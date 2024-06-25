شركة SquaredFinancial تجني ثِمار التميز والاستقرار بحصولها على جائزة أكثر شركات الوساطة موثوقية للعام 2024

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SquaredFinancial

25 يونيو, 2024, 09:56 AST

فيكتوريا، سيشيل, 25 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- في خِضَم تقلبات الأسواق المالية المتلاحقة، حيث التغيير هو الثابت الوحيد، تُوّجَت شركة SquaredFinancial، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بجائزة أكثر شركات الوساطة موثوقية للعام 2024 من قِبل مجلة World Finance المرموقة. تأتي هذه الجائزة لتُثبت استقرار الشركة والتزامها الراسخ تقديم خدمات عالية الجودة لعملائها، إلى جانب توفير تجربة تداول آمنة وسَلِسة على منصات تداول حديثة ومتطورة.

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SquaredFinancial Most Reliable Broker 2024
SquaredFinancial Most Reliable Broker 2024

وقد حرصت شركة SquaredFinancial، منذ تأسيسها في العام 2005، على بناء علاقات شراكة طويلة الأمد مع عملائها والحفاظ عليها. لطالما كانت الشركة سباقة في مجال التكنولوجيا المتطورة، فهي تقدم للمستثمرين حلولًا مبتكرة تُلبي احتياجاتهم المالية، مع شروط تنافسية وخدمة مميزة.

 تفتخر شركة SquaredFinancial بتقديمها مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من أدوات التداول مع فروق أسعار ورسوم تنافسية، إلى جانب دعم محلي ومتعدد اللغات. توفر الشركة إمكانية الوصول إلى منصات تداول حديثة، بما في ذلك MetaTrader4 وMetaTrader5 الشهيرتين، بالإضافة إلى تطبيقها المحمول الشامل، SquaredFinancial، الذي يسمح للعملاء بإدارة حساباتهم وأموالهم ومحافظهم الاستثمارية. كما تُعزز الشركة بيئة من المعرفة والتعليم التي تُعرّف العملاء على التداول الآمن، بدءًا من تحليلات السوق إلى الندوات الأسبوعية عبر الإنترنت والندوات والبرامج الحوارية والكتب الإلكترونية.

تفتخر SquaredFinancial  لتلقيها الجوائز تقديرا لالتزامها الراسخ بدعم المستثمرين حول العالم وكونها شريكهم المالي المفضل، فالشركة تزوّد المستثمرين بالأدوات اللازمة للتنقل في الأسواق المالية، وتعزز من خبرتهم في التداول.

في الآونة الأخيرة، حصدت SquaredFinancial جائزتين، أفضل تطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول 2023 من Pan Finance وأفضل مزود لتعليم مجال الفوركس للعام 2022 من مجلة World Business Outlook.

نبذة عن شركة SquaredFinancial

تعد شركة SquaredFinancial شركة تكنولوجيا مالية ذات رأس مال جيد تأسست في العام 2005. وتهدف إلى أن تصبح سوقًا شاملاً يُلبي الاحتياجات المالية للمستثمرين. مع حوالى عقدين من الخبرة في التكنولوجيا المالية والتداول، فإنها تقدم حلولًا عالمية للمتداولين من مختلف الأجيال والخلفيات، الذين يبحثون عن بوابة استثمارية بديهية ومتطورة. ويقود الشركة خبراء في السوق المالية وأسماء قيادية خبيرة يتشاركون في رؤيتهم وولَعِهم بالتداول وإعادة تشكيل مشهد القطاع. كشركة منظمة، توفر للمستثمرين منصة عبر الإنترنت للمستثمرين مدعومة بأحدث التقنيات التي توفر الفرصة لتداول مجموعة واسعة من الأدوات من فئات مختلفة من الأصول. وأطلقت الشركة مؤخرًا تطبيق التداول الخاص بها للهاتف المحمول وحساب الإيداع الثابت المبتكر.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2445939/SquaredFinancial.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/1987371/4641590/Squared_Financial_Logo.jpg

 

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