شركة SquaredFinancial تعزز فريقها من الخبراء مع محلل السوق Renato Campos لدعم توسعها في أمريكا اللاتينية

مدينة فيكتوريا، جمهورية سيشل, 27 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- وظفت شركة SquaredFinancial، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، محلل السوق الشهير Renato Campos لتوسيع نطاق خبراتها وتأكيد التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة. إن حدث التوظيف الكبير هذا علامة فارقة رئيسية في خطط الشركة لتوسيع وجودها في أمريكا اللاتينية وترسيخه.

SquaredFinancial’s new addition to the team of analysts

يجلب السيد Campos معه أكثر من 11 عامًا من الخبرة في أسواق الأسهم والعملات والسلع. وبفضل اختصاصه في المشتقات المالية ومعرفته الواسعة في تحليل السوق، يقدم معلومات قائمة على الحقائق عن تحركات السوق. لقد استطاع بناء سمعة قوية بفضل براعته في ترجمة ديناميكيات السوق المعقدة إلى استراتيجيات فعالة، وحصل على الاعتراف والتقدير بصفته خبيرًا رائدًا في هذه الصناعة، خاصة في أمريكا اللاتينية. يُستضاف Campos بانتظام على وسائل الإعلام المالية الرئيسية مثل CNN Chile وDiario Financiero وBloomberg، لعرض وجهات نظره وآرائه حول المستجدات المالية العالمية.

سيقدم Campos لعملاء SquaredFinancial تحليلات يومية للسوق، وندوات عبر الإنترنت، وبودكاست باللغة المحلية، ما يسمح لهم بالبقاء على اطلاع بتحركات السوق والأحداث، ويمكّنهم من الوصول إلى الحقائق الصحيحة؛ للتداول في الأسواق بثقة. كما يتماشى تعيينه مع التزام الشركة بتقديم تعليم عالي الجودة من خلال ضم أفضل المواهب إليها. ندعو المستثمرين الراغبين في الاستفادة من معرفته الواسعة في السوق لاستكشاف موقع ويب SquaredFinancial أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على تفاصيل عن الندوات عبر الإنترنت أو المقابلات القادمة.

قال فيليب غانم (Philippe Ghanem)، المؤسس والرئيس التنفيذي: "نحن ملتزمون أكثر من أي وقت مضى تجاه المستثمرين في جميع أنحاء العالم بتوسيع نطاق خبراتنا وتزويدهم بخدمة عالية الجودة وحلول تداول متطورة. لذا يسرني أن أرحب بـ Renato Campos في فريق خبرائنا. ستكون خبرته الواسعة إضافة لا تقدر بثمن لفريق المحللين في SquaredFinancial وستحفز على النمو أكثر في أمريكا اللاتينية".

علق Renato Campos: "أنا متحمس للانضمام إلى فريق محللي السوق في SquaredFinancial في مثل هذه المرحلة المثيرة من رحلة نمو الشركة. كما أن التزامها بتقديم تعليم عالي المستوى وتمكين المستثمرين يتماشى مع شغفي بالأسواق المالية وتفانيَّ في توسيع معرفتي وخبرتي ومشاركتهما. أتطلع إلى تقديم تحليل ثاقب ومساعدة المتداولين في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية على اتخاذ قرارات مستنيرة بثقة".

نبذة عن شركة SquaredFinancial

SquaredFinancial هي شركة تكنولوجيا مالية ذات رأس مال جيد تأسست في عام 2005. وتهدف إلى أن تصبح سوقًا شاملةً تلبي الاحتياجات المالية للمستثمرين. مع حوالي عقدين من الخبرة في التكنولوجيا المالية والتداول، فإنها تقدم حلولاً عالمية للمتداولين من مختلف الأجيال والخلفيات، الذين يبحثون عن بوابة استثمارية سهلة الاستخدام ومتطورة. ويقود الشركة خبراء في السوق المالية وأسماء قيادية خبيرة يتشاركون في رؤيتهم وولعهم بالتداول وإعادة تشكيل مشهد هذا القطاع. بصفتها شركة خاضعة للرقابة، فإنها توفر للمستثمرين منصة عبر الإنترنت مدعومة بأحدث التقنيات التي توفر الفرصة لتداول مجموعة واسعة من الأدوات المالية من فئات مختلفة من الأصول.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2516479/SquaredFinancial_Renato_Campos.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2466085/SquaredFinancial_Logo.jpg