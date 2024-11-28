شركة SquaredFinancial تعلن عن عرضها الترويجي الخاص

فيكتوريا، سيشل، 28 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تفتخر الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، SquaredFinancial، بإطلاق عرضها الترويجي الخاص، لتمكّن المستثمرين من الاستفادة من تجربتهم التداولية في موسم التسوق. هذا العرض الخاص الذي يخضع للشروط والأحكام، يمنح المتداولين الفرصة للحصول على بونص 25٪ عند إيداع حد أدنى يبلغ 250 دولارًا لتداول أزواج العملات والمعادن عبر المنصات الرائدة في المجال، بما في ذلك MT4 وMT5 العالمية، بالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول المتطوّر للتداول، SquaredFinancial.

SquaredFinancial’s Special Offer Promotion (PRNewsfoto/SquaredFinancial)

حرصًا من الشركة على تلبية الاحتياجات المالية للمستثمرين من مختلف الخلفيات وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لهم، تقدّم SquaredFinancial هذا العرض لتطوير التجربة المالية لعملائها الحاليين وجذب المتداولين المحتملين الذين يبحثون عن شريك مالي معتمد وموثوق به. تضع الشركة الابتكار في صميم عملها، وتحصل على الإشادة باستمرار من قبل هيئات مرموقة لنموها التكنولوجي وعروضها التنافسية وخبرتها الواسعة ومساعيها التعليمية. وفي هذا الصدد، حازت شركة SquaredFinancial مؤخرًا جائزةً كونها واحدةً من أفضل المؤسسات المالية الموثوقة للعام 2024 وجائزة أفضل تعليم للتداول في الإمارات العربية المتحدة/دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2024.

ندعو هواة التداول لزيارة الموقع الإلكتروني لشركة SquaredFinancial للاطلاع على الشروط والأحكام، واستكشاف المزيد من التفاصيل وتسجيل اهتمامهم.

نبذة عن شركة (SquaredFinancial)

SquaredFinancial هي شركة تكنولوجيا مالية ذات رأس مال جيد تأسست في عام 2005. وتهدف إلى أن تصبح سوقًا شاملةً تلبي الاحتياجات المالية للمستثمرين. مع حوالي عقدين من الخبرة في التكنولوجيا المالية والتداول، فإنها تقدم حلولاً عالمية للمتداولين من مختلف الأجيال والخلفيات، الذين يبحثون عن بوابة استثمارية سهلة الاستخدام ومتطورة. ويقود الشركة خبراء في السوق المالية وأسماء قيادية خبيرة يتشاركون في رؤيتهم وولعهم بالتداول وإعادة تشكيل مشهد هذا القطاع. وبصفتها شركة خاضعة للرقابة، فإنها توفر للمستثمرين منصة عبر الإنترنت مدعومة بأحدث التقنيات التي توفر الفرصة لتداول مجموعة واسعة من الأدوات المالية من فئات مختلفة من الأصول. وأطلقت الشركة مؤخرًا تطبيق التداول الخاص بها للهاتف المحمول وحساب الإيداع الثابت المبتكر.

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