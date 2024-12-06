شركة SS&C تُشارك في أسبوع أبو ظبي المالي

وندسور، كونيتيكت، 6 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة SS&C Technologies Holdings المحدودة والمسجلة في البورصة بالرمز (Nasdaq: SSNC)، وهي مُزود عالمي للبرمجيات والخدمات المعتمدة على البرمجيات لقطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية، أعلنت اليوم أن Bill Stone، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، سيشارك في أسبوع أبوظبي المالي. من المُتوقع أن يستقطب هذا الحدث، الذي يقام في جزيرة الماريه في أبو ظبي في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر، أكثر من 18,000 متخصص في القطاع المالي من أكثر من 100 دولة.

سينضم Bill Stone إلى Aron Landy، الرئيس التنفيذي لشركة Brevan Howard، وLeda Braga، الرئيس التنفيذي لشركة Systematica Investments، في ندوة بعنوان "Inside the Hedge Fund Industry" في 10 ديسمبر الساعة 10:40 صباحًا، ويتولى Dan Murphy، مُذيع ومُراسل قناة CNBC، إدارة الندوة.

يقوم المنظمون بتوفير تسجيل للندوة بعد الفعالية.

نبذة عن SS&C Technologies

شركة SS&C هي مُزود عالمي للخدمات والبرمجيات الخاصة بالخدمات المالية وصناعات الرعاية الصحية، تأسست SS&C في عام 1986، ويقع مقرها الرئيسي في وندسور، كونيتيكت، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعتمد حوالي 20000 مؤسسة للخدمات المالية والرعاية الصحية، من أكبر الشركات في العالم إلى شركات السوق الصغيرة والمتوسطة، على SS&C للحصول على الخبرة والتكنولوجيا وتوسيع نطاقها.

معلومات إضافية حول SS&C المُسجلة في البورصة بالرمز (Nasdaq: SSNC) متوفرة على www.ssctech.com، كما يمكنكم متابعة SS&C على Twitter وLinkedIn وFacebook‏.

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