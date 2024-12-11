شركة Sumsub تعمل على توسيع إمكانية الوصول الرقمي في أفريقيا بثلاث لغات محلية

تعمل الشركة الرائدة عالميًا في مجال التحقُّق على تَمكين الشركات في جميع أنحاء أفريقيا من خلال حلول تحقُّق مُخصصة عبر منصة Web SDK مُتعددة اللغات الخاصة بها من أجل مشهد رقمي متنوع

جوهانسبرغ, 11 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- تفخر شركة Sumsub، وهي شركة رائدة في تقديم حلول التحقُّق من هوية العميل KYC والتحقُّق من هوية الشركات KYB ومكافحة غسيل الأموال AML ذات الدورة الكاملة، بالإعلان عن إضافة اللغات السواحيلية والزولو والهوسا إلى منصة Web SDK الخاصة بها، والتي تحتوي بالفعل على العربية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية، مما يجعل التحقُّق من المستخدم والشركات مُتاحًا بسبع لغات منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء القارة الأفريقية. يؤكد هذا التطور الاستراتيجي التزام Sumsub، بتقديم حلول محليَّة سهلة الاستخدام ومُصمَّمة خصيصًا للجماهير المتنوعة في السوق الأفريقية.

وفقًا لـ تقرير الاحتيال على الهوية Sumsub 2024، ارتفع مُتوسط مُعدل الاحتيال في الهوية في إفريقيا بنسبة 167% من عام 2023 إلى عام 2024، بالإضافة إلى نمو ملحوظ في التزييف العميق بنسبة 393% على أساس سنوي في جميع أنحاء المنطقة. تُسَلط هذه الاتجاهات المثيرة للقلق الضوء على نمو الاقتصاد عبر الإنترنت والحاجة المُلِحة إلى حلول قوية لمنع الاحتيال والتحقُّق منه.

مع التحوُّل الرقمي السريع في إفريقيا والطلب المُتزايد على خدمات التحقُّق الفعّالة، تعمل منصة Web SDK مُتعددة اللغات من Sumsub على تعزيز سهولة الوصول والراحة للشركات وعملائها. تُمَكِّن المنصة المستخدمين من إتمام عملية التحقُّق من الهوية بسهولة بلغتهم المفضلة، مما يضمن إجراءات تسجيل أكثر سلاسة عبر مجالات مثل التكنولوجيا المالية، والعُملات الرقمية، والألعاب الإلكترونية، والتعليم التكنولوجي، والمواعدة عبر الإنترنت، وغيرها.

تدعم منصة Web SDK المحلية لـ Sumsub رؤية الشركة الأوسع لتعزيز الشمول الرقمي، والثقة، والأمان في التفاعُل عبر الإنترنت، ومن خلال تلبية التفضيلات اللغوية والثقافية، تهدف Sumsub إلى تعزيز وجودها في الأسواق الإفريقية، مما يُمَكِّن الشركات والأفراد من النجاح في ظل اقتصاد إقليمي يزداد اتصالًا وتحديًا.

قال Hannes Bezuidenhout، نائب رئيس مبيعات Sumsub في أفريقيا:

"تُعتبر أفريقيا سوق حيوي ومتنوع، وكل بلد فيها يقدم فرصًا فريدة لتوسيع الأعمال. من خلال إضافة اللغات السواحيلية والزولو والهوسا إلى منصة التحقُّق Web SDK، نُظهِر التزامنا بتلبية الاحتياجات الخاصة للمنطقة. بدأنا بهذه اللغات المحلية الثلاث، ولكننا نعمل على توسيع هذه القائمة أكثر في المستقبل لضمان أن يتمكَّن المزيد من المُستخدمين في أفريقيا من إجراء التحقُّق من هوية العميل (KYC) بلغتهم الأصلية. تعكِس هذه المُبادرة مهمة Sumsub في تقديم خدمات تحقُّق عالية الجودة تُمَكِّن الشركات من النمو مع حماية المستخدمين من الاحتيال الرقمي.

تلتزم Sumsub بإدخال أفضل مُنتَجات الاندماج الرقمي إلى الأسواق الأفريقية، مع توفير الامتثال للتحقُّق من الهوية بدون وثيقة للمستخدمين في نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا، وتوفير التحقُّق الفوري من صحة العنوان بناءً على الموقع الجغرافي في جميع أنحاء القارة.

لمزيد من المعلومات حول منصة Web SDK مُتعددة اللغات وحلول التحقُّق منها من شركة Sumsub، يُرجى زيارة الموقع https://sumsub.com/za/kyc-compliance/

نبذة عن Sumsub

Sumsub عبارة عن منصة لعملية التحقُّق الكاملة والمراقبة المستمرة، تعمل على تأمين تجربة المستخدم بأكملها. من خلال حلول KYC وKYB ومُراقبة المُعامَلات ومنع الاحتيال وقواعد السفر القابلة للتخصيص من Sumsub، يمكنك تنسيق عملية التحقُّق الخاصة بك والترحيب بمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم وتلبية متطلبات الامتثال وتقليل التكاليف وحماية أعمالك.

تتمتع Sumsub بأكثر من 2500 عميل في مجالات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة والنقل والتجارة والتجارة الإلكترونية وصناعات الألعاب بما في ذلك Bitpanda وWirex وAvis وBybit وHuobi وKaizen Gaming وTransferGo.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2099263/Sumsub_Logo.jpg