شركة Sungrow تحتفل بإنجازات بارزة في القمة العالمية لطاقة المستقبل WFES 2025 Middle East - Arabic USA - English Middle East - English Sungrow 21 يناير, 2025, 04:26 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- اختتمت شركة Sungrow، الشركة العالمية الرائدة في مجال مُحولات الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين الطاقة، مُشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) 2025بإنجازات هامة. كشفت Sungrow عن أحدث ابتكاراتها، وعرَضت مجموعة متنوعة من حلول الطاقة المتجددة، وأبرمت شراكات رئيسية لتسريع التحوُّل في مجال الطاقة المُتجددة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا. خلال الفعالية، قام معالي الأستاذ/ سهيل محمد المزروعي، عضو مجلس الوزراء، ووزير الطاقة، والبنية التحتية في دولة الإمارات، بزيارة جناح Sungrow، وشارَك في نقاش حيوي مع Thompson Meng، نائب رئيس قسم الطاقة الكهروضوئية، وأنظمة تخزين الطاقة في Sungrow. Continue Reading

Minister_of_Energy___Infrastructure_of_UAE_Visits_Sungrow_Booth Sungrow Booth at WFES 2025 Next_Generation_of_High_Power_String_Inverter_SG150CX PowerTitan2_0_Certification

حلول شاملة للطاقة المُتَجددة لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا

مُنتَج جديد وحلول مُخصَّصة للمؤسسات التجارية والصناعية:

كان محول الطاقة SG150CX الجديد (مُحول السلسلة) الذي تم إطلاقه مؤخرًا أحد أبرز المزايا، حيث يُوَفر كثافة عالية من الطاقة، ومُراقَبة ذكية، وسهولة التركيب، وهو مُصمَّم خصيصًا للسوق التُّجارية والصناعية ( C&I )، وبالإضافة إلى ذلك، يُقَدم نظام تخزين الطاقة PowerStack 200CS للشركات طريقة مُدمَجة، وقابلة للتطوير، وفعَّالة من حيث التكلفة؛ لإدارة الطاقة المتجددة بشكل مُستدام.

ابتكارات على نطاق واسع:

قدمت Sungrow نظام PowerTitan 2.0 ، وهو نظام تخزين طاقة مُتقدم يعتمد على تبريد سائل مُصَمم لتحسين كفاءة الطاقة، وقابليتها للتطوير للمشاريع الكُبرى، يساعد المُحَول المعياري 1+X ، بخيارات سعة تتراوح من 1.1 ميجاواط إلى 8.8 ميجاواط، ومُحول السلسلة SG320HX-20 ، الذي يتميز بدعم مُحَسن للشبكة وتكلفة طاقة منخفضة، على إظهار التزام Sungrow بالتميُّز على مستوى المَرافق.

حلول الطاقة الشمسية وحلول التخزين السكنية:

كانت مجموعة مُنتَجات Sungrow السكنية من أبرز مَحاور WFES 2025 ، حيث تضمَّنت مُحَولات السلسلة SG3- 6.0RS و SG5-20RT-P2 ، والمُحَولات الهجينة SH3- 6.0RS و SH15-25T ، بالإضافة إلى بطاريات SBH ، تُوَفر هذه الحلول لأصحاب المنازل خيارات ذكية، وعالية الكفاءة، وموثوقَة لتوليد الطاقة الشمسية، وتخزينها، بالتكامُل مع بطاريات SBH 100-400 ، وجهاز المُراقَبة الذكي WiNet-S .

تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية EV وطاقة الهيدروجين:

عرَضت Sungrow أحدث شاحن IDC480E فائق السرعة مُزَوَّد بنظام تبريد هوائي معزول، و IDC180E ، وهي محطة شحن سريع بالتيار المباشر، مُصَمَّمة لتوفير حلول شحن موثوقة، وعالية السرعة للسوق، استجابةً للطلب المُتزايد على البنية التحتية للسيارات الكهربائية، كما قدَّمت Sungrow حلول الهيدروجين الأخضر، التي تدعم إنتاج الهيدروجين المُتَجدد لتمكين التحوُّل إلى اقتصاد منخفض الكربون في المنطقة.

الشراكات الاستراتيجية والاعتراف الصناعي

خلال WFES 2025، نظَّمت شركة Sungrow سلسلة من توقيعات الاتفاقيات رفيعة المُستوى مع شُرَكاء التوزيع، بما في ذلك PowernSun، ومكتب الاستشارات العربي، وشركة غدار للمُعدات، ومَتاجر الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، وSMA لتطبيقات الميكانيكا.

بالإضافة إلى ذلك، وقَّعت Sungrow اتفاقية مشروع هامة مع شركة Özgün Construction للإنشاءات. تُمَثل هذه الاتفاقيات تقدُّمًا محوريًا في توسيع نطاق وصول Sungrow، وتعزيز حلول الطاقة النظيفة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وقَّعت شركة Sungrow مُذَكرة تفاهُم(MoU) مع جامعة خليفة، تُرَكز على تعزيز البحث والابتكار في مجال الطاقة المُتَجددة، واستكشاف فُرَص تحسين النظام المُشترَك، ومَرافق الاختبار في ظل الظروف المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما حصلت Sungrow على شهادة التكامُل العالمية لنظام تخزين الطاقة PowerTitan 2.0 الشرق الأوسط 55 درجة مئوية من TÜV راينلاند، وهو ما يشهد على التزام Sungrow بالتميُّز، والموثوقية.

وفي تعليقه على الحدث، قال Thompson Meng، نائب رئيس قسم الطاقة الكهروضوئية، وأنظمة تخزين الطاقة في Sungrow: "يُبرز معرض WFES 2025 الدور الحاسم للطاقة المتجددة في قيادة مستقبل مُستدام. نحن في Sungrow نفخر بدورنا في الإسهام في تحقيق أهداف الطاقة الطموحة للمنطقة من خلال الابتكار، والتعاوُن، وحلول الطاقة الموثوقة التي تُمكّن الأعمال والمجتمعات".

مع استمرار منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في تحوُّلها السريع في مجال الطاقة، تظَل Sungrow مُلتزمة بدعم المُبادَرات المحلية، وتقديم حلول مُخَصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لهذا السوق الديناميكي، ومع وجود خط قوي من المُنتَجات، والشراكات، تُمَهد Sungrow الطريق لمستقبل أكثر نظافة، وحفاظًا على البيئة.

نبذة عن شركة Sungrow

تُعَد Sungrow، وهي شركة رائدة عالميًا في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، رائدة في مجال حلول الطاقة المُستدامَة منذ أكثر من 28 عامًا. اعتبارًا من يونيو 2024، قامت شركة Sungrow بتركيب 605 جيجاواط من مُحَولات الطاقة الإلكترونية حول العالم. حصلت الشركة على تصنيف رقم 1 عالميًا في شحنات محولات الطاقة الشمسية S&P Global Commodity Insights))، وأكثر شركة تخزين طاقة موثوقة من الناحية المالية (BloombergNEF). تعمل ابتكارات الشركة على تشغيل مشاريع الطاقة النظيفة في أكثر من 180 دولة، مدعومة بشبكة تضم 520 مركز خدمة تضمن تجربة عملاء متميزة. في Sungrow، نحن ملتزمون ببناء جسر نحو مستقبل مُستدام من خلال التكنولوجيا المتطورة والخدمة التي لا تضاهى. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.sungrowpower.com .

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