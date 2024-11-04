شركة Sungrow توفر محولات الطاقة لمشروع الطاقة الشمسية التاريخي بسعة 60 ميجاواط التابع لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية في إمارة الشارقة الذي ستطوره شركة Emerge

إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة, 4 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- تفتخر شركة Sungrow، الرائدة العالمية في محوالت الطاقة الشمسية ومزود أنظمة تخزين الطاقة،أن تقوم بتوفير المحوالت لمحطة الطاقة الشمسية بسعة 60 ميجاوات تطورها شركة Emerge، وهي مشروع مشترك بين شركة Masdar و EDF، لبناء محطة طاقة شمسية بسعة 60 ميجاوات لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية (SNOC). وقد ُمنح هذا المشروع لشركة Tech Clean Mustakbal Al كمقاول للهندسة والمشتريات والبناء، ومن المقرر أن تصبح هذه المحطة أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشارقة.

لقد صُمم مشروع الطاقة الشمسية، المقرر بناؤه في مجمع الصجعة للغاز، لتسخير الطاقة الشمسية لتشغيل عمليات المجمع، للمساهمة بفعالية في تحقيق هدف مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (SNOC) المتمثل في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري (Net-Zero) بحلول عام 2032. خلال النهار، سيتم تصدير الطاقة الزائدة إلى هيئة كهرباء ومياه الشارقة (SEWA)، والتي ستوفر في المقابل الكهرباء لعمليات مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (SNOC) في الليل.

التأثير البيئي والالتزام بالاستدامة

ومن المتوقع أن يقلل المشروع بشكل كبير من انبعاثات الكربون، مع خفض متوقع قدره 66,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وهذا الخفض يعادل إزالة أكثر من 14,600 سيارة من الطرق كل عام من حيث الفائدة البيئية.

علق السيد حاتم الموسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية (SNOC)، على توافق المشروع مع الأهداف البيئية واسعة النطاق: "يسر مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (SNOC) أن تشهد هذه الخطوة الهامة على طريقها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري (Net-Zero) بحلول عام 2032 عبر عملياتها الخاصة ودعم جدول أعمال استدامة إمارة الشارقة والتزامها بحماية البيئة".

تحرك استراتيجي نحو استراتيجية الإمارات العربية المتحدة لصافي الانبعاثات الصفري (Net-Zero) عام 2050

لا تدعم هذه المبادرة التزام مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (SNOC) بخفض الكربون فحسب، بل تتوافق أيضًا مع استراتيجية صافي الانبعاثات الصفري (Net-Zero) عام 2050 الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال الترويج لمصادر الطاقة المتجددة، يمثل المشروع خطوة كبيرة إلى الأمام في انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل أكثر استدامة.

قال Meng Thompson، نائب رئيس Sungrow للطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات: "ما تزال Sungrow رائدة في قطاع الطاقة المتجددة، ما يدل على التزامنا القوي بالابتكار والإشراف البيئي. هذا المشروع في الشارقة هو دليل على الجهود المستمرة التي تبذلها Sungrow لتعزيز حلول الطاقة المستدامة في جميع أنحاء العالم."

نبذة عن شركة Sungrow

شركة Sungrow هي شركة رائدة عالمياً في مجال عاكسات الطاقة الشمسية الضوئية ومزودي أنظمة تخزين الطاقة، حيث تم تركيب أكثر من 515 جيجاوات من محولات الطاقة الإلكترونية حول العالم حتى ديسمبر 2023. تأسست الشركة عام 1997 على يد الأستاذ الجامعي Cao Renxian، وهي رائدة في مجال البحث والتطوير لعاكسات الطاقة الشمسية، حيث تمتلك أكبر فريق مخصص للبحث والتطوير في هذا القطاع، بالإضافة إلى محفظة منتجات واسعة النطاق تقدم حلول عاكسات الطاقة الشمسية الضوئية وأنظمة تخزين الطاقة للمشاريع واسعة النطاق، والتطبيقات التجارية والصناعية، والسكنية، بالإضافة إلى حلول محطات الطاقة الشمسية العائمة المعترف بها دولياً، وحلول قيادة المركبات الكهربائية الجديدة، وحلول شحن المركبات الكهربائية، وأنظمة إنتاج الهيدروجين المتجدد. وبفضل سجلها الحافل الذي يمتد لأكثر من 27 عاماً في مجال الطاقة الشمسية الضوئية، تُزوّد منتجات صن جرو بالطاقة أكثر من 170 دولة حول العالم.

نبذة عن Emerge

إن Emerge هي شركة مشتركة بين مصدَر ومجموعة EDF تم تأسيسها لتطوير توليد الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والحلول الهجينة في الشرق الأوسط. نحن ندعم شركاءنا في الأعمال في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. تأسست Emerge، وهي شركة محلية، في عام 2021 وقد أنشأت منذ ذلك الحين سجل أداء قوي. تقدم Emerge للعملاء حلول شاملة للطاقة المتجددة من خلال اتفاقيات الطاقة الشمسية. لا يتعين على العملاء تقديم أي التزامات مالية أولية. ما يتيح لعملائنا التركيز على عملياتهم الأساسية مع تقليل النفقات التشغيلية ونفقات الطاقة. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.emerge-energy.com

نبذة عن مصدَر

تُعتبر مصدَر (شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل) واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في العالم، تقوم مصدَر بتطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية والرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، والتخزين في البطاريات، والهيدروجين الأخضر لتسريع الانتقال للطاقة النظيفة ومساعدة العالم على تحقيق أهدافه للوصول لصافي الانبعاثات الصفري (Net-Zero)، كمؤسسة رائدة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم. تأسست مصدَر في عام 2006، وقد طورت واستثمرت في مشاريع في أكثر من 40 دولة بسعة إجمالية تزيد عن 20 جيجاواط (GW)، موفرة وصولًا ميسور التكلفة للطاقة النظيفة لأولئك الذين يحتاجونها بشدة، وللمساعَدَة في توفير مستقبل أكثر استدامة.

مصدَر مملوكة بشكل مُشترَك من قبل طاقة، وأدنوك، ومبادلة، وتهدف إلى الوصول إلى سعة محفظة طاقة متجددة تبلغ 100 جيجاواط بحلول عام 2030، كما تسعى لأن تكون مُنتِجًا رائدًا للهيدروجين الأخضر بحلول نفس العام. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.masdar.ae

نبذة عن مجموعة EDF

تعد مجموعة EDF لاعبًا رئيسيًا في تحول الطاقة، باعتبارها مشغلًا متكاملًا للطاقة يشارك في جميع جوانب أعمال الطاقة: توليد الطاقة، والتوزيع، والتجارة، وبيع الطاقة، وخدمات الطاقة. المجموعة رائدة عالميًا في مجال الطاقة منخفضة الكربون، مع إنتاج منخفض الكربون يبلغ 434 تيرا واط ساعة، عن طريق مزيج متنوع لتوليد الطاقة يعتمد في الأساس على الطاقة النووية والمتجددة (بما في ذلك الطاقة الكهرومائية). كما تستثمر في التقنيات الجديدة لدعم تحول الطاقة. إن سبب وجود EDF هو بناء مستقبل للطاقة بصافي انبعاثات صفري باستخدام الكهرباء والحلول والخدمات المبتكرة، للمساعدة في إنقاذ الكوكب ودفع الرفاهية والتنمية الاقتصادية. توفر المجموعة الطاقة والخدمات إلى ما يقرب من 40.9 مليون عميل (1) وحققت مبيعات مجمعة بقيمة 139.7 مليار يورو في عام 2023. للمزيد من المعلومات: www.uae.edf.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2539412/Sungrow_Provides_Inverters_for_Landmark_SNOC_60MW_Solar_Power_Project_in_Sharjah_to_be_developed_by.jpg

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