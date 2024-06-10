شركة Sungrow تُثري مشروع مؤسسة Dar Tifl Orphanage Foundation للرعاية الاجتماعية بحلول طاقة متجددة ومستلزمات تعليمية Middle East - Arabic USA - English USA - Français Sungrow Power Supply Co., Ltd. 10 يونيو, 2024, 10:33 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال تعمل شركة صنغرو على تمكين مشروع دار الأيتام التابع لمؤسسة دار الطفل من خلال توفير حلول الطاقة المتجددة والمستلزمات التعليمية مراكش، المغرب, 10 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- بفخر كبير تُعلن شركة Sungrow، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير عواكس الطاقة الشمسية PV وأنظمة تخزين الطاقة، عن مساهمتها إلى جانب شركائها GSHK Solar وNexans في دعم مؤسسة دار الطفل للأيتام في مدينة مراكش المغربية، والتي تأسست على يد جلالة الملك Mohamed V. وحرصًا على تعزيز الاستدامة وخفض التكاليف التشغيلية للمؤسسة، قامت شركة Sungrow بالتبرع بثلاثة عواكس طاقة شمسية من سلسلة SG125CX-P2 وجهاز COM100E، إلى جانب اللوازم التعليمية الأساسية. أما شركة GSHK Solar فتتولى تزويد المؤسسة بألواح طاقة شمسية تصل قدرتها إلى 300 كيلو وات مع وتركيب أنظمة الطاقة، بينما تقدم شركة Nexan جميع كابلات التيار المستمر DC والتيار المتردد AC اللازمة للمشروع. Continue Reading

Sungrow Empowers Dar Tifl Orphanage Foundation's Orphanage Project with Renewable Energy Solution and Educational Supplies Sungrow Empowers Dar Tifl Orphanage Foundation's Orphanage Project with Renewable Energy Solution and Educational Supplies Sungrow Empowers Dar Tifl Orphanage Foundation's Orphanage Project with Renewable Energy Solution and Educational Supplies Sungrow Empowers Dar Tifl Orphanage Foundation's Orphanage Project with Renewable Energy Solution and Educational Supplies

يعتبر مشروع دار الأيتام ، التي تقع على أرض قام صاحب السمو Mohammed V بالتبرع بها، بمثابة منزل ومدرسة ومركز أنشطة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واثنتي عشرة سنة. وتواجه المؤسسة، مع تزايد عدد الأطفال الذين ترعاهم، ارتفاعًا في نفقات التشغيل، حيث تشكل تكاليف الكهرباء عبئًا كبيرًا عليها.

إدراكًا لحاجة المؤسسة إلى حلول مستدامة، ستُحدث تبرعات شركة Sungrow من العاكسات الحديثة بإجمالي قدرة تصل إلى 300 كيلو وات ثورة في البنية التحتية للطاقة، مما يتيح لها الاستفادة من الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الكهرباء بشكل كبير. وتتماشى هذه المبادرة تمامًا مع التزام المؤسسة بالتنمية المستدامة والاستهلاك المسؤول للطاقة.

علاوة على ذلك، يتجلى تفاني شركة Sungrow في دعم التعليم ورعاية الطفل من خلال توفير كرات القدم والكتب والأقلام للأطفال. ولا تعمل هذه المستلزمات على تحسين البيئة التعليمية فحسب، بل تساهم أيضًا في التنمية الشاملة ورفاهية الأطفال المقيمين في المؤسسة.

هذا وقال السيد مصطفى محمد ، المدير الإقليمي لشركة Sungrow في منطقة شمال إفريقيا: "يشرفنا نحن وشركاؤنا GSHK Solar وNexans التعاون مع مؤسسة دار الطفل للأيتام في هذا المشروع الرائد". وأضاف قائلًا: "من خلال تسخير قوة الطاقة المتجددة وتوفير الموارد التعليمية الأساسية، نهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي دائم على حياة هؤلاء الأطفال، وتمكينهم لبناء مستقبل أفضل".

ومن جانبه قال السيد نصير سيد ، رئيس شركة GSHK Solar، قائلًا: "هذا هو المشروع الثاني الذي ندعمه لصالح مؤسسة دار الطفل ، ونفخر بالتعاون مع شركائنا لتوفير طاقة نظيفة وبيئة خالية من الكربون للمؤسسة".

إن التزام شركة Sungrow تجاه مشروع مؤسسة دار الطفل للأيتام للرعاية الاجتماعية في المغرب يُبرز تفانيها في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع والتنمية الشاملة للأطفال. وتؤمن Sungrow إيمانًا راسخًا بأهمية تعريف النشء على مصادر الطاقة المتجددة. وكمبادرة استباقية، تساهم الشركة في توفير برامج لتعزيز الوعي بالطاقة وفرص التطوع. إن شركة Sungrow تحدث تأثيرًا ملحوظًا في حياة الأطفال وتعليمهم على مستوى العالم، وتعزز ثقافة الاستدامة داخل المجتمع المحلي.

نبذة عن شركة Sungrow

تُعد شركة Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow")، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير عواكس الطاقة الشمسية PV وأنظمة تخزين الطاقة ESS، حيث تجاوزت قدرة العواكس الإلكترونية للطاقة التي قامت بتركيبها حول العالم حاجز الـ 515 جيجاوات حتى ديسمبر 2023. تأسست شركة Sungrow في عام 1997 من قبل الأستاذ الجامعي Cao Renxian، وهي شركة رائدة في مجال البحث والتطوير لمحولات الطاقة الشمسية مع أكبر فريق متخصص في مجالي البحث والتطوير R&D في الصناعة ومجموعة واسعة من المنتجات تقدم حلول عواكس الطاقة الشمسية PV وأنظمة تخزين الطاقة ESS على نطاق المرافق والنطاق التجاري والصناعي والتطبيقات السكنية، بالإضافة إلى حلول محطات الطاقة الشمسية PV العائمة المعترف بها دوليًا وحلول قيادة NEV وحلول شحن المركبات الكهربائية وأنظمة إنتاج الهيدروجين المتجددة. مع سجل حافل مدته 27 عامًا في مجال إنتاج الطاقة الشمسية PV، توّلد Sungrow طاقة في أكثر من 170 دولة حول العالم. للمزيد من المعلومات حول Sungrow، قم بزيارة www.sungrowpower.com.

نبذة عن شركة GSHK

تُعد شركة Group Solar Hong Kong LLC (GSHK) إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الألواح الرقيقة من سيلينيد النحاس والإنديوم والغاليوم (CIGS) والألواح الشمسية الكهروضوئية الأحادية (PV). تأسست شركة GSHK في عام 1987 بمدينة توسون بولاية أريزونا الأمريكية، لتصبح اليوم رائدة عالمية في تصنيع الألواح الشمسية، وتشغيل مزارع الطاقة الشمسية، وتقديم الخدمات المالية والهندسة وخدمات المشتريات والبناء EPC للمنظمات الحكومية والخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ظلت شركة GSHK لأكثر من ثلاثة عقود تقدم تكنولوجيا الجيل الجديد، ونحن ملتزمون بتحقيق انبعاثات صفرية صافية بما يتماشى مع سياسات الأمم المتحدة بشأن الهواء النظيف. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .www.groupgshk.com

نبذة عن شركة Nexans

لأكثر من قرن، لعبت شركة Nexans دورًا محوريًا في الثورة الكهربائية لكوكبنا، وهي ملتزمة الآن بإحداث طفرات في كهرباء المستقبل. تعتبر الشركة رائدة في تصميم وتصنيع أنظمة الكابلات والخدمات عبر مجالات عمل أربعة رئيسية: توليد ونقل الطاقة، والتوزيع، والاستخدام، والصناعة والحلول وكانت Nexans أول شركة في مجالها تنشئ مؤسسة لدعم المبادرات المستدامة، حيث توفر إمكانية الوصول إلى الطاقة للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم. تحظى المجموعة بتقدير كبير على قائمة CDP Climate Change A الخاصة بتغير المناخ باعتبارها إحدى الشركات العالمية الرائدة في العمل المناخي، وقد التزمت الشركة بتحقيق انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050 بما يتماشى مع مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.nexans.ma.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2422265/WechatIMG50.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2422266/WechatIMG54.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2422267/WechatIMG52.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2422268/WechatIMG51.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg