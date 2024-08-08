شركة SUNRATE تتعاون مع Outpayce من Amadeus

سنغافورة،8 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت منصة SUNRATE، المنصة العالمية الذكية لإدارات المدفوعات والخزانة، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Outpayce، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة Amadeus، بهدف تحسين وأتمتة تجربة المدفوعات الإلكترونية بين شركات B2B السفر على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC).

بموجب هذه الشراكة، أصبح الآن بإمكان (وكالات السفر الإلكترونية (OTAs) وشركات إدارة السفر (TMCs)) إصدار واستخدام البطاقات الافتراضية من SUNRATE لتلبية احتياجات مدفوعات أعمالها، مثل الدفع لشركات الطيران والفنادق والموردين الآخرين وذلك من خلال محفظة Outpayce للمدفوعات بين الشركات B2B Wallet. تستند هذه الشراكة على علاقة استراتيجية جديدة تهدف إلى تقديم طريقة سريعة وآمنة ومبسطة لدفع الأموال واستلامها من خلال محفظة Outpayce للمدفوعات بين الشركات B2B Wallet، وذلك باستخدام تقنية الدفع الافتراضي المقدمة من Mastercard.

كما توفر هذه الشراكة لوكالات السفر إمكانية التوسع بسهولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تسمح البطاقات الافتراضية من SUNRATE تسوية المدفوعات بأكثر من 15 عملة.

ومن جانبها، قالت Coco He، المديرة العامة لشركة SUNRATE: "إن شركة SUNRATE تلتزم بالابتكار المستمر في حلول السفر عبر الإنترنت، وهذه الشراكة مع Outpayce تضعنا على المسار الصحيح لنصبح الشريك الأوحد لقطاع السفر في مجال المدفوعات بين الشركات B2B".

هذا وقال Claudio Santos، رئيس القسم التجاري للوكالات العاملة في قطاع السفر لدى شركة Outpayce التابعة لشركة Amadeus:

"نحن في Outpayce ملتزمون بتوفير مجموعة واسعة من خيارات البطاقات الافتراضية داخل محفظة المدفوعات بين الشركات B2B Wallet حتى تتمكن الوكالات من دفع مستحقات الموردين وفقًا لاستراتيجيتها. توفر بطاقات SUNRATE الصادرة خيارات جديدة وجذابة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC والتي ستفيد مجتمع وكلاء السفر لدينا".

تجدر الإشارة إلى أن SUNRATE هي شركة معتمدة وفقًا للمعيار الدولي لأمن البيانات المالية: معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) المستوى 1.

نبذة عن SUNRATE

SUNRATE هي منصة عالمية ذكية لإدارة المدفوعات والخزانات للشركات في جميع أنحاء العالم. منذ إنشائها في عام 2016، تم الاعتراف بشركة SUNRATE كمزود رائد للحلول، وقد مكنت الشركات من العمل وتوسيع نطاقها محليًا وعالميًا في أكثر من 190 دولة ومنطقة من خلال منصتها الخاصة المتطورة وشبكتها العالمية الواسعة وواجهات برمجة التطبيقات القوية APIs.

من خلال مقرها العالمي في سنغافورة ومكاتبها في هونغ كونغ وجاكرتا ولندن وشنغهاي، تتعاون SUNRATE مع أفضل المؤسسات المالية العالمية، مثل Citibank وStandard Chartered وBarclays وكذلك J.P. Morgan، كما إنها عضو رئيسي في كل من Mastercard وVisa.

لمعرفة المزيد عن SUNRATE، قم بزيارة https://www.sunrate.com/

نبذة عن شركة Outpayce

تؤمن Amadeus بأن تجربة السفر يجب أن تكون أفضل للجميع، وفي كل مكان، لذلك تعمل على تحفيز الابتكار والشراكات والممارسات المسؤولة تجاه الأفراد والأماكن والكوكب.

تُعدّ Outpayce، كونها شركة تابعة بالكامل لشركة Amadeus، الخطوة التالية في تطوير أعمال مدفوعات Amadeus من خلال الاستثمار الجديد في المواهب، ومنصة واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة API، والحصول على ترخيص لتقديم خدمات مدفوعات منظمة جديدة.

تهدف Outpayce إلى تقديم تجارب سفر شاملة أكثر سلاسة، مما يجعل مدفوعات السفر عملية سهلة وبسيطة. وتتيح منصتنا المفتوحة التي تربط مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية والبنوك بمنظومة السفر بأكملها للعملاء والمسافرين الاستفادة بسهولة من التطورات الجديدة في مجال المدفوعات.

تقدم منصة Outpayce لتبادل المدفوعات (XPP) حلولاً مبتكرة للتحديات التي تواجهها شركات السفر، مثل المصادقة وعمليات القبول وصرف العملات الأجنبية ((FX، كما تتيح أيضًا إمكانية الوصول إلى شركاء متخصصين بحل قضايا الاسترداد وإدارة الاحتيال، مما يضمن تقديم تجربة شاملة وأكثر سلاسة للمسافرين.

وتتولي Outpayce، في مجال المدفوعات بين الشركات B2B، إدارة المدفوعات باستخدام مجموعة متنوعة من البطاقات الافتراضية والعملات وطرق الدفع المختلفة، وذلك لتحسين التكلفة والقبول والمرونة في أي عملية دفع تقوم بها وكالات السفر للموردين.

تعمل Outpayce على تقديم تجربة متكاملة وشاملة من خلال التعاون المستمر مع جميع فرق Amadeus ودمج إمكانياتها في كافة تطبيقات Amadeus. المستقبل هو السفر مع مدفوعات سهلة وبسيطة.

لمعرفة المزيد عن Outpayce، يُرجى زيارة www.outpayce.com.

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