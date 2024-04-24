شركة Sushui Tech تعرض حل "القوة الطارئة للاتصالات الطارئة" في المعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024

تشغيل في خمس دقائق للحفاظ على أشهر من الطاقة للمهمات الطارئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- يُعقَد المعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024 بمركز دبي التجاري العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 14-16 مايو. تعلن شركة Sushui Energy Technology (Shanghai) المحدودة، (المشار إليها فيما بعد باسم "Sushui Tech")، وهي شركة ناشئة للخلايا الوقودية من الصين، جنبًا إلى جنب مع الشريك الاستراتيجي للشركة Sensethink Technology في صناعة الاتصالات، عن حل "القوة الطارئة للاتصالات الطارئة"، وهو حل تحذيري مبكر مستقل يمكن أن يتخطى ظروف الطوارئ لمدة تصل إلى عام.

Critical Power for Critical Communication

تم تصميم حل "القوة الطارئة للاتصالات الطارئة" لتوسيع نطاق الاتصالات والمراقبة في أي وقت من خلال المشغلات العامة أو المستقبلات الأرضية للأقمار الصناعية (Starlink، ومحطات SATCOM، إلخ) حتى كيلومترات مربعة مع شبكات LeapLinkTM الحاصلة على براءة اختراع، ويتم توفيرها مع مولدات خلايا وقود الميثانول المباشرة ذات الكثافة العالية للطاقة (DMFC) بشكل مستقل لعدة أشهر، ويلبي الحل طلبات مناطق الأزمات من ناحية الاتصالات وإمدادات الطاقة المستقرة مع الحد الأدنى من التكاليف اليومية.

منتجات سلسلة Sushui Tech هي رفيق طاقة مخصص لأجهزة الاتصال والمراقبة في البيئات البعيدة وحالات الطوارئ، بفضل وزنها الخفيف وموثوقيتها وخاصية التشغيل بمجرد التوصيل.

اجتاز كلًا من خطي إنتاج الشركة المحمول "MOC" والثابت "KH" معايير المطابقة الأوروبية CE ولجنة الاتصالات الفيدرالية FCC الخاصة بالتوافق الكهرومغناطيسي والسلامة لمنتجات خلايا الوقود.

وقال Lou Ziyi، مدير التسويق والمبيعات في Sushui Tech، "أثبتت تقنية خلايا وقود الميثانول المباشرة DMFC، منذ فترة طويلة أنها رفيق لتطبيقات اتصالات الطوارئ حيث يكون للموثوقية أهمية قصوى. لا تعمل DMFC فقط كمصدر طاقة غير منقطع في جميع الأحوال الجوية، ولكن أيضًا كمخفف للعبء لتوفير ما يصل إلى 80٪ من وزن حمولة الطاقة التقليدية للإمدادات الأخرى المطلوبة بشكل عاجل في مناطق الأزمات، فعلى الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي نقدم فيها أنشطة التسويق في سوق الشرق الأوسط، فقد حصلنا بالفعل على الكثير من الاهتمام من السوق من خلال قنوات مختلفة، وتمثل هذه المصالح طلبًا قويًا من صناعات النفط والغاز والأمن والاتصالات الطارئة المحلية."

نبذة عن Sushui Energy Technology لحلول الطاقة

شركة Sushui Tech هي شركة لإنشاء خلايا وقود خاصة تركز على تكنولوجيا خلايا وقود الميثانول المباشرة. من خلال الاستفادة الكاملة من كثافة الطاقة العالية لوقود الميثانول والتوافر الفوري وقابلية النقل بسهولة، تقدم الشركة حلول الطاقة المستقلة المحمولة والمثبتة لمجموعة متنوعة من التطبيقات خارج الشبكة والمهمات الطارئة. تمتلك Sushui Tech الآن خصائص فكرية كاملة لمنتجاتها من مجموعة الأقطاب الكهربائية الغشائية لخلايا وقود الميثانول المباشرة DMFC MEA، والحزم، والأنظمة المتكاملة والحلول النهائية المصممة خصيصًا لعملائها.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Daniel Lou

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