شركة TASJEEL.AE تسدل الستار عن أداة مبتكرة للبحث عن النطاقات تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، ، أبريل, 16 أبريل / نيسان 2024 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Tasjeel.ae عن إطلاق خدمة مبتكرة للبحث عن النطاقات تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي AI، وتُعد بمثابة أداة ثورية حقيقية مصممة لتبسيط عملية التسجيل وتوفير الوقت والجهد على أصحاب الشركات الذين يتطلعون إلى اقتناء هوية إلكترونية من خلال نطاقات .ae .

وتستفيد شركة Tasjeel.ae، من خلال تعاونها مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، من تقنية الذكاء الاصطناعي AI لتقديم حل فريد للعثور على أسماء النطاقات وتأمينها. ومن المقرر أن تغير أداة البحث سالفة الذكر التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي AI في عملها الطريقة التي تكتشف بها الشركات هويتها الإلكترونية وتسجلها.

وتشمل الميزات الرئيسية لأداة البحث عن النطاقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من شركة Tasjeel.ae:

نتائج قائمة على وصف النشاط التجاري: بإمكان المستخدمين، من خلال هذه الأداة، إدخال نبذة تعريفية مختصرة عن شركاتهم، لتقوم أداة البحث الذكية بعد ذلك بسرعة بفحص قواعد بيانات ضخمة تضم أسماء نطاقات.ae المتاحة، الأمر الذي بدوره يوفر الكثير من الوقت والجهد.

حل لتحديات تسمية العلامات التجارية: هل تواجه صعوبة في العثور على اسم مميز لعلامتك التجارية أو صعوبة في معرفة إذا ما كان اسم علامتك التجارية مسجلًا بالفعل على امتدادات نطاقات أخرى أم لا؟ تُعد أداة البحث عن النطاقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من شركة Tasjeel.ae الحل لمشكلات تسمية العلامة التجارية الخاصة بك.

تسجيل إصدارات .ae مباشرة: تبرز أهمية هذه الميزة تحديدًا في الحالات التي تكون فيها أسماء نطاقات com. مشغولة. فالآن بات بإمكان المستخدمين، من خلال الأداة الجديدة لشركة Tasjeel.ae، تأمين إصدارات .ae المتوفرة لأسماء علاماتهم التجارية على الفور، الأمر الذي يضمن لهم حضورًا مميزًا على شبكة الإنترنت.

وتعليقًا على إطلاق الأداة سالفة الذكر، صرح السيد Wahid Abdulaziz، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Tasjeel.ae، قائلاً: "يسعدنا تقديم تلك الخدمة المبتكرة للبحث عن النطاقات التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي AI في عملها، والتي تعد شهادة على التزام شركتنا بتوفير حلول متطورة لعملائنا. ونحن على ثقة، بفضل دعم هيئة TDRA لنا، بأن هذه الأداة ستعيد تعريف تجربة تسجيل النطاقات، حيث ستوفر الراحة والفعالية".

وفي ذات السياق، أعرب السيد Abdul Rahman Al Marzouqi، مدير قسم السياسات والبرامج لدى هيئة TDRA، عن حماسه للشراكة المبرمة بين الكيانين، قائلًا: "إن التعاون مع شركة Tasjeel.ae في هذا المشروع يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في استخدام التقنيات المتقدمة، ولا سيما تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك من أجل تحسين تجارب العملاء. وتمكننا هذه الشراكة من تزويد العملاء بإمكانية الوصول السريع والسهل إلى معلومات مخصصة ودقيقة." وتدعو شركة Tasjeel.ae كافة الشركات والأفراد إلى استكشاف مستقبل تسجيل النطاق باستخدام أداتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تضعهم في موقع يؤهلهم للنجاح في المجال الرقمي. تتوفر الأداة عبر www.tasjeel.ae/ai-domain-search

نبذة عن شركة Tasjeel.ae

تأسست شركة Tasjeel.ae عام 2009 وتعتبر إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال تسجيل النطاقات وتقديم الخدمات الرقمية تتمحور مهمتنا حول تقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصًا للشركات والأفراد الذين يسعون إلى تعزيز حضورهم الإلكتروني بقوة. فنحن نضع نصب أعيننا توفير تجارب سهلة الاستخدام للمستخدمين، ونستفيد من أحدث التقنيات لضمان رحلة سلسة في تأمين هويتك الإلكترونية. وتلتزم شركة Tasjeel.ae، كونها أكبر شركة خاصة في الصناعة لتسجيل نطاقات .ae، بتقديم رضا لا مثيل له للعملاء، ما يجعل تجربتك سلسة وخالية من المتاعب.

نبذة عن TDRA:

تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) مهمة الإشراف على قطاعي الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقًا لقانون الاتصالات الصادر بموجب القانون الاتحادي بالمرسوم رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، وبموجب المرسوم رقم 23 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2020، بتعديل بعض مواد القانون الاتحادي الصادر بالمرسوم رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات، وإضافة "الحكومة الرقمية" إلى مهام الهيئة واسمها.

تلعب هيئة TDRA دورًا تنظيميًا يهدف إلى ضمان تقديم خدمات اتصالات متميزة، وتطوير قطاع الاتصالات، وضمان مصالح الأطراف المعنية وحمايتها، وتطبيق الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع البحث والتطوير، وذلك لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة إقليميًا وعالميًا في قطاع الاتصالات.

وتتولى هيئة TDRA، وفي إطار تمكين التحول الرقمي، مسؤولية الإشراف على الحكومة الرقمية الاتحادية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2011. ومنذ ذلك الحين، باتت الهيئة مسؤولة عن قيادة مسيرة التحول الرقمي على المستوى الوطني من خلال هدفين استراتيجيين: تعزيز نمط الحياة الذكية والريادة في البنية التحتية التكنولوجية الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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