شركة TCI Fund Management تؤسس وجودًا استراتيجيًا لها في منطقة EMEA عبر افتتاح مكتبًا جديدًا لها في إمارة أبو ظبي

السيد Christopher Hohn يلقي بكلمته في أسبوع أبو ظبي المالي المقرر انعقاده في الفترة بين 27-30 نوفمبر

أبو ظبي, 24 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة TCI Fund Management Limited ("TCI")، إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة برأس مال استثماري يبلغ 60 مليار دولار، اليوم عن افتتاح مكتبها في إمارة أبو ظبي، الأمر الذي يؤسس لتواجد استراتيجي للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا EMEA. وسيتولى السيد Bronwyn Owen، الرئيس العالمي لقسم علاقات المستثمرين ومدير شركة TCI Fund Management (AD) Limited، رئاسة المكتب الجديد، وهو الأمر الذي استدعى انتقاله من مدينة نيويورك الأمريكية إلى إمارة أبو ظبي.

وتهدف الشركة، من خلال اتخاذ مكتبًا لها في إمارة أبو ظبي، إلى فرض تواجدها في بناء العلاقات الإقليمية الرئيسية. فالموقع الجديد لشركة TCI في المنطقة العربية يوفر لها إمكانية وصول إلى أسواق قيمة من حيث المواهب ورأس المال مع استمرارها في توسيع قدراتها وخبراتها. كما أن المكتب الجديد يوفر للشركة موطئ قدم في المنطقة العربية يمكن الاستفادة منه لمواصلة جهودها لتحفيز العمل المناخي داخل القطاع المالي الخاص.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Christopher Hohn، مؤسس شركة TCI ومدير المحفظة الاستثمارية للشركة، قائلاً: "إن الشرق الأوسط يحظى بسوق استثماري حيوي، سواء من منظور نمو المواهب والأصول، وكذلك شريك حاسم في الجهود العالمية للحد من انبعاثات الكربون وتغير المناخ". وأضاف قائلُا: "تتطلع شركتنا إلى إنشاء فريق عمل بالإمارة للوصول إلى قاعدة مستثمرين أوسع وتوسيع أنشطتنا الخيرية. كما أننا متحمسون لإبرام شراكات مع المجتمع المحلي للمساعدة على تعزيز الفرص الاستثمارية في المنطقة وتعزيز جهودنا المستمرة للحد من آثار أزمة المناخ التي يشهدها العالم في الوقت الحالي من خلال الدفع بخطط العمل المناخي".

ومن جانبه، قال معالي السمو Ahmed Jasim AL Zaabi، رئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي العالمي ADGM: "يسعدنا أن نرحب بشركة TCI في سوق أبو ظبي العالمي ADGM. ويؤكد مكتب TCI الجديد على صعود سوق أبو ظبي العالمي كمركز مالي دولي وتعزز مكانة الإمارة كمركز مزدهر لصناعة إدارة الاستثمار ودورها الرائد في التحول في مجال الطاقة مدعومًا بالقيمة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتمويل العالمي وكذلك التزامها الثابت بالعمل المناخي".

يأمل السيد Christopher، بصفته الشخصية كمؤسس ورئيس لمؤسسة Children's Investment Fund Foundation (CIFF)، أن يتيح وجود مقر للشركة بإمارة أبو ظبي الفرصة له لتسليط الضوء على العمل المهم الذي تقوم به مؤسسة CIFF والمؤسسات الخيرية الأخرى في مجالات العمل المناخي والصحة والتغذية، وإبرام الشراكات اللازمة والتمويل المشترك من المنظمات المحلية والأفراد للتعامل مع هذه التحديات العالمية. وتعتبر CIFF إحدى المؤسسات الخيرية المستقلة المنظمة بموجب قوانين المملكة المتحدة البريطانية وهي غير تابعة لشركة TCI.

سيلقي السيد Christopher Hohn، كجزء من احتفالية افتتاح مكتب شركة TCI في إمارة أبو ظبي، أثناء اجتماع المائدة المستديرة لأسبوع أبو ظبي المالي الذي سيقام في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري تحت شعار "الاستثمار في عصر التحولات" ضمن فعاليات قمة التمويل المستدام R.A.C.E. وتتناول قمة التمويل المستدام مواضيع تمويل الأنشطة المناخية الناشئة في 30 من نوفمبر الجاري. وسيترأس السيد Christopher منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية الذي سيقام في 1 ديسمبر وسيتناول "طرق التصدي لظاهرة الغسل الأخضر والتأثير الأخضر".

يعزز وجود شركة TCI من الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال إدارة الاستثمار، ويتماشى هذا الوجود مع الاتجاهات الحديثة للدولة ولمنطقة الشرق الأوسط التي تعتبر، مؤخرًا، موطئ قدم للعديد من الشركات العالمية.

نبذة عن شركة TCI Fund Management Limited

تعتبر شركة TCI إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في العالم برأس مال استثماري يقدر بمبلغ 60 مليار دولار، وقد تأسست هذه الشركة عام 2003 على يد السيد Christopher Hohn، وهي شركة كائن مقرها في مدينة لندن بالمملكة المتحدة البريطانية ولها مكاتب في كل من مدينة نيويورك وإمارة أبو ظبي. وتدير الشركة أصول المؤسسات الاستثمارية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وخطط المعاشات التقاعدية العامة والمؤسسية، إلى جانب إدارة الشركات والمؤسسات الاستثمارية والهيئات الخيرية وبعض المكاتب العائلية الرائدة في العالم. ويعتبر مؤسس الشركة السيد Christopher Hohn من أكثر المستثمرين النشطين ، وأصبح، في الآونة الأخيرة، من المؤيدين لاتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بأزمة المناخ التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، كما أنه من الشخصيات التي لها إسهامات كثيرة للغاية في القضية ذاتها.

www.tcifund.com

نبذة عن مؤسسة The Children's Investment Fund Foundation المملكة المتحدة ("CIFF")

مؤسسة CIFF هي مؤسسة خيرية مسجلة في إنجلترا وويلز وتهدف إلى تحسين حياة الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع في البلدان النامية، وتعتبر المؤسسة واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية للأطفال في العالم. صنفت مجلة Forbes السيد Christopher Hohn ضمن قائمة أكثر فاعلي الخير سخاءً في العالم خارج الولايات المتحدة، وجاء ذلك عام 2019.

www.ciff.org

استثمارات شركة TCI

الأسهم - تعتبر شركة TCI من الشركات الأساسية المستثمرة الموجه نحو القيمة، وتشمل استثماراتها العديد من الأعمال القوية ذات المزايا التنافسية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وتجري الشركة، عن طريق اتباعها لنهج الأسهم الخاصة، بحثًا أساسيًا عميقًا، وتشارك بشكل بناء مع الإدارة وتتبنى أفقًا استثماريًا طويلة الأجل. كما تعتبر شركة TCI إحدى شركات الاستثمار الانتهازية التي تستثمر من وقت لآخر في التحولات المؤسسية والشركات ذات الأوضاع الخاصة. وستحقق الشركة نتائجها المرجوة من خلال استخدام أنشطتها النقابي عند الاقتضاء. ويركز الصندوق الاستثماري الرئيسي لشركة TCI على تعظيم أرباحها المضافة (الألفا).

العقارات - تأسست أعمال شركة TCI للقروض العقارية في عام 2014. وتستثمر الشركة في صناديق الإقراض العقارية التابعة لها جنبَا إلى جنب مع استثمارها في مؤسسة The Children's Investment Fund Foundation (CIFF) (المملكة المتحدة). وتركز هذه الصناديق على القروض العقارية الأولى والإقراض المؤمن الأكثر أهمية على الأصول عالية الجودة في المواقع الرئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا.

معلومات الاتصال

Bronwyn Owen، محلل مالي معتمد CFA

الرئيس العالمي لقسم علاقات المستثمرين

المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة TCI Fund Management (AD) Limited

سوق أبو ظبي العالمي، جزيرة الماريه

برج المقام، الطابق 34

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة: +971 55 820 1627

البريد الإلكتروني: [email protected]