شركة TCL Electronics تقدم أحدث تلفزيون QD-Mini LED وأحدث أجهزة المنزل الذكية في اسطنبول

اسطنبول، 20 مايو 2024 /PRNewswire/ -- كشفت شركة TCL Electronics (1070.HK) ، العلامة التجارية التلفزيونية الثانية في العالم والعلامة التجارية التلفزيونية الأولى في العالم من نوع 1 98 بوصة ، عن أحدث تشكيلة من المنتجات التي تمتد عبر فئات مختلفة مصممة خصيصًا لسوق الشرق الأوسط وأفريقيا في حدث إطلاق حصري في قلب اسطنبول ، تركيا. علاوة على ذلك ، سلطت TCL الضوء على شراكتها القوية مع نادي أرسنال لكرة القدم باعتباره الشريك الإقليمي الرسمي للإلكترونيات الاستهلاكية خلال الحدث ، والذي تضمن ظهورًا ملحوظًا لأسطورة أرسنال مارتن كيون.

وقد جمع الحدث قادة الصناعة وممثلين عن وسائل الإعلام وأكبر المؤثرين وشخصيات بارزة من جميع أنحاء المنطقة ليشهدوا أحدث خطوط المنتجات التابعة لشركة TCL التي تؤكد على تفاني الشركة في تقديم أحدث الابتكارات التكنولوجية الراقية للعملاء في المنطقة. ويشمل ذلك جودة الصورة الرائعة التي تعرضها تلفزيونات LED QD-Mini 2024 ، بالإضافة إلى مجموعة مغرية من الأجهزة المنزلية المحدّثة ومكيّفات الهواء المصممة لتعزيز أنماط الحياة مع تحسين الصحة والراحة.

وبالعودة إلى حدث الإطلاق ، أعربت السيدة ساني يانغ ، المدير العام لشركات TCL في الشرق الأوسط وأفريقيا ، عن حماستها ، قائلةً: "نحن متحمسون لتقديم أحدث جيل من تلفزيونات QD-Mini LED من TCL. نحن نتطلع بشكل خاص إلى عرض TCL 115 ′′ X955 Max ، أكبر تلفزيون LED QD-Mini في العالم. هدفنا هو تلبية الاحتياجات المتطورة لمستهلكينا من خلال تقديم أحدث التقنيات المتطورة وتوفير تجربة ترفيهية متميزة و استثنائية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. بالإضافة إلى ذلك ، نحن حريصون على الكشف عن أحدث عروض الأجهزة المنزلية لدينا ، والمصممة لتبسيط الحياة اليومية. وتشمل هذه المكيّفات TCL FreshIN Series Air Conditioners ، و Free Built-in Series Refrigerators ، والغسالات الحديثة التي تتميز بنسبة تنظيف رائدة في الصناعة."

استمتع بتجربة مستقبل التلفزيون مع أكبر تلفزيون في العالم ، TCL 115 "X955 Max QD-Mini LED TV؛ حيث تم تصميم كل التفاصيل بمثالية.

شهد حدث الإطلاق استعراض القدرات الرائعة للتلفزيون LED QD-Mini X955 Max QD-Mini LED TV الذي يبلغ حجمه 115 بوصة ، وهو الأكبر في العالم ، مما يوفر للمشاهدين تجربة سينمائية في غرف المعيشة الخاصة بهم. مع ذروة سطوع 5،000 نيت (وحدة قياس السطوع) وأكثر من 20000 منطقة تعتيم محلية ، يوفر هذا التلفزيون إضاءة دقيقة وتباينًا مثيرًا للإعجاب ، مما يضمن صورًا أكثر وضوحًا وأكثر دقة حتى على هذا النطاق الكبير؛ حيث يوفر التلفزيون، المجهز بتقنية QLED PRO ، بمعدل تحديث متغير 144 هرتز ونظام ONKYO 6.2.2 Hi-Fi، جودة صورة استثنائية وصوت يهز القلب، مع تصميم رقيق للغاية.

الكشف عن المستقبل مع تلفزيون C855 Premium QD-Mini LED ، إعادة تعريف التميز البصري مع تقنية QD-Mini LED المتطورة.

تتميز شاشة TCL C855 بتطورات لا مثيل لها ، وهي أفضل المعروض في السوق اليوم. مع أداء HDR الديناميكي الذي يبلغ ذروته عند 3500 نيت ، فإنها توفر تباينات مذهلة من الأبيض الأكثر إشراقًا إلى الأسود الأكثر إعتامًا. اغمر نفسك في تجربة ألوان حية وحقيقية من خلال تقنية QLED PRO الخاصة بنا ، مع ميزة الانعكاس المنخفض التي تضمن مشاهدة خالية من الوهج تقريبًا. سوف يستمتع محبّو الأصوات النقيّة بنظام الصوت ONKYO 2.2.2 Hi-Fi ، الذي يمنحك جودة صوت المسرح المنزلي المتميز مباشرةً من التلفزيون الخاص بك. كما يضمن هذا النموذج، المعزز بمعالج AiPQ PRO ومعدل تحديث متغيّر بقيمة 144 هرتز، صورًا سلسة وواضحة للتجارب السينمائية و مغامرات الألعاب. استعد لرحلة سمعية مرئية لا مثيل لها مع TCL C855. متوفر في أحجام مختلفة بمقاسات 50" و65" و75" و 85" و 98"

استمتع بتجربة الترفيه على مستوى السينما داخل منزلك مع تلفزيون TCL C755 QD-Mini LED.

تقديم تلفزيون TCL C755 QD-Mini LED. تم تجهيز هذا النموذج بتكنولوجيا LED QD-Mini QD-Mini 1344 ، مما يضمن أداءً مذهلاً للنطاق الديناميكي العالي، مع أعلى مستويات السطوع التي تصل إلى 1600 نيت. إن ألوان QLED الدقيقة تعيد إنتاج الطيف الكامل المرئي للعين البشرية بدقة، ما يوفر صورة ساحرة وتفاصيل ألوان دقيقة. ولتعزيز تجربتك الصوتية ، تم تجهيز التلفزيون بنظام صوت ONKYO 2.1 Hi-Fi المتكامل ، مما يحول منزلك إلى مسرح منزلي ديناميكي. ومع معالج AiPQ ، توفر لك الشاشة صورًا سلسة وواضحة بشكل استثنائي ، مما يرفع تجربة المشاهدة إلى مستويات جديدة. بالنسبة للاعبين ومحبي الأفلام على حد سواء ، تضمن تقنية معدل التحديث المتغيّر بقيمة 144 هرتز معدل تحديث مرتفع حقًا ، مما يضمن حركة صور سلسة وتجربة ترفيه غامرة. استعد لسحر شاشة TCL C755. متوفرة في مجموعة متنوعة من الأحجام بمقاسات 55" و65" و75" و 85" و 98"

تجربة سينمائية غامرة تأسر كافة الجماهير فقط مع شاشة TCL C655 PRO.

قفزة كميّة في الترفيه المنزلي مع شاشة TCL C655 PRO. فمع تكنولوجيا النقاط الكميّة المتطورة ، يوفر هذا التلفزيون وضوحًا مثاليًا لم يسبق له مثيل. وباستخدام التعتيم المحلي المتقدم عبر مئات المناطق ، فإنه يتحكم بدقة في الإضاءة الخلفية ، ويظهر كل التفاصيل بوضوح مذهل. بالإضافة إلى ذلك ، مع QLED PRO ، ترتقي جودة الصورة إلى مستويات جديدة ، مما يوفر ألوانًا نابضة بالحياة وصورًا واقعية. تستخدم شاشة QLED PRO نسخة محسنة من تقنية النقاط الكميّة الرباعية "Quantum Crystal Quaternary PRO" ، والتي تتفوق على مواد النقطة الكمومية الثنائية التقليدية. ومع نظام الصوت ONKYO 2.1 Hi-Fi الأعلى في فئته ، ستستمتع بتجربة السينما في منزلك.

حلول منزلية متطورة لحياة أفضل

بالإضافة إلى ابتكاراتها التلفزيونية المتطورة ، كشفت TCL عن مجموعة من المنتجات الجديدة المصممة لإثراء الحياة اليومية وتبسيطها. فقد تم استعراض التحديثات في تشكيلة مكيفات الهواء ، والتي تضم أجهزة FreshIN 3.0 و BreezeIN المبتكرة والمشهورة بالتصميم الأنيق البسيط والهيكل سهل الصيانة. علاوةً على ذلك ، قدمت TCL أحدث سلسلة مجانية مدمجة لطرازات الثلاجات، بالإضافة إلى غسالات الملابس من طرازيّ غسالات ومجففات TCL C2110WDG و C67110WDG بنظام التحميل الأمامي لتمكين المستهلكين من تبنّي أنماط حياة صحية وأكثر راحة.

نبذة عن شركة TCL Electronics

تُعد شركة TCL Electronics (1070.HK) إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد قادة صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقاً حول العالم. وتتخصص الشركة في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بدءًا من أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرها. يرجى زيارة موقع شركة TCL على الرابط https://www.tcl.com .