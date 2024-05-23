شركة TCL بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تستعرض تشكيلة من أحدث منتجاتها بمدينة اسطنبول

إسطنبول، 23 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- أقامت شركة TCL Electronics (التي تتداول أسهمها في بورصة هونغ كونغ تحت رقم 1070)، ثاني أكبر علامة تجارية للتلفزيونات في العالم وأكبر علامة تجارية في صناعة التلفزيونات بحجم 98 بوصة، مؤخرًا حفل إطلاق منتجاتها الذي طال انتظاره لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا MEA لعام 2024 في فندق Hilton Istanbul Bosphorus المرموق. وقد شكل هذا التجمع المرموق منصة مثالية لشركة TCL للكشف عن أحدث خط إنتاج لأجهزة تلفزيونات QLED Mini LED، بما في ذلك تلفزيون X955 Max بحجم 115 بوصة من TCL، وهو أكبر تلفزيون QLED Mini LED في العالم، وكذلك الكشف عن مجموعة من الأجهزة المنزلية، حيث دُعي الحضور إلى الانغماس في تجربة عملية مع كل منتج من هذه المنتجات المتطورة.

وشهد الحفل حضور أكثر من 600 ضيف متميز، وكان من بين هؤلاء الضيوف مسؤولين تنفيذيين وشركاء وخبراء في الصناعة، لإلقاء نظرة خاصة على التطورات التكنولوجية الرائدة التي تم تطويرها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا MEA. وإلى جانب العروض التوضيحية الغامرة، عرضت شركة TCL أحدث منتجاتها وحلولها في ساحة مخصصة لذلك، مما يؤكد التزامها الراسخ بصياغة ابتكارات مصممة خصيصًا لإثراء أنماط حياة عملائها المميزين.

ومن جانبها، أكدت السيدة Sunny Yang، المديرة العامة لشركة TCL Industries في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على التزام الشركة بتحسين حياة عملائها، قائلة: "تُعد منتجاتنا بمثابة شهادة على تفانينا والتزامنا بإثراء حياة عملائنا. فكل منتج من منتجات الترفيه المنزلي لدينا مشبع بالابتكارات العملية التي تهدف إلى إثراء حياة عملائنا. وهو ما يتماشى مع هدفنا الشامل المتمثل في توفير مستوى أفضل للحياة من خلال الارتقاء بتجربة الترفيه للجميع وتعزيز جماليات منازلهم".

كان من أبرز معالم الحفل التنوع الواسع الذي عرضته شركة TCL من منتجات الترفيه المنزلي، والتي تشمل مجموعة XL الخاصة بها من مجموعة من التلفزيونات بأحجام 98 و85 و75 بوصة، بالإضافة إلى العديد من طرازات التلفزيونات المخصصة للألعاب. علاوة على ذلك، تم تعزيز مجموعة منتجات الشركة لعام 2024 بجهاز تلفزيون TCL X955 Max الرائع للغاية والمزود بتقنية QD-Mini LED والمتوفر بحجم 115 بوصة.

"ينصب تركيز منتجات TCL على التلفزيونات ذات الشاشات الكبيرة، والتي تعمل كأجهزة عرض محورية في كل منزل، وغالبًا ما تصبح النقطة المحورية للترفيه المنزلي. وتكمن جاذبية الشاشات ذات الأحجام العملاقة ليس فقط في كونها مثالية للأفلام ولكن أيضًا للألعاب ومشاهدة الرياضة، إلى جانب مشاهدة مجموعة لا حصر لها من أنشطة الترفيه. إنها تغمرك بالكامل في الحدث، وتوفر لك تجربة غامرة لا مثيل لها". بهذه الكلمات تابعت السيدة Sunny حديثها.

استمتع بتلفزيونات المستقبل مع تلفزيون X955 Max QD-Mini LED TV الأكبر في العالم بحجم 115 بوصة من TCL، والذي تم تصميم كل تفصيلة فيه بإتقان.

شهد حفل الإطلاق استعراض القدرات الرائعة لتلفزيون X955 Max QD-Mini LED TV الذي يبلغ حجمه 115 بوصة، وهو التلفزيون الأكبر في العالم، مما يوفر للمشاهدين تجربة سينمائية في غرف المعيشة الخاصة بهم. فبفضل ذروة السطوع التي تبلغ 5000 شمعة وأكثر من 20000 منطقة تعتيم موضعي، يوفر هذا التلفزيون إضاءة دقيقة وتباينًا مذهلاً، مما يضمن توفير صورًا أكثر نقاءً و حِدة حتى على مثل هذا التلفزيون ذو الحجم الكبير. ويوفر التلفزيون، المجهز بتقنية QLED PRO ومعدل تحديث متغير 144 هرتز ونظام صوتي هاي فاي ONKYO 6.2.2، جودة صورة استثنائية وصوتًا قويًا مع تصميم نحيف للغاية.

اختبر ذروة الترفيه المنزلي مع تلفزيونات TCL QLED Mini LED، حيث تلتقي التكنولوجيا المتطورة بالروعة البصرية التي لا مثيل لها.

تتميز جميع تلفزيونات QLED Mini LED، بما في ذلك C855 وC755 وC655 PRO، بأداء HDR ديناميكي، حيث يصل تلفزيون TCL C855 Premium QLED Mini LED إلى 3500 شمعة. كما تتميز التلفزيونات بتقنية QLED PRO التي تُغني الألوان وتوفر تباينًا حيويًا بدءًا من الأبيض النقي إلى الأسود الداكن. وتعمل ميزة الانعكاس المنخفض على تقليل التوهج، مما يضمن تجربة مشاهدة غامرة في أي بيئة. ويمكن لعشاق الموسيقى الانغماس في جودة الصوت الممتازة للتجارب المنزلية السينمائية التي يوفرها نظام الصوت المدمج ONKYO Hi-Fi. وبفضل معالج AiPQ PRO ومعدل التحديث المرتفع الذي يبلغ 144 هرتز مع تقنية VRR، تقدم هذه التلفزيونات صورًا واضحة وسلسة تناسب كل من التجارب السينمائية ومغامرات الألعاب.

حلول منزلية لتمكين المستهلكين من تبني نمط حياة أكثر صحة وملاءمة.

قدمت شركة TCL أيضًا مجموعة من المنتجات الجديدة المصممة لإثراء وتبسيط الحياة اليومية. فقد تم استعراض تحديثات على تشكيلة مكيفات الهواء الخاصة بالشركة، والتي تتميز بتقنية FreshIN 3.0 وBreezeIN المبتكرة، التي تشتهر بتصميمها الأنيق والبسيط وبنائها سهل الصيانة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت TCL أحدث سلسلة Free المدمجة لطرازات الثلاجات والغسالات، بما في ذلك غسالات الملابس TCL C2110WDG وC67110WDG بنظام التحميل الأمامي لتمكين المستهلكين من تبنّي أنماط حياة صحية وأكثر راحة.

نبذة عن شركة TCL Electronics

تُعد شركة TCL Electronics (التي تتداول أسهمها في بورصة هونغ كونغ تحت رقم 1070) إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد قادة صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقاً حول العالم. وتتخصص الشركة في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بدءًا من أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرها. قم بزيارة موقع شركة TCL من خلال https://www.tcl.com .