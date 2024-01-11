شركة TCL تعزز مكانتها في مجال الابتكار بمحفظة منتجات موسعة وحلول تقنية في معرض CES لعام 2024

لاس فيغاس، 11 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- كشفت اليوم شركة TCL Electronics، إحدى العلامات التجارية الرائدة في صناعة المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية وواحدة من أكبر شركتين متخصصتين في صناعة التلفزيونات في العالم، عن مجموعة رائدة من التقنيات المبتكرة التي تخدم العديد من الفئات، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية ( (CES 2024، بما في ذلك أكبر QD-Mini LED في العالم وإحدى أول حلول الترفيه الذكية المتصلة بالأجهزة المحمولة في الصناعة.

ابتكارات تلهم تجارب مسرحية منزلية رائعة

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كجزء من عرضها المميز، قامت TCL بتقديم تلفزيون QM891G، وهو أكبر تلفزيون مزود بشاشة QD-Mini LED في العالم بحجم 115 بوصة لأول مرة في أمريكا الشمالية مع أكثر من 20000 منطقة تعتيم محلية وذروة سطوع تبلغ 5000 شمعة.

بجانب هذا الابتكار، قدمت TCL أحدث موديلات تلفزيونات QM7 وQM8 بشاشة QD-Mini LED للسوق الأمريكية مع تقنياتها المتقدمة للإضاءة الخلفية والمعالجة والتعتيم المحلي في المناطق العالية. وتجدر الإشارة إلى أن سلسلتي التلفزيون X955 وC755 الرائدتين من TCL كانتا أولى التلفزيونات في العالم التي تحصل على شهادة من TÜV Rheinland بتقديمها تجربة بصرية واقعية. وقد قامت شركة TCL أيضًا بتقديم تقنية Dolby Atmos FlexConnect، والتي تطلق العنان لحرية وضع مكبرات الصوت في أي مكان تختاره للحصول على تجربة Dolby Atmos محسنة بذكاء.

بالإضافة إلى ذلك، أسدلت الشركة الستار عن معالجها AiPQ ULTRA، الذي من شأنه أن يوفر أفضل جودة عرض هي الأفضل في تلك الفئة مع صور نابضة بالحياة على أجهزة التلفزيون من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي AI القوية لتحليل الصور والخوارزميات الملكية المتعددة.

تتميز خدمة TCL TV، وهي خدمة بث جديدة عبر الإنترنت، بأكثر من 300 قناة تلفزيونية مجانية مدعومة FAST وآلاف الأفلام الرائجة من كبرى الاستوديوهات على مستوي العالم. ويمكن للمستخدمين في أمريكا الشمالية، من خلال تقنية "IDEO"، الوصول إلى ميزات تفاعلية أثناء الاستمتاع بالبرامج الترفيهية المجانية. كما يمكن لمشجعي دوري كرة القدم الوطني (NFL) في المنطقة الاستمتاع بفعاليات دوري كرة القدم الوطني عبر خدمة TCL tv+ مع الإطلاق المقرر لقناة البث المباشر لدوري NFL في عام 2024.

وتمثل موديلات S55H/S45H، من أجل تسهيل تجارب السينما المنزلية الرائعة، أحدث إضافة لشركة TCL في مجموعتها من مكبرات الصوت الشريطية، مع تقنية Tutti Choral المبتكرة وتقنية Dolby Atmos. كما تم عرض سلسلة شاشات 27R83U/34R83Q الاحترافية من TCL، والتي تتميز بتقنية QD-Mini LED مع 1152 منطقة تعتيم محلية وذروة سطوع 1600 شمعة في المتر المربع، إلي جانب استجابة فائقة السرعة تقدر بـ 1 مللي في الثانية ومعدل تحديث مرتفع. وقد حصلت هذه السلسلة على شهادة VESA DisplayHDR 1400، ومصادقة نظام مضاهاة الألوان (PMS)، وكذلك شهادة TÜV Rheinland لحماية العين من الضوء الأزرق المنخفض.

حلول ترفيهية ذكية رائدة متصلة بالأجهزة المحمولة

أسدلت شركة TCL أيضًا الستار، خلال فعاليات هذا الحدث الكبير، عن أحد حلول الترفيه الذكية الرائدة المتصلة بالأجهزة المحمولة، والذي يجمع بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والنظارات الذكية وغيرهم. وقدمت الشركة، من بين هذه المنتجات، مجموعة موسعة من الأجهزة اللوحية، وخط إنتاج جديد من هواتف 50 Series الذكية، إلى جانب تقنية NXTPAPER 3.0، وهي النسخة الأحدث والأكثر تقدمًا لتقنية العرض الخاصة بالشركة والحائزة على العديد من الجوائز، وذلك من أجل صحة بصرية أفضل وتجربة مشاهدة رقمية شاملة محسنة.

وشهد الحدث أيضًا إزاحة الستار عن نظارات RayNeo X2 Lite AR للواقع المعزز مع ترقيات متميزة في تأثيرات العرض وتجربة الواقع المعزز AR، وهي أول نظارات ذكية تعمل بتقنية 3D كاملة الألوان في العالم تتميز بأحدث إصدار لمنصة Snapdragon® AR1 من الجيل الأول. وتوفر نظارات RayNeo Air 2 XR للمستخدمين تجربة بصرية حية ومحمولة مليئة بالتفاصيل، تشبه إلى حد كبير مشاهدة شاشة بحجم 201 بوصة كحد أقصى من على بعد ستة أمتار.

وسائل تكنولوجية مبتكرة لحياة منزلية أكثر ذكاءً وتواصلًا

قامت شركة TCL، من أجل رفع مستوى المعيشة على نحو أكبر، بإبتكار مكيف الهواء FreshIN 2.0 الذي يقوم بتوفير هواء نقي قابل للتنفس وتوزيعه في اتجاهين، ويعمل على جلب الهواء الغني بالأكسجين من الخارج وضخه إلى الداخل في ذات الوقت الذي يقوم فيه بطرد الهواء الداخلي ذي الجودة الرديئة إلى الخارج. كما قدمت الشركة أول مكيف هواء للنوافذ مع بروتوكول المنزل الذكي Matter، الأمر الذي يوفر منظومة عمل للأجهزة المنزلية ذكية ومتكاملة وسلسه.

وإلي جانب ما ذكر، تقدم TCL أحدث ثلاجاتها من سلسلة Free Built-in التي تتميز بتصميماتها الأنيقة والسلسلة، الأمر الذي يساعد علي زيادة المساحة التي توضع بها. وتضمن تقنية الحفظ الجزيئي المتطورة، التي تتميز بها ثلاجات الشركة، البقاء علي المأكولات طازجة لفترة أطول وتساعد على منع فقدان العناصر الغذائية في المواد الغذائية المخزنة. وأخيرًا، تجعل مجموعة غسالات ومجففات العناية البيئية من شركة TCL عمليات الغسيل أكثر راحة وصديقة للبيئة، وذلك بفضل تصميمها المزدوج.

وفي الآونة الأخيرة، طورت شركة TCL، مع تركيزها المنصب على المعيشة المستدامة، محفظتها من حلول الطاقة الذكية. ويجمع نظام الطاقة الذكية السكنى الشامل بين الوحدات الكهروضوئية PV ووحدات تخزين الطاقة والمضخات الحرارية وشواحن السيارات الكهربائية EV – والتي تم عرضها أيضًا في معرض CES لعام 2024.

الشراكات العالمية المستدامة ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG

أوضحت شركة TCL، ضمن حملة #TCLGreen العالمية، الجهود الكبيرة التي بذلتها في مجال إعادة التدوير وإعادة الاستخدام خلال الفعالية. وتواصل الشركة، في ذات الوقت، إلهامها العظمة للمستخدمين حول العالم من خلال إبرامها لشراكات تعاونية رائدة مع كبرى الشركات والمؤسسات. وقد تعاونت شركة TCL، كونها الشريك الرسمي لتلفزيون دوري كرة القدم الوطني NFL، مع أسطورة دوري NFL الأمريكي Charles Woodson للقيام بجولة في جناح العرض الخاص بها، وذلك لإظهار العاطفة والإثارة في مجال الرياضة.

ندعوكم لزيارة جناح عرض شركة TCL في معرض CES لعام 2024

التاريخ: من 9 إلى 12 يناير 2024

الموقع: مركز مؤتمرات لاس فيغاس، القاعة المركزية رقم 18708

نبذة عن شركة TCL Electronics

تُعد شركة TCL Electronics (1070.HK) هي إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد قادة صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقاً حول العالم. وتتخصص الشركة في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بدءًا من أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرهم. يرجى زيارة موقع شركة TCL من خلال https://www.tcl.com .