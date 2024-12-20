شركة TCL ستلهم الإبداع في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2025 بأحدث منتجاتها وابتكاراتها

شينزين، الصين، 20 ديسمبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة TCL Electronics، إحدى العلامات التجارية الرائدة في صناعة المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية وواحدة من أكبر شركتين متخصصتين في صناعة التلفزيونات في العالم، عن مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025 والذي سيُعقد في يناير، مطلع العام القادم. وتُشارك شركة TCL في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES منذ 31 عامًا، حيث دأبت على عرض أحدث تقنيات العرض المبتكرة ومجموعة كاملة من المنتجات الذكية الخاصة بالمنزل للزوار من جميع أنحاء العالم.

TCL CES 2025 KV

وستُسلط شركة TCL الضوء في معرض هذا العام على تقنيات ومنتجات QD-Mini LED المبتكرة التي تُقدم تجربة بصرية لا مثيل لها. ومن المُؤكد أن ابتكارات العرض التي ستُقدمها شركة TCL في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2025 ستُثير حماس كل من المُحترفين وعُشاق الترفيه المنزلي على حد سواء. فهذه الابتكارات تُغطي جميع المنتجات تقريبًا، بدءًا من الشاشات الاحترافية وصولاً إلى شاشات السيارات والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية وأجهزة العرض الذكية ونظارات RayNeo للواقع المعزز. كما ستعرض شركة TCL أيضًا تقنية NXTPAPER الحائزة على العديد من الجوائز، وسيشهد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2025 الإطلاق الرسمي لتقنية NXTPAPER 4.0 الثورية.

وتأكيدًا على ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي AI، تُقدم شركة TCL أحدث تطوراتها في مجال الذكاء الاصطناعي AI في فئات جديدة من المنتجات بالإضافة إلى شراكات مع علامات تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا. وفضلأ عما سبق، ستكشف شركة TCL أيضًا عن تكامل نظامها المنزلي الذكي مع حلول ذكية مُصممة لتعزيز كفاءة الطاقة وإثراء تجربة المستخدم، والتي تشمل مكيفات الهواء والثلاجات المُدمجة والغسالات والأقفال الذكية وأجهزة توجيه شبكات الإنترنت المتنقلة.

وفي إطار التحضير لبطولة Super Bowl LIX، ستُسلط شركة TCL الضوء أيضًا على شراكاتها مع شركاء عالميين مرموقين، بما في ذلك دورها كشريك للتلفزيون الرسمي لدوري كرة القدم الأمريكية (NFL) في الولايات المتحدة. ومن خلال هذه الشراكات، تعمل شركة TCL على تطوير تقنيات مُتقدمة لتعزيز تجارب المشاهدة وإشراك المُشجعين عبر مجموعة من الأنشطة التفاعلية في الموقع والحملات التي تُجرى على شبكات الإنترنت والتي تهدف إلى بناء روابط عالمية وإلهام العظمة في الحياة اليومية.

للمزيد من التفاصيل، يرجى الإطلاع على التفاصيل الواردة أدناه:

المؤتمر الصحفي لشركة TCL في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2025:

التاريخ والوقت : من 11:00 إلى 11:45 صباحًا (بتوقيت المحيط الهادئ)، 6 يناير 2025

موقع إنعقاد المعرض : مركز مؤتمرات مانديلاي باي، مركز المؤتمرات الجنوبي، قاعة الرقص E (الطابق الثاني)

جناح عرض شركة TCL في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2025:

التاريخ : من 7 يناير إلى 10 يناير 2025

موقع إنعقاد المعرض : مركز مؤتمرات لاس فيغاس، القاعة المركزية، جناح العرض رقم 17704

نبذة عن شركة TCL Electronics

تُعد شركة TCL Electronics (التي يتم تداول أسهمها في بورصة هونغ كونغ HK تحت الرمز: 1070) إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد قادة صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقًا حول العالم. وتتخصص الشركة في الأبحاث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بين أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرها. تفضل بزيارة موقع شركة TCL عبر الرابط.https://www.tcl.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2585156/TCL_CES_2025_KV.jpg