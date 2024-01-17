شركة TECNO تشعل أجواء الحماس والشغف: مباراة خيرية تغذي دوافع تجديد الملاعب المجتمعية المحلية في القارة السمراء

أبيدجان، ساحل العاج، 17 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- قامت شركة TECNO، العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا المبتكرة، كونها الراعي الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في جمهورية ساحل العاج، بتنظيم مباراة خيرية في اليوم الثاني من حفل افتتاح البطولة، وجاءت المباراة مرصعة بالعديد من نجوم كرة القدم العالمية. وشهدت المباراة الخيرية مشاركة كل من الأمين العام للاتحاد الأفريقي CAF لكرة القدم Véron Mosengo-Omba، وكوكبة من لاعبي كرة القدم المشهورين على غرار Jay-Jay Okocha وEl Hadji Diouf، وAsamoah Gyan وDennis Oliech وErick Otieno، الذين زينوا ملعب المباراة في لفتة رائعة منهم لدعم الرياضة وتنمية المجتمع.

وقد أعلنت شركة TECNO، قبل انطلاق المباراة الودية، عن إطلاق مبادرة خيرية طموحة لتجديد 100 ملعب كرة قدم مجتمعي في جميع أنحاء أفريقيا في غضون السنوات الخمس المقبلة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مشاركة الشباب وتعزيز الحياة الصحية وضمان الوصول إلى ملاعب عالية الجودة في المجتمعات ذات الحاجة. هذا وصرح السيد Jack Guo، المدير العام لشركة TECNO، ويعلوه الحماس قائلًا: "نحن نبدأ في مهمتنا لإلقاء الضوء على أحلام لا حصر لها من خلال أحياء 100 ملعب في جميع أنحاء قارة أفريقيا"، مشددًا بذلك على القوة التحويلية للمبادرة التي أطلقتها TECNO. وأضاف الصبي Taylan Tankpinou البالغ من العمر 10 سنوات: "بفضل TECNO، نحن نبني أماكن أفضل للعب والنمو!".

بالإضافة إلى الإثارة، أعلنت شركة TECNO أنه سيتم التبرع بمبلغ إضافي قدره 10,000 دولار لكل هدف يتم تسجيله في المباراة لصالح القضية سالفة الذكر. وقد انتهت المباراة بتبرع شركة TECNO بمبلغ قدره 50,000 دولار إضافي للمشروع. وجعل هذا الالتزام كل هدف يتحول إلى هتاف ليس فقط للاعبين ولكن أيضًا للأجيال المستقبلية التي ستستفيد من تحسين المرافق الرياضية.

أبرز الحدث، الذي امتلأ بالتصفيق والروح الأخوية، القوة التحويلية للرياضة ومسؤولية الشركات تجاهها. ويتجاوز التزام شركة TECNO ما هو أبعد من مجرد الرعاية، فهي تتعهد بالتنمية والشغف والوحدة من خلال كرة القدم.

وتعد هذه المبادرة، مع تقدم مباريات كأس أفريقيا، بمثابة تذكير بروح المجتمع الدائمة والحب المشترك لكرة القدم الذي يتجاوز الحدود. إن رؤية TECNO للملاعب التي تم تجديدها هي أكثر من مجرد استثمارًا في البنية التحتية الرياضية؛ إنه التزام برعاية أحلام وتطلعات الشبان الأفارقة.

مع كل هدف يتم تسجيله وكل ملعب يتم تجديده ، سيكون لإرث هذه المبادرة صدى كبير عبر المجتمعات. إنها تعتبر بمثابة إلهام للجيل القادم من نجوم كرة القدم والمتحمسين بروح العلامة التجارية "Stop At Nothing" الخاصة بشركة TECNO.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2319190/TECNO_General_Manager_Shaking_Hands_with_Football_Legends.jpg

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