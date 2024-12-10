شركة Telkomsel تُوسع شبكة 5G عبر منطقة جاكرتا الكُبرى من خلال شبكة Hyper AI المُستقلة، للتواصل مع الأحباب في احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة

جاكرتا، إندونيسيا، 10 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- تُواصل Telkomsel تعزيز مكانتها كمُزود رائد لخدمات الاتصالات الرقمية من خلال التوسُّع الهائل والمستمر لشبكة الجيل الخامس (Hyper 5G) في منطقة جاكرتا الكبرى (جابوديتابيك). تأتي هذه المُبادرة، بدعم من Huawei، ترحيبًا باحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة 2024/2025 NARU))، لضمان تمتُّع المجتمع بأفضل تجربة رقمية خلال هذا الموسم المُميز.

تُغطي شبكة Hyper من الجيل الخامس الرائدة من Telkomsel الآن العديد من الطرق الرئيسية داخل جاكرتا وحولها، من مطاري سوكارنو هاتا إلى حليم بيرداناكوسوما، والمناطق الرئيسية في بانتاي إنداه كابوك 1 و2، إلى مراكز الأعمال والحكومة الممتدة من بوندوك إنداه إلى النصب التذكاري الوطني (موناس). تُخطط Telkomsel لتوسيع شبكة الجيل الخامس 5G، في المستقبل القريب، بشكل تدريجي واستراتيجي ومنهجي إلى مواقع رئيسية أخرى في جميع أنحاء إندونيسيا.

توفر تقنية الجيل الخامس 5G من Telkomsel سرعات إنترنت تصل إلى أربعة أضعاف سرعة الجيل الرابع 4G، مما يوفر موثوقية أكبر، ويزيد من القدرة على توصيل المزيد من الأجهزة، وتقليل زمن الوصول لدعم التقنيات والابتكارات الناشئة.

منذ إطلاقها التجاري في عام 2021، أصبحت شبكة Hyper 5G من Telkomsel الشبكة الأكثر اتساعًا وتقدمًا في إندونيسيا، مع أكثر من 1400 محطة إرسال واستقبال أساسية من الجيل الخامس (BTS) موزعة على 56 مدينة ومقاطعة، مما يدفع عجلة التقدم ويدعم التحوُّل الرقمي في البلاد.

صرّح Indra Mardiatna، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Telkomsel: "تتمتع هذه المنطقة بنسبة انتشار كبيرة للهواتف الذكية المزودة بتقنية الجيل الخامس 5G، وعدد كبير من التجوال الدولي، وعدد متزايد من مستخدمي التطوُّر طويل المدى للجيل الرابع 4G/LTE، وطلب مُتزايد على البيانات عالية السرعة، بصفتها مركز النشاط الاقتصادي والحوكمة ومقياسًا للتقدُّم الوطني. ومن خلال شبكة Hyper 5G، لا نقدم اتصالًا فائق السرعة وزمن وصول منخفض فحسب، بل نعمل أيضًا كمُحفز للتحوُّل الرقمي، مما يفتح فرصًا للتقدُّم في كل جانب من جوانب الحياة بينما نسعى جاهدين نحو تحقيق رؤية إندونيسيا الذهبية 2045".

Hyper AI لتحسين الاتصال والخدمات والحلول

تقوم Telkomsel أيضًا بدمج نهج Hyper AI الشامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين كفاءة الخدمة وجودتها. تضمن هذه التقنية استجابات أسرع لاضطرابات الشبكة وتُمَكِّن من إدارة الشبكة تلقائيًا من خلال إطار عمل الشبكة المستقلة.

وأضاف Indra: "من خلال Hyper AI، تُوَفر Telkomsel جودة خدمة مثالية في مواقف مُختلفة، مما يضمن أفضل تجربة للعملاء في أي وقت وفي أي مكان، بما في ذلك في النقاط المزدحمة خلال NARU ومواقع Hyper 5G الإستراتيجية".

يدعم زمن الوصول المنخفض لـ Hyper 5G أيضًا نهج Hyper AI، كما هو الحال في تنفيذ خدمات المساعدة الافتراضية لرعاية العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي من Telkomsel. يتيح مُساعد Veronika الظاهري (B2C) الداخلي ومدير حساب Ted الافتراضي B2B))، المتكامل مع مركز عمليات خدمة الذكاء الاصطناعي، استجابات سريعة وفعالة لاحتياجات العملاء، وتقديم تجارب خدمة مُبتكَرة ومتفوقة في عصر 5G.

تحسين تجارب العملاء الرقمية خلال اللحظات الخاصة

خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة NARU))، تتوقع شركة Telkomsel ارتفاعًا بنسبة 14.8٪ في حركة البيانات، مع توقعات بأن يصل إجمالي الأحمال إلى 1,981 بيتابايت. تم تنفيذ تحسين شامل للبنية التحتية لشبكات الجيل الرابع والجيل الخامس، مدعومًا باختبارات شاملة للشبكة عبر الطرق الرئيسية والمواقع الاستراتيجية، لضمان راحة العملاء في الوصول إلى الخدمات الرقمية.

"بصفتها شركة رائدة في تقديم خدمات الاتصالات الرقمية، تلتزم Telkomsel بنشر التفاؤل والطاقة الإيجابية في المجتمع. من خلال تحسين جاهزية الاتصال والخدمات والحلول المبتكرة، تسعى Telkomsel لضمان استمتاع كل عميل بلحظات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة بكل سهولة وراحة وفرح"، هذا ما اختتم به Indra كلامه.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة صفحات Telkomsel Hyper 5G وTelkomsel Siaga NARU.

بناءً على تحليل ®Ookla لبيانات ®Speedtest Intelligence حول متوسط سرعات التنزيل لشبكة الجيل الخامس ووقت الاستجابة لشبكة الجيل الخامس متعددة الخوادم في إندونيسيا للرُّبع الأول والربع الثاني من عام 2024، تم تكريم Telkomsel كأفضل شركة في فئتي "أسرع تنزيل لشبكة الجيل الخامس في إندونيسيا" و"أفضل وقت استجابة لشبكة الجيل الخامس في إندونيسيا". يُعزز هذا التكريم مكانة Telkomsel كمُزود رائد لشبكة الجيل الخامس مع أعلى سرعات التنزيل وأقل وقت استجابة في البلاد، مما يوفر أفضل تجربة للعملاء في جميع أنحاء إندونيسيا.

نبذة عن Telkomsel

Telkomsel هي شركة الاتصالات الرقمية الرائدة في المنطقة، تُمَكِّن الإندونيسيين من بناء حاضر أفضل ومُستقبل باهر من خلال توفير خدمات وحلول اتصال مُبتكَرة ومتفوقة للجميع، لكل منزل، ولكل شركة، لتحقيق المزيد. تماشيًا مع روح إندونيسيا للتحوُّل الرقمي، تلعب Telkomsel دورًا محوريًا كأكبر مُزَود لخدمات الاتصالات المتقاربة، حيث تعمل باستمرار على توسيع تغطية شبكة الجيل الرابع، وتطوير تقنية الجيل الخامس، وتطبيق أحدث تقنيات النطاق العريض الثابت لتحسين جودة تجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تقوم Telkomsel بتطوير محفظة الخدمات الرقمية الخاصة بها، والتي تشمل نمط الحياة الرقمي والإعلان الرقمي وحلول المؤسسات الرقمية وإنترنت الأشياء. مع 29 عامًا من التأسيس، تعمل Telkomsel بدعم من أكثر من 269,000 محطة قاعدية وتخدم أكثر من 158.4 مليون عميل للهواتف المحمولة وأكثر من 9.4 مليون عميل للنطاق العريض الثابت (IndiHome-B2C) في جميع أنحاء البلاد. تلتزم Telkomsel أيضًا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لإحداث تأثيرات إيجابية على النظام البيئي للشركات، سعيًا لتوفير عمليات مستدامة للشركة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2576095/Hyper_AI_Enhanced_Connectivity_Services_Solutions.jpg

للتواصل: Telkomsel، السيد Saki H. Bramono نائب رئيس الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية Telkomsel، البريد الإلكتروني: [email protected]