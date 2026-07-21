شركة Tencent Cloud وشركة Rockstreamer توفران بنية تحتية لخدمات "البث عبر الإنترنت" (OTT) وبث المحتوى الرياضي في بنغلاديش

هونغ كونغ، 21 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Tencent Cloud وRockstreamer Private Limited اليوم عن شراكة إستراتيجية لتقديم حلول الجيل التالي في الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي (AI)، وشبكات توصيل المحتوى (CDN)، وحلول البث عبر الإنترنت (OTT) للمؤسسات، لمشغلي الاتصالات، وهيئات البث، وشركات الإعلام، وحاملي حقوق البث الرياضي، والمنصات الرقمية في مختلف أنحاء بنغلاديش والأسواق الناشئة.

تجمع هذه الشراكة بين البنية التحتية السحابية الموثوقة عالميًا وإمكانات الذكاء الاصطناعي التي توفرها Tencent Cloud، والخبرة التي تمتلكها Rockstreamer في تصميم وتطوير ونشر وتشغيل منصات الترفيه الرقمي واسعة النطاق. تهدف الشركتان معًا إلى تمكين المؤسسات من تحديث بنيتها التحتية الخاصة بالبث، وتسريع اعتماد الحوسبة السحابية، وإطلاق خدمات البث عبر الإنترنت (OTT) عالمية المستوى قادرة على خدمة ملايين المستخدمين بسرعة وموثوقية وكفاءة تشغيلية عالية.

باعتباره أول إنجاز رئيسي في إطار هذا التعاون، قامت Tencent Cloud وRockstreamer معًا بتشغيل منصة +Binge، وهي منصة البث عبر الإنترنت (OTT) الرسمية التي طورتها Rockstreamer وتُشغِّلها لصالح شركة Robi Axiata PLC. بُنيت منصة +Binge بالكامل على منظومة Tencent Cloud السحابية المخصصة للمؤسسات، لتُظهر كيف يمكن للهندسة السحابية الحديثة، والهندسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتعاون الوثيق بين مزودي التكنولوجيا العالميين وشركاء الحلول الإقليميين، أن يُقلصا بشكلٍ كبير المدة الزمنية اللازمة لنشر المنصات مع توفير أداء بمستوى شركات الاتصالات.

شملت عملية الانتقال إلى Tencent Cloud إعادة بناء المنصة وفق بنية سحابية أصلية قادرة على دعم البث المباشر عالي الكثافة، والتعامل مع التقلبات السريعة في حجم حركة المرور، وضمان توصيل المحتوى دون انقطاع عبر تطبيقات Android وiOS والويب وأجهزة التلفزيون الذكية وتطبيقات مشغلي الاتصالات. خلال تنفيذ المشروع، عمل المتخصصون الهندسيون في Tencent Cloud عن كثب مع الفِرق التقنية في Rockstreamer، بينما ساهمت قدرات الذكاء الاصطناعي لدى Tencent Cloud في تسريع سير العمل الهندسي، وتحسين البنية التحتية، والتخطيط لعمليات النشر، وتعزيز الجاهزية التشغيلية. أتاح هذا النهج التعاوني للفِرق بناء بيئة بث عبر الإنترنت (OTT) تتسم بالمرونة وقابلية التوسع العالية خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.

خضعت قدرات المنصة الجديدة لاختبار حقيقي أثناء بطولة عالمية كبرى لكرة القدم أُقيمت في عام 2026. يتطلب بث الفعاليات الرياضية المباشرة المتميزة على نطاق وطني بنية تحتية قادرة على الاستجابة الفورية للزيادات الهائلة في أعداد المشاهدين، دون التأثير في جودة الخدمة أو موثوقيتها. بفضل البنية التحتية التي وفرتها Tencent Cloud والهندسة المعمارية التي صممتها Rockstreamer، نجحت منصة +Binge في بث الفعاليات الرياضية العالمية المباشرة إلى ملايين المشاهدين في مختلف أنحاء بنغلاديش، مع الحفاظ على تجربة مشاهدة سلسة طوال البطولة، رغم أنماط حركة المرور الكثيفة المرتبطة بالأحداث الرياضية العالمية.

أثبت هذا التنفيذ الناجح كيف يمكن للبنية التحتية السحابية المخصصة للمؤسسات، وتقنيات شبكة توصيل المحتوى (CDN) الذكية، والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أن تُحدث تحولًا في الطريقة التي تُبنى بها منصات البث عبر الإنترنت (OTT) وتُدار. كما أبرز قيمة الجمع بين منظومة التكنولوجيا العالمية التي توفرها Tencent Cloud والخبرة الواسعة التي تمتلكها Rockstreamer في هندسة منصات البث عبر الإنترنت (OTT) ونشر حلول الاتصالات. تمكنت الشركتان معًا من إنشاء حل لم يدعم أحد أكثر أحداث البث المباشر تطلبًا في العالم فحسب، بل أسس أيضًا بنية رقمية قابلة للتوسع، قادرة على دعم النمو المستقبلي وإطلاق خدمات ترفيهية جديدة.

بالنسبة لشركة Robi Axiata PLC، تمثل منصة +Binge خطوةً مهمة نحو تقديم تجارب ترفيه رقمي متميزة للمشتركين. توفر المنصة وصولًا سلسًا إلى البث التلفزيوني المباشر، والمحتوى الرياضي المميز، والأفلام، والمحتوى حسب الطلب، من خلال منظومة موحدة وعالية الأداء، صُممت لتلبية التوقعات المتطورة للمستهلكين المتصلين بالإنترنت في الوقت الحالي. يؤكد نجاح نشر المنصة الأهمية المتزايدة للبنية التحتية السحابية الأصلية في تمكين مشغلي الاتصالات من تجاوز مجرد تقديم خدمات الاتصال، وتوفير تجارب رقمية متميزة تضيف قيمة للمستخدمين.

رغم أن +Binge تمثل أول تطبيق واسع النطاق لهذه الشراكة، فإن Tencent Cloud وRockstreamer تنظران إليها باعتبارها بداية لتعاون إستراتيجي أوسع يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في الأسواق الناشئة. مع استمرار نمو الطلب على خدمات البث الموثوقة، وسير عمل الوسائط المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومنظومات الألعاب، ومنصات الرياضات الإلكترونية، وتقنيات الترفيه السحابية الأصلية، ستعمل الشركتان معًا على دعم المؤسسات في تحديث أعمالها الرقمية من خلال بنية تحتية سحابية متكاملة، وهندسة المنصات، والخدمات المُدارة، والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

كما تعكس أيضًا هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتبسيط عمليات التحول الرقمي للمؤسسات التي تحتاج إلى أداء على مستوى المؤسسات الكبرى، دون الحاجة إلى دورات تنفيذ طويلة. من خلال الجمع بين البنية التحتية العالمية والمحفظة التقنية التي توفرها Tencent Cloud، والخبرة الإقليمية التي تتمتع بها Rockstreamer في تنفيذ الحلول، تستطيع المؤسسات تقليل تعقيد عمليات النشر بشكلٍ كبير، مع الاستفادة من منصات رقمية عالية القابلية للتوسع، وآمنة، وجاهزة لمتطلبات المستقبل.

قالت Rachel Xie، المديرة العامة لشركة Tencent Cloud في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، والمسؤولة عن العمليات وتطوير قنوات الشركاء والتسويق في Tencent Cloud International: "تلتزم Tencent Cloud بمساعدة المؤسسات على تسريع الابتكار من خلال تقنيات سحابية آمنة وذكية وقابلة للتوسع. ويُظهر تعاوننا مع Rockstreamer كيف أن الجمع بين البنية التحتية لـ Tencent Cloud، وقدراتها في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الوسائط، إلى جانب الخبرة الإقليمية القوية في تنفيذ الحلول، يمكّن المؤسسات من بناء منصات البث عبر الإنترنت (OTT) حديثة بسرعة، وقادرة على دعم تجارب رقمية واسعة النطاق. ونتطلع إلى توسيع هذه الشراكة وتمكين المزيد من المؤسسات في الأسواق الناشئة من تسريع مسيرة التحول الرقمي".

قال Anik Dhar، الرئيس التنفيذي لشركة Rockstreamer Private Limited: "يجب أن تُصمَّم منصات الترفيه الرقمي اليوم لتكون قابلة للتوسع منذ اليوم الأول. وقد أثبت تعاوننا مع Tencent Cloud أن الجمع بين بنية تحتية سحابية عالمية المستوى، والهندسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والخبرة العميقة في مجال البث عبر الإنترنت (OTT)، يمكن أن يُسرّع عمليات النشر بشكلٍ كبير دون المساس بالموثوقية أو الأداء. وتمثل منصة +Binge مثالًا واضحًا على ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الريادة التكنولوجية العالمية مع التميز في التنفيذ على المستوى الإقليمي. ونعتقد أن هذه الشراكة ستساعد مشغلي الاتصالات، وهيئات البث، وشركات الإعلام، والمؤسسات في مختلف الأسواق الناشئة على بناء منصات رقمية أسرع في الإطلاق، وأسهل في التوسع، وجاهزة للجيل القادم من خدمات الترفيه".

في المستقبل، ستواصل Tencent Cloud وRockstreamer توسيع نطاق تعاونهما في بنغلاديش وغيرها من الأسواق الناشئة، من خلال دعم مشغلي الاتصالات، وهيئات البث، والمؤسسات الإعلامية، وشركات الألعاب، وحاملي حقوق البث الرياضي، والمؤسسات التي تسعى إلى تحديث بنيتها التحتية الرقمية. تهدف الشركتان معًا إلى تقديم حلول الجيل التالي في مجالات البث عبر الإنترنت (OTT)، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والألعاب، والرياضات الإلكترونية، وخدمات البث، بما يساعد المؤسسات على الابتكار بوتيرة أسرع، والعمل بكفاءة أكبر، وتقديم تجارب رقمية استثنائية للجمهور في مختلف أنحاء العالم.

نبذة عن شركة Tencent Cloud

تلتزم شركة Tencent Cloud، وهي إحدى شركات الحوسبة السحابية الرائدة في العالم، بخلق حلول مبتكرة لحل مشكلات العالم وتمكين التحول الرقمي في الصناعات الذكية. من خلال بنيتنا الأساسية العالمية الواسعة، توفر Tencent Cloud للشركات في جميع أنحاء العالم منتجات وخدمات سحابية رائدة ومستقرة وآمنة في الصناعة، وذلك من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية مثل: الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IoT)، وأمن الشبكات. إن مهمتنا دومًا أن نلبي احتياجات الصناعات في مختلف المجالات بما في ذلك مجالات الألعاب والإعلام والترفيه والأموال والرعاية الصحية والعقارات والتجزئة والسفر والنقل.

نبذة عن شركة Rockstreamer Private Limited

شركة Rockstreamer Private Limited (https://www.rockstreamer.com) هي شركة تكنولوجيا الترفيه الرقمي المتخصصة في منصات خدمات البث عبر الإنترنت (OTT) المؤسسية، والهجرة السحابية، والبنية التحتية المتدفقة، والمنتجات الرقمية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المحتوى، ومنصات الألعاب، وخدمات النمو الرقمي المدارة. تتعاون الشركة مع مشغلي الاتصالات والإذاعات ومنظمات الإعلام والشركات لتصميم وبناء وتشغيل وتوسيع نطاق منصات الترفيه الرقمية من الجيل التالي في بنغلاديش والأسواق الدولية.