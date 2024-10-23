شركة Thunes تكشف عن حل مدفوعات رمز الاستجابة السريعة الذي يربط التطبيقات المالية العالمية بالاقتصاد الصيني غير النقدي

تَمكين مَحاِفظ الهاتف المحمول الأجنبية والمؤسسات المالية من الوصول السلس إلى مدفوعات رموز الاستجابة السريعة QR الصينية

لندن وبكين, 23 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Thunes، الطريقة السريعة الذكية لنقل الأموال حول العالم، عن إطلاق حلها الثوري للمدفوعات برمز الاستجابة السريعة QR Code. يُتيح هذا الابتكار لأعضاء شبكة Thunes العالمية المُباشِرة - بما في ذلك مَحافظ الهاتف المحمول والبنوك الجديدة (الرقمية) والبنوك ذات إمكانات الهاتف المحمول - الاتصال مُباشَرة بأنظمة الدفع برمز الاستجابة السريعة في الصين، التي يديرها معهد العملة الرقمية (DCI) وشركة (NetsUnion Clearing Corporation NUCC). يُمكن الآن لمُستخدمي مَحافظ الهاتف المحمول الأجنبية والتطبيقات المالية الذين يسافرون إلى الصين إجراء عمليات الدفع بسهولة عن طريق مسح رموز الاستجابة السريعة المُقدَّمة من التاجر لطرق الدفع مثل e-CNY، وAlipay، وWeChat Pay، مما يؤدي إلى تحسين تجربة السفر للملايين.

وبينما تُرَوج الصين لمبادرة سياسات السفر بدون تأشيرة لتعزيز السياحة الدولية، فإن إطلاق شركة Thunes لحل مدفوعات رمز الاستجابة السريعة يأتي في الوقت المناسب. ومع الزيادة المتوقعة في عدد المسافرين الأجانب، فإن القُدرة على الدفع باستخدام رموز الاستجابة السريعة، وهي طريقة الدفع المفضلة في الصين، أمر بالغ الأهمية لتوفير تجربة سلسة ومريحة ومحلية عند زيارة الصين.

وفقًا لتقرير نظام الدفع، الذي نشره بنك الشعب الصيني، كان هناك انخفاض بنسبة 25٪ في أجهزة الصراف الآلي على مدى السنوات الست الماضية، مما يُسَلط الضوء على التَّحوُّل المُتسارِع نحو اقتصاد بدون نقود. وذكرت Forbes أيضًا أن المدفوعات عبر الهاتف المحمول أصبحت تُمَثل الآن أكثر من 85٪ من جميع المُعاملات في الصين.

غالبًا ما يواجه المسافرون الأجانب تحديات كبيرة عند الدفع؛ حيث أنه نادرًا ما يتم قبول بطاقات الائتمان الأجنبية التقليدية، خاصة في متاجر الشوارع ولدى التجار الصغار ومتوسطي الحجم. يحتاج المسافرون عادةً إلى تنزيل تطبيقات الدفع الصينية المحلية والتسجيل فيها، وهذا يتطلب بيانات شخصية حساسة، مما يسبب الصدامات مع الأشخاص والإزعاج. يُعالج حل مدفوعات رمز الاستجابة السريعة من Thunes نقاط الضعف هذه من خلال تقديم تجربة دفع سلسة وآمنة وسهلة الاستخدام للمستخدمين النهائيين للتطبيقات المالية الأجنبية مثل مَحافظ الهاتف المحمول والبنوك الجديدة (الرقمية).

تعمل Thunes بالفعل مع الأعضاء الكرام في شبكة Thunes العالمية المُباشرة، مثل Airtel وHanpass (كوريا الجنوبية) وm-Pesa (كينيا) وVodacom (تنزانيا)، لإتاحة حل مدفوعات رمز الاستجابة السريعة لعُملائها المُسافرين إلى الصين، ومن المُتوقع أن ينضم أعضاء آخرون قريبًا، مما يؤدي إلى توسيع نطاق هذا الحل المبتكر وتأثيره.

قال Floris de Kort، الرئيس التنفيذي لشركة Thunes: "تُواصِل شبكتنا العالمية المُباشِرة كسر الحواجز أمام أعضائنا، وتمكينهم من تقديم وصول لا مثيل له لعملائهم إلى أنظمة الدفع المحلية في جميع أنحاء العالم. من خلال هذا الإطلاق، نعمل على تمكين أعضائنا من تزويد مستخدمي تطبيقاتهم بسهولة الدفع مثل المواطنين المحليين في الصين، بسرعة وموثوقية وبشفافية كاملة. ومن خلال تمكين مدفوعات رمز الاستجابة السريعة الصيني الخاص بـ Thunes في تطبيقاتها، يُمكن لمَحافِظ الهاتف المحمول والبنوك الجديدة والمؤسَّسات المالية تعزيز تجربة المستخدم مع فتح مصادر إيرادات جديدة والريادة في ابتكار الدفع عالميًا".

قال Ian Ferrao، الرئيس التنفيذي لشركة Airtel Money: "تُعتَبَر شركة Airtel Money عضوًا طويل الأمد في شبكة Thunes العالمية المُباشرة، وتضيف Thunes باستمرار قيمة لنا ولمستخدمي محفظة الهاتف المحمول الخاصة بنا. بفضل حلها المبتكر، ستعمل مدفوعات رمز الاستجابة السريعة من Thunes كشريان حياة للمسافرين الأفارقة، مما يتيح لهم التَّنقُّل بسهولة في مشهد الدفع الرقمي في الصين وإجراء عمليات الشراء بسهولة، مما يُعَزز تجربة السفر ككل."

ولَخَّص Jay Choi رئيس استراتيجية النمو في Hanpass هذا الأمر قائلًا: "باعتبارنا عضوًا في شبكة Thunes العالمية المُباشرة، يُمكننا أن نقدم لعملائنا حلول دفع فورية وموثوقة عبر الحدود، ومن خلال خاصية الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة الخاص بـ Thunes والمُضمَّنة في تطبيقنا، سيتمكن الكوريون الذين يزورون الصين من الدفع للتّجار المحليين دون الحاجة إلى متاعب إدارة النقد أو الخوف من رفض المعاملة. يُسَهل ابتكار Thunes مهمتنا المُتمثلة في تقديم الخدمات الأكثر سهولة في الاستخدام لعملائنا دائمًا."

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