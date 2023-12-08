شركة TICA تستعرض أحدث حلولها في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للمباني الكبيرة والبنية التحتية والمصممة لتعزيز كفاءة الطاقة وخفض التكاليف على المدى الطويل

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- تعلن شركة TICA ("الشركة")، إحدى الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في مجال توفير حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVAC للبيئة النظيفة، عن استعراض أحدث ابتكاراتها في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) خلال معرض Big 5 Global Expo، والذي يُعد أكبر وأكثر فعالية للصناعة الإنشائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)، الذي من المقرر أن يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 4 إلى 7 ديسمبر 2023. وتصب أحدث عروض شركة TICA تركيزها على تعزيز كفاءة الطاقة وتعزيز الأداء، مع التركيز على تقليل تكاليف الدورة الحياتية إلى أدنى حد، وتمكين التطوير منخفض الكربون لقطاع البناء والتشييد، حيث تسعى الشركة إلى إيجاد حلول خضراء لتقليل بصمتها الكربونية.

في عامه الرابع والأربعين، يُعتبر معرض Big 5 Global Expo منصة رئيسية لشركات البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA). ويهدف معرض هذا العام إلى استقبال أكثر من 2200 عارض و68000 زائر من أكثر من 150 دولة حول العالم.

تتضمن العروض الرئيسية لشركة TICA مكيف Air Cooled Scroll Chiller مزود بتقنية Inverter، والذي يتميز بنظام DC inverter كامل مع تقنية EVI وبروتوكول التحكم الصناعي Modbus، الأمر الذي يوفر خاصية تبريد في نطاق درجات حرارة بين -15 إلى 55 درجة مئوية وتدفئة من -26 إلى 55 درجة مئوية. بالإضافة إلى جهاز TIMS Ark المزود بنظام تكييف الهواء (VRF) مع مجموعة أدوات ونظام ترشيح من نوع Hyplus-Quadruple، والمزود بتقنية micro-Hex، ويمكن أن يعمل في درجات حرارة تتراوح بين -5 إلى 56 درجة مئوية للتبريد و-30 إلى 26 درجة مئوية للتدفئة. فضلًا عن مكيف Air Cooled Screw Chiller، والذي يعمل في نطاق درجات حرارة تتراوح بين 5 إلى 52 درجة مئوية مع نظام سرعة stepless يتراوح بين 12.5% إلى 100%.

تم تجهيز TIMS Extra VRF بضواغط لولبية من علامة تجارية عالمية مع تقنية EVI وتكنولوجيا تبريد متقدمة وتقنيات الحد من الضوضاء التي تضمن التشغيل الهادئ للمبرد. إن وحدات TIMS VRF الداخلية، المتوفرة في الأنواع القابلة لتغيير الأنابيب ESP والمثبتة على الحائط، توفر ميزات مثل محركات التيار المباشر DC دون فرش، وحدة تنقية HYplus، ومحرك تقليل الضوضاء. ومن بين الأجهزة البارزة الأخرى، المضخة الحرارية The Ark Thermal ATW، ووحدة مناولة الهواء AHU من TICA التي تعلق على الأسقف، إلى جانب وحدة ملف مروحة مكيف الهواء FCU المزودة بمحرك التيار المباشر DC دون فرش.

إن صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVAC تواجه تحدي تعزيز كفاءة الطاقة، خاصة في المباني الكبيرة وقواعد التصنيع ذات الاستهلاك العالي للطاقة. وتكتسب هذه المسألة أهمية بارزة في الصين، وذلك لأنها تحتفظ فقط بمعدل كفاءة طاقة يبلغ 33%، على الرغم من قيامها ببناء 50 مليار متر مربع من المساحات الداخلية.

واستجابة لذلك، سعت شركة TICA للتصدي لهذه التحديات من خلال الابتكارات التي تعزز كفاءة استخدام الطاقة في نظام التبريد للبنى التحتية والمباني الكبيرة. وتحقق حلول شركة TICA، بالنسبة لمحطة مترو شينتانغ في مدينة قوانغتشو بالصين، قيمة معامل الأداء الموسمي SCOP في التدفئة تقدر بـ 6.0. ومن أجل زيادة شفافية بيانات المنتج ومعايير الاختبار، أنشأت شركة TICA منصة لرصد البيانات والمراقبة مدعومة بالسحابة تربط المستخدمين والموردين ومؤسسات اختبار الجهات الخارجية.

يستخدم النظام أيضًا تقنية blockchain لتشفير البيانات ويتيح للمستخدمين توقيع العقود وفقًا لنموذج أعمال إدارة الطاقة ((EMC، الأمر الذي يقلل من فترة الاسترداد إلى ثلاث سنوات. وقد ساعدت حلول شركة TICA التي نُشرت في محطة التبريد في محطة مترو شينتانغ على تحقيق معدل توفير للطاقة بنسبة 50.2% مقارنة بنظرائها في السوق، الأمر الذي وفر 764000 كيلو واط في الساعة سنويًا، وقلل من انبعاثات الكربون السنوية بنحو 635.6 طن.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2295251/TICA_Latest_HVAC_Solutions.jpg

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