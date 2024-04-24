شركة TOPDON تكشف عن كاميرا متطورة جدًا للتصوير الحراري مع عدسة قابلة للتعديل 9 مم

روكواي، نيوجيرسي, 24 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- كشفت شركة TOPDON ، المزود الرائد للتكنولوجيا المتطورة والأدوات المتقدمة لمحترفي وعشاق إصلاح السيارات، عن أحدث تقنيات التصوير الحراري الاحترافية المعروضة في كاميرا TS001 الجديدة. تم تصميم هذا التصوير الحراري طويل التركيز للأندرويد لالتقاط صور واضحة المعالم، حتى بالنسبة للأشياء القريبة مثل ألواح الدارات المطبوعة PCB.

TOPDON Thermal Imaging Camera TS001

قال Mike Zhou، الرئيس التنفيذي لشركة TOPDON: "لقد أصبح التصوير الحراري أداة حاسمة لاستهداف وإصلاح المشكلات المعقدة بسرعة ودقة في مجموعة واسعة من الصناعات". "بصفتنا شركة رائدة في الحلول المتقدمة لصناعة السيارات، فإننا فخورون بالكشف عن تكنولوجيا التصوير الحراري الأكثر تطورًا لدينا في TS001، ستكون كاميرا التصوير الحراري الجديدة القوية أداة مهمة لإصلاح الأخطاء الهيكلية والكهربائية والميكانيكية، فضلًا عن زيادة السلامة في الظروف الصعبة."

توفر TS001 وضوح التصوير بالأشعة تحت الحمراء على مسافة تتراوح بين 0.1 إلى 500 متر، باستخدام عدسة قابلة للتعديل 9 مم، ومع دقة أشعة تحت حمراء 256x192 IR، يمكن تحقيق نتائج خالية من العيوب لكل من الكشف الكهربائي الكبير والكشف عن المشكلات في الأماكن الخارجية. يلتقط معدل الإطار عالي السرعة البالغ 25 هرتز أخطاءً صغيرةً بسرعة، بينما توفر أوضاع القياس القوية قراءات دقيقة لدرجة الحرارة ورؤية بديهية لتوزيع الحرارة.

وقال Zhou: "التكنولوجيا المتقدمة التي صممناها في تكنولوجيا التصوير الحراري TS001 لها تطبيقات بعيدة المدى خارج مجال صناعة السيارات"، ونظرًا لأن التكنولوجيا ليست فقط وقائية، فإنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة السلامة وكفاءة الطاقة في أي مكان يتطلب فيه الكشف عن الاختلافات السريعة والدقيقة في أنماط درجة الحرارة المختلفة. ومن بين الفئات المتعددة التي تستفيد من تقنيتنا؛ المهنيين في الصيانة الصناعية والتفتيشات الكهربائية والبناء وفي مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVAC والتشخيص الطبي."

يتضمن TS001 العديد من المزايا المتقدمة بما في ذلك:

جودة صورة متفوقة بالأشعة تحت الحمراء بدقة 256x192 .

عدسة 9 مم قابلة للتعديل تضمن وضوح الأجسام القريبة والبعيدة على حد سواء

يلتقط وضع المراقبة الأهداف بسرعة مع الدقة

إنذار ذكي لدرجة الحرارة

شكل موجة درجة الحرارة في الوقت الفعلي

10 لوحات ألوان

لمزيد من مزايا TS001، يُرجى زيارة https://www.topdon.com/products/TS001

نبذة عن شركة TOPDON

تأسست شركة TOPDON في عام 2017 وهي مزود لأدوات وحلول متقدمة على المستوى المبتدئ والمتوسط والمتقدم للفنيين المحترفين وكذلك عشاق نظرية "افعلها بنفسك" DIY، وعلى الصعيد العالمي، تمتلك TOPDON أكثر من 250 مهندس رائد في الصناعة ولديها أكثر من 500 براءة اختراع وحقوق لنشر البرمجيات. تساعد التكنولوجيا المتطورة للشركة المتاجر على تقليل وقت التوقف وتعظيم الأرباح. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.topdon.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2394829/Topdon_Thermal_Imaging_Camera_TS001.jpg