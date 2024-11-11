شركة Tranglo توسع بصمتها في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)

دولة سنغافورة, 11 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Tranglo، مركز الدفع العالمي الرائد العابر للحدود، اليوم عن توسعها داخل مجلس التعاون الخليجي (GCC) من خلال إطلاق خدمات في ثلاثة أسواق جديدة: عمان، وقطر، والبحرين.

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات التحويلات الفعالة في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي، وهي واحدة من أكبر أسواق التحويلات على مستوى العالم.

Tranglo expands across the GCC, now offering cross-border payment services in Oman, Qatar, and Bahrain. Over 30 million migrant workers can access secure, affordable remittance options to support their families back home.

من خلال التوسع في عمان وقطر والبحرين، أصبحت حلول الدفع المبتكرة لـ Tranglo متاحة الآن لأكثر من 31 مليون من العمال المهاجرين في المقام الأول من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، والكثير منهم يعتمدون على التحويلات المالية لدعم أسرهم.

في عام 2022، تم تقدير إجمالي التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط (LMICs) بـ 626 مليار دولار أمريكي، مع أكثر من 120 مليار دولار أمريكي قادمة من دول مجلس التعاون الخليجي الست وحدها. ومن المتوقع للتحويلات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي أن تنمو في عام 2024، بالنظر إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين.

ومع إضافة هذه الأسواق الجديدة، تعزز Tranglo التزامها بإيصال التحويلات والمعاملات عبر الحدود في جميع أنحاء المنطقة. دخلت Tranglo سوق الإمارات العربية المتحدة في عام 2023، ما مكّن الأفراد من إجراء تحويلات مباشرة إلى الحسابات المصرفية.

وتعليقًا على أحدث إنجاز هام للشركة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة Tranglo، السيد Jacky Lee: "إن الدخول إلى عمان وقطر والبحرين هو دليل على تفانينا في بناء عالم أكثر شمولًا وتواصلًا.

تتمتع منطقة مجلس التعاون الخليجي بتحويلات فريدة من نوعها، حيث يعتمد ملايين العمال على المدفوعات عبر الحدود الآمنة والفعالة من حيث التكلفة لدعم أحبائهم في الوطن. وسيعمل توسعنا في هذه البلدان على تسهيل الوصول المالي، وتعزيز التزامنا بتوفير الحلول التي تجعل إرسال الأموال أكثر بساطة وبأسعار معقولة أكثر."

عند الإطلاق، يمكن للأفراد إرسال الأموال باستخدام طريقة الاستلام النقدي، مع توفر المعاملات للاستلام شبه الفوري بالريال العماني (OMR)، والريال القطري (QAR)، والدينار البحريني (BHD). خيار الاستلام النقدي متاح الآن أيضًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تساعد Tranglo الشركات والمؤسسات المالية على الدفع من خلال Tranglo Connect، وهو حل المدفوعات عبر الحدود الخاص بها. تدمج Tranglo بسلاسة بين خدمات الدفع وخدمات الشركاء، مع توحيد عملية الدفع الشاملة وسهولة الوصول إلى واجهة التطبيقات. مع Tranglo Connect، يمكن للشركات، بشكل موثوق وآمن، إجراء المدفوعات إلى أكثر من 100 دولة.

نبذة عن Tranglo

تُعدّ شركة Tranglo مركزًا متخصّصًا في خدمات سداد المدفوعات العابرة للحدود؛ وللشركة سجل حافل بالإنجازات في تقديم حلول الدفع الخاصة بالشركات وتحويلات العاملين بالخارج وعمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة. وقد تأسّست الشركة في عام 2008، ولها مقرّات في كوالالمبور، وسنغافورة، وجاكرتا، ولندن. تمتد شبكتنا العالمية إلى ما يزيد عن 100 دولة، وأكثر من 250 مشغل للهاتف المحمول، وأكثر من 1500 بنك/محفظة، و60 خدمة تحصيل نقدي مع آلاف نقاط الاتصال. وتفخر Tranglo بكونها أحد شركاء شركة Ripple، وهي شركة رائدة في تقديم حلول البلوكتشين للمؤسسات لإجراء عمليات الدفع العابرة للحدود. نحن نقدم خدمات دفع محسنة عبر الحدود مع تغطية أوسع من خلال Ripple Payments. لمزيد من المعلومات، تفضل www.tranglo.com أو تواصل عبر لينكدان، أو تويتر ، أو فيسبوك.

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