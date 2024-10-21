شركة Truelink Capital تستحوذ على شركة GES

الصفقة تدعم النمو المتسارع

لاس فيجاس ولوس أنجلوس، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم GES، وهي شركة رائدة في صناعة المعارض والفعاليات العالمية، أن شركتها الأم، Viad Corp، وشركة Truelink Capital، وهي شركة أسهم خاصة مقرها في لوس أنجلوس، قد أبرمتا اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها Truelink على شركة GES. من المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاستحواذ بحلول نهاية عام 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعمول بها والعرفية.

قال ديريك ليند، رئيس شركة GES: "هذا وقت مثير بالنسبة لشركة GES. تتمتع الشركة بزخم هائل، ويقود فريق العمل لدينا نموًا قويًا في الإيرادات وتوسيع الهوامش وخدمة العملاء. لطالما كانت مجموعة Viad المتداولة في البورصة موطناً رائعاً لشركة GES لعدة عقود، ونحن متحمسون لبدء فصل جديد كشركة خاصة مع شركة Truelink، التي تؤمن بقدرتنا على مواصلة تقديم الريادة والابتكار والنمو في هذا المجال."

مع أكثر من 2600 موظف وآلاف من شركاء النقابات النشطين في جميع أنحاء العالم، تتمتع GES وشركاتها بتاريخ طويل يمتد لعقود من الزمنفي دعم العلامات التجارية الرائدة في العالم والفعاليات في قطاعات الأعمال القوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والفضاء والدفاع والخدمات المالية والتصنيع والتكنولوجيا وتجارة التجزئة، في مجموعة متنوعة من القدرات التسويقية للفعاليات.

"GES هي علامة تجارية موثوق بها تتمتع بسجل حافل في تقديم أفضل الخدمات في فئتها لقطاعات المعارض العالمية والتسويق التجريبي. نحن نتطلع إلى التعاون مع هذا الفريق الموهوب لمساعدة الشركة على تحقيق إمكاناتها الكاملة." كما قال لوك مايرز، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة Truelink.

تشمل عملية الاستحواذ شركة GES Exhibitions، وهي مزود رئيسي لخدمات المعارض والخدمات اللوجستية العالمية؛ وشركة Spiro، وهي وكالة عالمية رائدة في مجال المعارض التجريبية؛ وشركات onPeak وSHOWTECH وVisit، التي توفر خدمات الإقامة في الفعاليات، وخدمات الطاقة/الإضاءة والتسجيل. عند الإغلاق، ستصبح GES شركة مستقلة مملوكة للقطاع الخاص ضمن محفظة أعمال Truelink وستواصل تقديم مجموعة من أفضل الحلول التجريبية في فئتها المعززة للقيمة للعملاء.

سيتولى ديريك ليند، الرئيس الحالي لشركة GES، منصب الرئيس والرئيس التنفيذي بعد الإغلاق. سينضم إليه جيف كوايد، رئيس GES Exhibitions بأمريكا الشمالية؛ وجيسون ستيد، رئيس GES Exhibitions بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا؛ وجيف ستيلماخ، رئيس Spiro، الذي سيواصل قيادة الأعمال التشغيلية بعد الصفقة.

وتابعت ليندي قائلة: "ما زلنا ملتزمين بتقديم تجارب استثنائية لعملائنا في جميع أنحاء العالم. ستمكننا هذه الشراكة مع Truelink من تكثيف تركيزنا على الابتكار وتعزيز قدراتنا عبر منصتنا العالمية المتميزة."

نبذة عن GES:

إن كيان أعمال GES عبارة عن مجموعة ديناميكية من الشركات الرائدة في هذا المجال وتخصصاتها المميزة (GES Exhibitions، وSpiro، وonPeak، وSHOWTECH وVisit) التي تقدم حلولاً تجريبية واستراتيجية وإبداعية شاملة لإدارة الفعاليات والإقامة وتخطيط الاجتماعات والحلول اللوجستية، بالإضافة إلى حلول التسجيل والمشاركة. نحن نمكن العلامات التجارية من إشراك جمهورها والارتقاء بتجربة العملاء، باستخدام ما نعتقد أنه أقوى قناة اليوم في مشهد تنافسي دائم: التسويق التجريبي. سواء كانت الشركات تتوسع معًا أو بشكل مستقل، فإن شركاتنا تتعاون بشكل استراتيجي مع العلامات التجارية ومنظمي الفعاليات لتحويل ضرورات العمل إلى نتائج قابلة للقياس تؤدي إلى اتصالات هادفة مع العملاء وتحقيق تأثير إيجابي على النتائج النهائية.

www.ges.com

www.thisisspiro.com

www.onpeak.com

www.showtech.ca

www.visitcloud.com

نبذة عن Truelink Capital

شركة Truelink Capital هي شركة أسهم خاصة متوسطة الحجم مقرها في لوس أنجلوس. تجمع Truelink بين الخبرة الصناعية العميقة في قطاعي الصناعات والخدمات القائمة على التكنولوجيا والالتزام ببناء شراكات تحقق قيمة طويلة الأجل من خلال استراتيجية تركز على العمليات. تتعاون Truelink مع الإدارة والبائعين من الشركات والمؤسسين لتسريع النمو من خلال تنفيذ المبادرات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ الإضافية التحويلية.

للتواصل:

ماريان شتشيتش

[email protected]630-220-6102



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