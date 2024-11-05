شركة Tuya Smart تعلن عن شراكة استراتيجية مع InfraX لتسريع تطوير المدن الذكية في الإمارات العربية المتحدة

مدينة نيويورك، 5 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Tuya Smart - (المُسَجلة في بورصة نيويورك (NYSE): TUYA، وبورصة هونغ كونغ (HKEX) تحت الرقم: 2391)، وهي مزود خدمات عالمي لمنصة السحابة الرقمية، عن شراكة استراتيجية مع InfraX، وهي شركة تابعة لـ Digital DEWA، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (PJSC)، خلال مؤتمر GITEX 2024. تجمع هذه الشراكة بين خبرة InfraX في البنية التحتية وتقنيات Tuya المبتكرة للمنازل الذكية لتقديم حلول متكاملة متطورة للحياة الحديثة.

تقود شركة InfraX التنوع الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة من خلال التحول الذكي

تسعى الإمارات العربية المتحدة على الدوام إلى التنوع الاقتصادي لتقليل اعتمادها على صناعة النفط. حيث تركز دبي، الإمارة ذات أدنى احتياطي من النفط في الإمارات العربية المتحدة، بشكل خاص على تطوير القطاعات غير النفطية مثل الاقتصاد الرقمي وتجارة إعادة التصدير والصناعة المالية.

في إطار تعزيز مبادرات المدينة الذكية، اعتمدت دبي سياسات مستقبلية، من أبرزها مبادرة "دبي 10X" التي تهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية الحضرية الذكية في دبي. وتعمل InfraX ككيان رئيسي مسؤول عن تنفيذ هذه الخطة التحويلية.

باعتبارها مزودًا رئيسيًا لخدمات إنترنت الأشياء (IoT) يقود الاقتصاد الرقمي في دبي، تهدف InfraX إلى ترسيخ دبي كمدينة ذكية نموذجية. تركز الشركة على تقديم خدمات ذكية متقدمة مثل الحلول والبنية التحتية للشبكات والخدمات المدارة، ما يعزز التحول الذكي لقطاعي المرافق والتكنولوجيا في دبي بصورة منظمة.

اختارت InfraX التعاون مع Tuya. فقدرات Tuya الفعّالة والمستقرة والموثوقة في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في المنازل والمدن الذكية يمكن أن تساعد دبي والإمارات في بناء مدينة ذكية ذات اتصال عالٍ واستدامة متقدمة.

شركة InfraX وشركة Tuya سيقومان ببناء مدن ذكية معًا

من خلال هذا التعاون، ستوفر Tuya لـ InfraX حلول منزلية ذكية سلسة وقابلة للتطوير من شأنها تسريع التحول الذكي لمدن الإمارات العربية المتحدة وتعزيز جودة حياة السكان.

على مستوى الأجهزة، ستستفيد InfraX من النظام البيئي الغني للأجهزة الذكية في Tuya لتوسيع نطاق منتجاتها المنزلية الذكية، ما يوفر لمستخدمي الإمارات العربية المتحدة خيارات أوسع لإنشاء بيئات منزلية متصلة. على مستوى البرمجيات، ستقوم InfraX بتنفيذ حل تطبيقOEM App من Tuya لتحقيق إدارة موحدة وتكامل بين الأجهزة المنزلية. من خلال هذا التطبيق، يمكن لمستخدمي الإمارات العربية المتحدة عرض المعلومات المتعلقة بالمنتجات الذكية في جميع أنحاء المنزل ومراقبة وضع تشغيل أو إيقاف وسير عمل الأجهزة الذكية بوضوح، ما يخلق بسهولة بيئة المنزل المريحة المطلوبة.

بفضل منصة Tuya السحابية للمطورين، ستساعد InfraX المستخدمين في الإمارات على إدارة استهلاك الطاقة المنزلية مع تحليل أنماط استهلاك الطاقة بدقة وتحسينها من خلال أنظمة ذكية. سيؤدي ذلك إلى خفض استهلاك الطاقة المنزلية وتكاليف التشغيل اليومية بشكل كبير، ما يعزز ممارسات المعيشة المستدامة بين سكان الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم Tuya أيضًا InfraX في نشر منصة الحلول الذكية للاستخدام. من خلال منصتها المخصصة، ستتمكن InfraX من تنفيذ مجموعة من الوظائف ذات القيمة المضافة، بما في ذلك عمليات المستخدم وتحليل المعلومات، وتطوير تطبيقات متنوعة بسرعة. سيوفر ذلك دعمًا تشغيليًا متميزًا عبر الصناعات والسيناريوهات، ما يزيد من قيمة الأعمال.

قال رشيد الأحمدي، رئيس العمليات في InfraX: "يسرنا الدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع Tuya. يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق مهمتنا في تقديم حلول بنية تحتية متقدمة ودفع الابتكار في قطاع المنازل الذكية. من خلال دمج تقنيات Tuya الرائدة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات الذكية مع خبرتنا في البنية التحتية، نحن على استعداد لتقديم حلول مبتكرة تعزز جودة الحياة وتضع معايير جديدة لأتمتة المنازل".

قال Alex Yang، المؤسس المشارك ورئيس العمليات والرئيس المالي لشركة Tuya Smart: "تمثل الشراكة مع InfraX فرصة هائلة لتوسيع نطاق حلولنا المنزلية الذكية. نحن متحمسون للعمل معًا لتطوير حلول متكاملة توفر راحة وأمن وكفاءة لا مثيل لها للمنازل الذكية. ومذكرة التفاهم التي أبرمناها معهم تدل على التزامنا بدفع تكنولوجيا المنزل الذكي وتقديم قيمة استثنائية للعملاء".

يعكس التعاون بين InfraX وTuya قدرات الابتكار التكنولوجي القوية لدى الطرفين، كما يوفر دفعة كبيرة لبناء المدن الذكية والتحول الذكي في دبي والإمارات العربية المتحدة بشكل عام. بالنظر إلى المستقبل، ستواصل Tuya العمل مع المطورين العالميين لتوفير حلول منزلية ذكية عالية الجودة تتجاوز توقعات العملاء، ما يضفي المزيد من الحيوية على بيئة الابتكار نحو إنشاء سوق تقنية منزلية خضراء وذكية.