شركة Tuya Smart تعلن عن شراكتها مع MLG لتسريع تطوير المدن الذكية في الإمارات العربية المتحدة

نيويورك, 12 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- في معرض GITEX لعام 2024، أعلنت شركة Tuya Smart - (المُسَجلة في بورصة نيويورك (NYSE): تحت الاسم TUYA، وبورصة هونغ كونغ (HKEX) تحت الرقم: 2391)، وهي مزودة عالمية لخدمات منصة السحابة، عن شراكتها مع مجموعة Multi Level Group (MLG)، وهي شركة رائدة في مجال دمج المدن الذكية في الشرق الأوسط. سيؤدي هذا التعاون إلى تسريع تطوير ذكاء الأجهزة ورسم مخطط جديد للمدن الذكية في الشرق الأوسط.

شركة MLG من الشركات الرائدة في مجال حلول التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات المبتكرة، بما في ذلك التحول الرقمي، وتطوير البرمجيات، وأتمتة الأنظمة والعمليات، وتصميم الأجهزة، والإنتاج الداخلي ضمن الشركة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم MLG منصات الخدمة الذاتية، وحلولًا مصرفية ومالية، وحلولًا شاملة ومتكاملة لدعم الاحتياجات المخصصة لعملائها بالكامل.

ستستفيد Tuya من خلال هذه الشراكة من منصة مطوري السحابة الخاصة بها لمساعدة MLG على تطوير قدرات متنوعة للأجهزة الذكية، بما في ذلك الإدارة عن بعد والتعلم التفاعلي، وذلك لتعزيز تجارب المعيشة الذكية للأفراد. وفي الوقت نفسه، من خلال الاستفادة من النظام الإيكولوجي للأجهزة المفتوحة لـ Tuya، يمكن لـ MLG تحقيق التشغيل البيني بين الأجهزة من فئات وعلامات تجارية متعددة، مما يحسن بشكل كبير من مستوى الذكاء للسيناريوهات المكانية ويوفر دعمًا أكبر لبناء المدن الذكية في الشرق الأوسط.

في المستقبل، ستوسع Tuya وMLG تدريجيًا نطاق تعاونهما ليشمل المجتمعات الذكية وإدارة الطاقة المنزلية ومنتجات برامج الخدمة الذكية للمنازل والعقارات ومجالات أخرى، مع استكشاف وتطبيق نماذج جديدة للتكامل العميق بين المنازل الذكية والمدن الذكية.

قال محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لشركة MLG: "استجابة لالتزام أبوظبي بتطوير المدن الذكية ونشر إنترنت الأشياء، تعاوننا مع Tuya لإنشاء حلول ذكية جديدة. لن تساعدنا هذه الحلول في بناء إطار عمل شبكي آمن ومستقر فقط، بل ستساعدنا أيضًا في تسريع تطوير النظام البيئي لدينا، مما يعزز بشكل كبير قدرتنا التنافسية في سوق شرق الأوسط".

وقال Alex Yang، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير المالي في شركة Tuya Smart: "لطالما أولت Tuya اهتمامًا كبيرًا لبناء المدن الذكية في الشرق الأوسط. سيؤدي هذا التعاون مع MLG إلى توسيع قنوات التوزيع لدينا في السوق بفعالية في المنطقة، مع زيادة تسليط الضوء على تأثير حلول Tuya الذكية في الشرق الأوسط. من خلال جهودنا المشتركة، سنقود الشرق الأوسط نحو مستقبل أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة".

يمثل التعاون بين MLG وTuya خطوة كبيرة إلى الأمام في تطوير المدن الذكية في الشرق الأوسط. في المستقبل، ومع مزيد من التعاون المكثف، من المتوقع أن يحقق الطرفان تقدمًا كبيرًا في المزيد من المجالات، مما يوفر تجربة حياة ذكية متفوقة لسكان الشرق الأوسط فتفتتح الشركتان معًا فصلًا جديدًا في تطوير المدن الذكية.