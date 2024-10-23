شركة Tuya تتعاوَن مع رُواد الصناعة لتشكيل نظام بيئي للذكاء الاصطناعي في قمة Tuya العالمية للمُطَورين لعام 2024 في الشرق الأوسط

نيويورك، 23 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أقامت Tuya Smart - (المُسَجلة في بورصة نيويورك (NYSE): TUYA، وبورصة هونغ كونغ (HKEX) تحت الرقم: 2391)- المُزَود العالمي للخدمات السحابية، بالتعاوُن مع Alibaba Cloud، العمود الفقري للتكنولوجيا الرقمية والذكاء لمجموعة Alibaba، قمة Tuya العالمية للمطورين لعام 2024 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد سهَّلت القمة، التي شهدت أول ظهور لها في الشرق الأوسط، التعاون مع قادة الفكر في الصناعة العالمية لتقديم رؤىً وخبرات عملية للمطورين، وتمكينهم من تسخير فُرص أعمال لا حدود لها في عصر الذكاء الاصطناعي.

تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في جميع المساحات المستدامة"، التزمت القمة بالاستفادة من قدرات Tuya المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي وخارجه لدفع التحوُّل الذكي في دبي ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع مع المطورين العالميين، وبالتالي تسريع إنشاء مدينة حضرية أكثر استدامة وتتمتع بالذكاء البيئي.

قدَّم Wenjin Mao، المُمَثل التجاري لمكتب مُقاطَعة تشجيانغ في الإمارات العربية المتحدة (الشرق الأوسط)، الخطاب الافتتاحي، وعلق قائلًا: "في السنوات الأخيرة، قامت مُبادرة 'الحزام والطريق' بتقوية الروابط الاقتصادية والتُّجارية، فضلًا عن التعاوُن الاستثماري، بين الشرق الأوسط وتشجيانغ. إن قمة Tuya العالمية للمُطورين تَعِد بإنشاء منصة أوسع للأعمال في الشرق الأوسط وحول العالم، والتي من المُتوقع أن تدفع الابتكار التكنولوجي والتقدُّم الصناعي في المنطقة، مما يُوَفر فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة. ونترقب بشغف أن تستخدم المزيد من الشركات في الشرق الأوسط هذه القمة كمركز للشبكات الاجتماعية ومعرض التجارة الرقمية العالمية السنوي في هانغتشو كل سبتمبر كبوابة رسمية، لاغتنام فُرص هذا العصر ورسم مسار جديد معًا في تكنولوجيا الذكاء الذكي."

الذكاء الاصطناعي يدعم المُستقبَل ويُوَجه تطوُّر الصناعة

برز الذكاء الاصطناعي كميزة تنافُسية أساسية للشركات في مسار نموها؛ حيث تشير الدراسات الحديثة إلى زيادة كبيرة في اعتماد الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن المُتَوقع أن تُدمج 80٪ من الشركات العالمية تقنية الذكاء الاصطناعي في عملياتها، بحلول عام 2026.

ألقى Alex Yang، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي ومدير الشؤون المالية لشركة Tuya Smart، كلمة رئيسية في القمة بعنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل مُستقبَل مستدام"، وأوضح قائلًا: "في الوقت الحالي، تم دمج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في العديد من الأجهزة الذكية. إن التشغيل الجماعي لهذه الأجهزة لديه القدرة على تقليل استهلاك الطاقة في المباني بشكل كبير؛ على سبيل المثال، لقد ثبت أن نظام Tuya HEMS المُعَزز بالذكاء الاصطناعي يُساعد الأُسَرعلى خفض نفقات الكهرباء بأكثر من 35٪، ويُساهم ترابُط العديد من المساحات والأجهزة الذكية في تطوير المُدُن الذكية. وقد أنشأنا منصة تطوير لوكلاء الذكاء الاصطناعي، لدفع هذه العملية عالميًا. تُمَكن هذه المنصة المُطورين من تصميم منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي الفريدة، مما يُثري تجارب الحياة الذكية اليومية."

تحدَّث Eric Wan، المدير العام للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، Alibaba Cloud Intelligence، حول موضوع "تمكين المُطَورين مع قدرات وبيئة Alibaba Cloud". وأشار Wan قائلًا: "لمُساعدة المطورين على زيادة تعزيز قدرتهم التنافسية، خفضت Alibaba Cloud تكاليف السحابة واستخدمت البنية التحتية للحوسبة السحابية ومنصتها لمساعدة المطورين في تَعَلُّم ومُمارسة مختلف التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي. مع استمرار Alibaba Cloud في توسيع أعمالها، قمنا بتطوير مجموعة متنوعة من الأنظمة البيئية التي تشمل المنتجات والصناعات والأقاليم والتعليم، والتي يمكن أن تُوَفر مجموعة متنوعة من الخدمات للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتساعدها على تحقيق المزيد من الإيرادات. تحظى قدرات Tuya التقنية في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بتقدير واسع النطاق ويمكِن أن تساعد في تعزيز قدرات منصتنا، ونتطلع إلى التعاوُن مع المزيد من الشركات المُبتكَرة مثل Tuya للمُساهمة في تعزيز التقدُّم التقني والابتكار التجاري على مستوى الصناعة."

بعد الخطاب، قامت Alibaba Cloud وTuya بتنظيم حفل إطلاق مُشتَرَك لإعلان خطتهما للتعاون في الانتشار العالمي لمنصة إنترنت الأشياء IoT التابعة لشركة Tuya في السوق العالمي لـ Alibaba Cloud. تهدف الشراكة العالمية إلى تزويد المطورين بإمكانية الوصول إلى الأدوات والموارد للابتكار في تقنيات IoT والذكاء الاصطناعي والتقنيات المنزلية الذكية، من خلال دمج منصة Tuya IoT بسلاسة مع البنية التحتية السحابية لشركة Alibaba Cloud، وبالتالي خلق نظام بيئي مفتوح وتعاوُني في جميع أنحاء العالم.

تحدَّث Junhao Zheng، كبير مُهندسي التطوير السحابي في Tuya Smart، حول "مُحرك الابتكار في النظام الإيكولوجي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء"، وأوضح Zheng أن "الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء مرتبطان بشكل جوهري؛ حيث يوفر إنترنت الأشياء ثروة من البيانات للذكاء الاصطناعي، بينما يُقدم الذكاء الاصطناعي لإنترنت الأشياء دعمًا متقدمًا في اتخاذ القرارات للتنَقل في بيئات معقدة وديناميكية. نتيجة لذلك، دمجت Tuya هذه التقنيات لبناء منصة مطور سحابية متقدمة، وهذه المنصة لا تعمل فقط على تسريع تطوير المُنتجات الذكية من قبل المُطَورين، لكنها أيضًا تُجَهز الأجهزة الذكية بإمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدية الغنية من خلال منصة تطوير AI Agent الخاصة بنا، مما يعزز ابتكار المنتجات ويُمكِّن المطورين من الاستفادة من فُرَص السوق."

ألقى الدكتور Kushnazarov Farruh، كبير علماء البيانات في Alibaba Cloud، خطابًا حول "إعادة تشكيل Alibaba Cloud لعصر الذكاء الاصطناعي التوليدي" وعلق الدكتور Farruh قائلًا: " نحن رُوَّاد في تعزيز النُّظم البيئية مفتوحة المصدر، لا سيما في المجالات الرائدة مثل نماذج اللغات الكبيرة وتطوير الذكاء الاصطناعي، ونساهم باستمرار بخبرتنا، مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، قُمنا بتعزيز الميزات مثل خصوصية المعلومات والدعم مُتَعدد اللغات لتطبيقات نماذج اللغة الكبيرة، مما يُلَبي المُتطلبات المتنوعة للمؤسسات، ونهدف في المستقبل إلى التعاون مع شركات مثل Tuya لإنشاء أدوات نموذجية كبيرة أكثر عملية من الذكاء الاصطناعي، مما يحدد وتيرة اتجاهات الصناعة الجديدة."

تحدَّث Rain Xing، مدير مُهندسي حلول المنتجات في Ant Digital Technologies، عن "ركوب الموجة الرقمية: كيف تعمل التطبيقات الفائقة والذكاء الاصطناعي على تحويل الصناعات من أجل المستقبل" وقال Xing "تُعَد منصة تطبيقات mPaaS المُصَغرة الخاصة بنا بمثابة حل شامل ومُتكامل لتطوير الأجهزة المحمولة واختبارها وتشغيلها وصيانتها، مما يُمَكّن العملاء من العمل داخل تطبيقاتهم وتنمية نظام بيئي تجاري مفتوح، ومن خلال تحسينات الذكاء الاصطناعي، اكتسبت منصة mPaaS القُدرة على إنشاء تطبيقات صغيرة بشكل مستقل، والتطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والصور الرمزية الرقمية للذكاء الاصطناعي، وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يُعَزز بشكل كبير كفاءة العمل ومستويات الخدمة، ونتطلع إلى الترحيب بالشركات التي تتمتع بقدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل Tuya، للانضمام إلينا في استكشاف الإمكانات اللامحدودة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لقيادة التحوُّل الصناعي للمستقبل."

التحوُّل المُعزَّز بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف مساحات المعيشة الذكية

تضمَّنت القمة مُناقشة مائدة مستديرة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في مساحات المعيشة الذكية"، حيث انخرطت Tuya مع رواد الصناعة للتعمُّق في الاتجاهات المتطورة والتطبيقات المُبتكَرة للذكاء الاصطناعي داخل البيئات السكنية.



قدمت هذه الجلسة للمُطَورين العالميين رؤى صناعية عميقة وإرشادات استراتيجية للتطوير المستقبلي، مما أتاح لهم الوصول إلى الفرص الموجودة في السوق.

وعلقت الدكتورة نورهان موسى، مديرة التَّحوَّل الرقمي في MLG، قائلة: "في MLG، مهمتنا هي صياغة حلول النقل والخدمات اللوجستية المُستدامَة والذكية، ومن خلال استكشاف واسع النطاق في النقل الذكي، قمنا بتطوير مجموعة من الحلول التي تساعد المُدُن بشكل كبير في تحقيق الإدارة الذكية. تَبرز كفاءة Tuya في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا معها لدفع الابتكار والتطبيقات العملية في مجال النقل الذكي."

وقالت Vivian Chen، الرئيس التنفيذي لمجموعة Gallery Five Group: "تتمثل رؤيتنا في تحويل كل جانب من جوانب المشهد الحضري إلى شكل فني نابض بالحياة وأن نكون حافزًا لتطور الحياة الحضرية، ومن أجل تحقيق هذا الأمر، فإننا نؤيد التصميم المُبتكَر والتنمية المُستدامَة للمساحات الحضرية، ومزج الفن والتكنولوجيا والاعتبارات البيئية، ولا يؤدي هذا النهج إلى تعزيز الشكل الجمالي للمدُن فحسب، بل يرفع أيضًا من جودة الحياة وسعادة سكانها. نهدف في المستقبل إلى الشراكة مع Tuya لدمج التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي في التنمية الحضرية، واستكشاف الإمكانات الهائلة للمدن الذكية بشكل مُشترَك."

دفع إدارة الطاقة الذكية إلى الأمام: الذكاء الاصطناعي يكشف عن مشاريع جديدة

بعد هذا الزخم، عقدت Tuya مائدتها المستديرة الثانية، التي تَرَكَّزت حول موضوع "الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة"، حيث شارك الخبراء في مناقشات شاملة حول الذكاء الاصطناعي والطاقة والاستدامة، وتوجيه المطورين العالميين في الكشف عن إمكانات الأعمال.

قال Harvey Zhang، مدير حلول الطاقة في Tuya Smart، "إن الذكاء الاصطناعي هو قوة محورية في دفع الانتقال منخفض الكربون لقطاع الطاقة، وقد عززت Tuya منصة إدارة الطاقة الخاصة بها، حيث تُقدم هذه المنصة للمطورين توصيات تخطيط الطاقة المُثلَى لتخزين الإضاءة والشحن، مما يُسَهل بشكل فعال توفير الطاقة للأُسَر، باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتوقع توليد الطاقة واستهلاكها. علاوة على ذلك، يتيح هذا الحل إدارة دقيقة للطاقة من خلال تثبيت أجهزة ذكية مثل عدادات المياه والكهرباء والغاز، ويقوم بأتمتة إدارة استهلاك الطاقة من خلال ربط مشهد المستشعر، وبالتالي يساعد المؤسسات في تقليل نفقات الطاقة."

وقال Watson Chai، نائب الرئيس ومجلس الإدارة في CNLIGHT، "بَرَزت فُرصًا صناعية جديدة، خلال السعي لتحقيق هدف الكربون المزدوج، نحن نتبنى التنمية المستدامة بقوة من خلال دمج حلول الإضاءة الذكية مع تقنيات إدارة الطاقة. بفضل دعم Tuya، تعمل حلولنا على تحقيق أقصى قدر من توفير الكهرباء للعملاء، ومع تطوُّر الذكاء الاصطناعي بسرعة، فإننا ملتزمون بدمجه في عروضنا، مما يوفر للمستخدمين تجربة إضاءة مُحَسنة وصديقة للبيئة".

وقال خالد فريخ، الرئيس التنفيذي لشركة FASTNET: "تُكَرِّس FASTNET عملها لبناء الأتمتة وأنظمة التيار المنخفض، باعتبارها شركة رائدة في مجال المنزل الذكي وحلول البناء في المملكة العربية السعودية. نقوم بدمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة إدارة الطاقة لدينا، لتعزيز التنمية الخضراء للعائلات والشركات، مما يُعَزز قدرات توفير الطاقة لحلولنا. لقد أظهرت القمة تفَوق Tuya في تكنولوجيا الطاقة، ونحن نتطلع إلى التعاون مع Tuya لتسريع التنمية المستدامة العالمية."

سلطت قمة Tuya العالمية للمطورين لعام 2024 (الشرق الأوسط) الضوء على تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Tuya والتزامها الاستراتيجي تجاه السوق الذكية العالمية. في المستقبل، ستواصل Tuya الشراكة مع المطورين في جميع أنحاء العالم لتطوير المنتجات والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة والمنازل الذكية، مما يُمَهد الطريق لنمط حياة أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة للجميع.