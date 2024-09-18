شركة TVM كابيتال للرعاية الصحية تعلن عن استثمار في شركة Human Longevity, Inc.

كجزء من استراتيجيتها لدعم الوقاية من الأمراض والشيخوخة الصحية

شركة HLI هي واحدة من أكثر شركات علوم طول العمر رسوخًا على مستوى العالم وملتزمة بتمديد عمر الانسان و الحياة حتى 100 عام أو أكثر مع حياة صحية ونشطة وقادرة على الحركة (باذن الله)

دبي، الإمارات العربية المتحدة، والرياض، المملكة العربية السعودية, 18 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ --- أعلنت شركة TVM Capital Healthcare، الشركة العالمية الاستثمارية الرائدة في توسعة ونمو خدمات الرعاية الصحية، عن استثمارها الأخير في شركةHuman Longevity, Inc. (HLI) التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، وهي شركة رائدة عالميًا منذ عام 2013 في تطوير الطب الدقيق في السعي إلى الشيخوخة الصحية، والتي غالبًا ما يشار إليها باسم طب طول العمر. سيسهم هذا الاستثمار في دعم توسع HLI في السوق الأمريكية وتوسيع نطاق عملياتها إلى المملكة العربية السعودية وجنوب شرق آسيا.

تأسست HLI على يد الدكتور ج. كريج فينتر، الرائد في مجال تسلسل الجينوم البشري، وتستند رؤية الشركة إلى إطالة العمر الصحي للأفراد عبر تحديث علم الجينوم وتطوير آليات جديدة لتجنب الأمراض وتحسين الصحة على المدى الطويل. تُعتبر الشركة رائدة في صناعة الطب المرتبطة بطول العمر، والتي تشهد توسعًا سريعًا، وذلك بفضل خبرتها العميقة في مجال الجينوميات وميادين الطب الدقيق الأخرى مثل التصوير الطبي، بالإضافة إلى قاعدة بياناتها الطولية غير المسبوقة للمرضى، التي تم بناؤها على عقود من البحث في هذا المجال. تمتلك الشركة أدوات خاصة للكشف عن الروابط بين الجينات والأمراض، بما في ذلك منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ HLI لتقييم المخاطر الصحية والتوصيات، وتوفر لعملائها تشخيصًا قبل ظهور الأعراض وعلاجات مخصصة، مما يتيح الوقاية من الأمراض في مراحل مبكرة جدًا ويحسن بشكل كبير من نتائج الصحة. باختصار، تقوم HLI بتحويل الرعاية الصحية من ممارسة تفاعلية إلى ممارسة استباقية ووقائية، مما لا يحسن فقط من جودة حياة الأفراد، بل يعزز أيضًا كفاءة وفعالية النظام الصحي بأكمله.

تتمتع شركة TVM Capital Healthcare بخبرة استثمارية عالمية راسخة، مدعومة بخبرة تشغيلية متميزة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وسجل حافل في بناء شركات رعاية صحية مبتكرة. من خلال استثمارها عبر صندوق TVM Healthcare Afiyah Fund LP، الذي يركز على المملكة العربية السعودية وأُغلق في وقت سابق من هذا العام كأكبر صندوق تمويل للنمو في المنطقة، ستدعم TVM توسع HLI، مع التركيز بشكل خاص على دخول السوق السعودي. تتماشى رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول قطاع الصحة مع الانتقال من "رعاية المرض" إلى "رعاية صحية" شاملة، مع التركيز على مجالات حيوية مثل الأورام، والأمراض العصبية، ومتلازمة التمثيل الغذائي، والسكري، بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المناعية الذاتية. تُظهر المملكة استعدادًا كبيرًا لتبني نماذج الأعمال المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية مثل HLI، كما أنها نشطة بشكل متزايد في مجال علوم طول العمر، من خلال مبادرات حكومية رائدة مثل برنامج الجينوم البشري السعودي ومؤسسة Hevolution، وهي منظمة عالمية غير ربحية مقرها الرياض تستثمر في المشاريع العلمية وشركات علوم الحياة المتخصصة في طول العمر.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور ج. كريج فينتر، المؤسس المشارك والمستشار العلمي الرئيسي لشركة HLI، عن تفاؤله قائلاً: "تسعى Human Longevity, Inc. لتقديم حلول مبتكرة تسبق الشيخوخة والأمراض. نعتقد أن استثمار TVM Capital Healthcare سيمكننا من تعزيز مكانتنا كرواد في مجال طب طول العمر على المستوى العالمي، خاصة في أسواق مثل المملكة العربية السعودية وجنوب شرق آسيا، التي تتفهم إمكانيات الطب الوقائي وأثره الكبير على تحسين الرعاية الصحية وتخفيض تكاليفها." ".

وأضاف الدكتور هيلموت إم شويسلر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة TVM Capital Healthcare: " من خلال استثمارنا في HLI، نساهم في التحول نحو "الرعاية الصحية المستقبلية"، التي ترتكز على الطب الدقيق، الرعاية الشخصية، والوقاية من الأمراض، أي بإيجاز: "الرعاية الصحية الحقيقية". إن التأثير المحتمل طويل الأمد لطب طول العمر على المجتمع هائل. نحن متحمسون لأن نكون جزءًا من هذه الرحلة عبر هذا الاستثمار الجديد الذي يدعم نمو الشركة في الولايات المتحدة، كما يُدخل HLI إلى المملكة العربية السعودية وجنوب شرق آسيا".

واختتمت الدكتورة غيدا حرفوش، الشريكة في تي في إم كابيتال هيلث كير: "لقد مكن علم HLI المتطور من الطب الدقيق للوقاية من الأمراض والتدخلات الشخصية للغاية لعملائها. نحن سعداء بقدرتنا على دعم الشركة في نموها العالمي والعمل معها على دمقرطة طول العمر الصحي والرعاية الوقائية."

تُعد شركة TVM Capital Healthcare أول مدير صندوق دولي في مجال الرعاية الصحية يستثمر ويشغل شركات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. كما أنها نشطة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. بالإضافة إلى دعم شركات الرعاية الصحية النامية في الولايات المتحدة وأوروبا لتعزيز خطط توسعها في هذه المناطق، كما تستثمر TVM Capital Healthcare أيضًا في الشركات المحلية الرائدة. من خلال هذه الاستراتيجية المزدوجة والديناميكية، تسهم TVM Capital Healthcare في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الوصول إلى المنتجات والتقنيات والخدمات الرائدة عالميًا في الأسواق المستهدفة.

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نبذة عن شركة TVM Capital Healthcare

تعد شركة TVM Capital Healthcare شركة استثمارية خاصة عالمية متخصصة في الأسواق الناشئة. ومقرها في دبي وسنغافورة، ولها مكاتب في الرياض ومدينة هوشي منه، تستثمر الشركة رأس مال التوسع والنمو في شركات الرعاية الصحية لتحسين الوصول المحلي إلى الرعاية الجيدة وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى المصادر المحلية للمنتجات الطبية في قطاعات الأدوية والأجهزة الطبية والتشخيص. يتمتع شركاء الاستثمار والتشغيل، بالإضافة إلى مجموعة قوية من كبار المستشارين الإقليميين والدوليين، بسجلات طويلة الأمد في الاستثمار في الرعاية الصحية وخبرة تشغيلية عميقة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

يتم حماية الجودة الطبية من خلال التعاون مع شركاء التكنولوجيا الطبية والسريرية الدوليين الرائدين مثل مستشفى ماساتشوستس العام بالإضافة إلى وكالات الاعتماد الدولية مثل اللجنة المشتركة الدولية (JCI). يجمع نهج الاستثمار والتشغيل لشركة TVM Capital Healthcare بين خلق القيمة التجارية القوية والعوائد المالية والاستثمار المسؤول والمستدام بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما تتضمن استراتيجيتنا المثبتة في القطاع الحرج للرعاية الصحية التكيف مع المناخ والمرونة . www.tvmcapitalhealthcare.com

للتواصل:

Holly Radel

[email protected]

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