شركة TXOne Networks توسع سلسلة أجهزة الأمن الشبكي الأصلية Edge المخصصة لشبكات التكنولوجيا التشغيلية

تأتي هذه السلسلة مع نماذج جديدة وترقية قوية للبرامج الثابتة.

تايبيه, 3 أكتوبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة TXOne Networks، الشركة الرائدة في مجال أمان الأنظمة السيبرانية الفيزيائية (CPS)، اليوم عن إطلاق الإصدار 2.1 من سلسلة أجهزة أمن الشبكات Edge، المصممة لحماية العمليات والبنية التحتية الصناعية دون التأثير على العمليات التشغيلية. يعمل هذا الإصدار المُحدث على تعزيز مرونة الشبكة وقدرتها على التكيف مع مجموعة أوسع من القطاعات الصناعية.

TXOne Networks Edge series

وفي هذا الصدد، قال الدكتور Terence Liu، الرئيس التنفيذي CEO لشركة TXOne Networks: "لقد صُممت سلسلة أجهزة أمن الشبكات Edge خصيصًا لحل تعقيدات شبكات التكنولوجيا التشغيلية OT، والتي تتجاوز قدرات حلول الأمن السيبراني التقليدية لتكنولوجيا المعلومات IT". وأضاف قائلًا: "بفضل إصدار 2.1 المُحدث، قمنا بترقية خط إنتاج أجهزة أمن الشبكات Edge لمستوى جديد، حيث صُمم هذا الإصدار خصيصًا لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجه بيئات التكنولوجيا التشغيلية OT الحساسة -حيث لا يُسمح بأي انقطاع في العمليات. وبهذا الإصدار، نؤكد التزام شركتنا بتوفير حلول أمنية متطورة وقابلة للتكيف، تضمن تلبية المتطلبات الحالية، وكذلك تُلبي الاحتياجات المستقبلية المتطورة للعمليات الصناعية".

تتعاون شركة TXOne Networks مع الشركات المصنعة ومشغلي البنية التحتية الحيوية لحماية أكثر من 3,600 منظمة حول العالم. ويقدم الإصدار 2.1 من سلسلة Edge مجموعة واسعة من النماذج القابلة للتخصيص لتلبية المتطلبات البيئية المتنوعة واحتياجات الأجهزة المختلفة، مع دعم خيارات التوزيع المركزية والموزعة وأنواع الاتصال المتعددة، مع خيارات عالية الكثافة للمنافذ تتراوح من 1 إلى 48 مقطعًا شبكيًا.

يوفر إصدار 2.1 الجديد من سلسلة أجهزة Edge عملية انضمام سلسة وميسرة، ويتميز بقدرته على تعلم السياسات الأمنية القائمة على الأصول باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي AI، وكذلك يوفر ميزة الفحص المستمر للشبكة، مما يساعد على الحماية من التهديدات الأمنية والكشف الاستباقي عنها. كما يضمن إصدار 2.1 الجديد من سلسلة أجهزة Edge حماية شاملة للأنظمة الصناعية من خلال مجموعة من الميزات على غرار التصحيح الافتراضي، وإمكانات مكافحة الفيروسات، وتحسين عملية تصفية البروتوكولات.

ويتميز الإصدار الجديد من سلسلة أجهزة Edge بالتكامل مع منصة SageOne من شركة TXOne Networks، الأمر الذي يوفر 120 تحسينًا في وحدة الإدارة المركزية والمتكاملة الخاصة بالشركة. ويقدم الإصدار ميزة CPSDR-Networking الجديدة، والتي تعزز بشكل كبير حلول أمان شبكات التكنولوجيا التشغيلية OT -دون أي تكلفة إضافية للمستخدمين الحاليين لسلسلة Edge. مع الإصدار 2.1 المُحدث، تمكّن شركة TXOne Networks المؤسسات من مواكبة التهديدات الأمنية الناشئة وتعزيز أداء العمليات التشغيلية بشكل كبير.

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نبذة عن TXOne Networks

تقدم TXOne Networks حلول الأمن السيبراني التي تضمن موثوقية وسلامة أنظمة التحكم الصناعية وبيئات التكنولوجيا التشغيلية. تعمل شركة TXOne Networks إلى جانب كل من الشركات المصنعة الرائدة ومشغلي البنية التحتية الأساسيين لتطوير أساليب عملية وسهلة الاستخدام لعمليات الدفاع السيبراني. تقدم TXOne Networks كل من المنتجات المستندة إلى الشبكة والمنتجات التي تعتمد على نقطة النهاية لتأمين شبكة التكنولوجيا التشغيلية والأجهزة المهمة باستخدام نهج دفاعي متعمق في الوقت الفعليwww.txone.com .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2519053/TXOne_All_Edge_series.jpg