شركة TXOne Networks تُرحب بالسيد Stephen Driggers في منصبه الجديد كمدير تنفيذي لقسم الإيرادات

ايرفينغ، تكساس وتايبيه، 12 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة TXOne Networks، الشركة الرائدة في مجال أمن الأنظمة الفيزيائية السيبرانية (CPS)، اليوم عن تعيين السيد Stephen Driggers مديرًا تنفيذيًا لقسم الإيرادات (CRO) ونائبًا لرئيس قسم المبيعات بالشركة. وسيتولى Stephen Driggers، في منصبه الجديد، قيادة عملية تطوير وتنفيذ استراتيجيات الإيرادات الشاملة، وذلك لضمان التوافق بين فرق عمل المبيعات والتسويق ونجاح العملاء نحو تحقيق نمو مستدام.

سينضم Stephen Driggers إلى شركة TXOne Networks بخبرة تزيد عن عقدين في مناصب قيادية بمجال توليد الإيرادات والمبيعات للشركات المتخصصة في أمن البيانات والشبكات. قبل انضمامه إلى TXOne Networks، شغل منصب المدير التنفيذي لقسم الإيرادات لدى شركة Nozomi Networks. وشملت مناصبه السابقة: نائب رئيس قسم المبيعات لمنطقة الأمريكيتين في شركة Thales Cloud Security؛ وكذلك نائب رئيس قسم المبيعات الدولية في شركة Vormetric؛ فضلًا عن تَبوئه لمنصب نائب رئيس قسم المبيعات لمنطقة الأمريكيتين في شركة HP Enterprise Security؛ ومدير قسم المبيعات لمنطقة الأمريكيتين في شركة HP Networking؛ بالإضافة إلى منصب نائب رئيس قسم المبيعات لمنطقة الأمريكيتين في شركة TippingPoint.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور Terence Liu، الرئيس التنفيذي لشركة TXOne Networks، قائلًا: "نحن سعداء للغاية لكل ما سيقدمه Stephen إلى فريق عمل الشركة كمديرًا تنفيذيًا لقسم الإيرادات CRO. فهو يتمتع بمسيرة حافلة بالإنجازات في مجالات مختلفة، كما يُعرف عنه قيادته المُلهمة ونَهجه المِهني القائم على النزاهة الشخصية. لا شك أن بصماته ستمتد إلى كافة أرجاء TXOne Networks وعملائنا الكرام".

وأضاف Stephen Driggers قائلًا: "تُعد TXOne Networks شركة مبتكرة وذات رؤية في مجال يشهد وتيرة نمو سريعة للغاية، وقد أصبحت القيمة الحيوية لأمن تكنولوجيا العمليات (OT) وأنظمة التحكم الصناعية (ICS) أكثر أهمية بالنسبة للشركات في مختلف القطاعات حول العالم وتزداد أهميتها كل يوم. فرص النمو هائلة هنا، وأتوق للانطلاق مع الفريق للعمل مع عملائنا على تطوير نهج عملي وملائم للعمليات في مجال الدفاع السيبراني".

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نبذة عن TXOne Networks

تقدم TXOne Networks حلول الأمن السيبراني التي تضمن موثوقية وسلامة أنظمة التحكم الصناعية وبيئات التكنولوجيا التشغيلية. تعمل شركة TXOne Networks إلى جانب كل من الشركات المصنعة الرائدة ومشغلي البنية التحتية الأساسيين لتطوير أساليب عملية وسهلة الاستخدام لعمليات الدفاع السيبراني. تقدم TXOne Networks كل من المنتجات المستندة إلى الشبكة والمنتجات التي تعتمد على نقطة النهاية لتأمين شبكة التكنولوجيا التشغيلية والأجهزة المهمة باستخدام نهج دفاعي متعمق في الوقت الفعلي. www.txone.com

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