شركة Ubiqconn وشركة RuggON تنويان تغيير شكل التكنولوجيا المدمجة والحوسبة المتينة بفضل تكامل الاتصالات المتقدمة عبر الأقمار الصناعية ((SATCOM، في مؤتمر Embedded World في شمال أمريكا 2024

مدينة تايبيه، 4 أكتوبر 2024 /PRNewswire / -- تفخر شركةUbiqconn Technology Inc.، وهي شركة تصنيع مبتكرة متخصصة في حلول إنترنت المركبات الصناعية (IoV) وإنترنت الأشياء المدمجة (IoT)، بالإعلان عن مشاركتها في مؤتمر Embedded World في شمال أمريكا 2024. وهذه هي المرة الأولى التي سيعقد فيها في الولايات المتحدة، حيث سيعقد من يوم 8 إلى 10 أكتوبر في مركز أوستن للمؤتمرات. سوف تنضم Ubiqconn إلى شركة تابعة لها، هي RuggON، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال حلول الحوسبة المتينة، لاستعراض التقنيات المتطورة المصممة لصناعات مثل السلامة العامة والنقل والزراعة والتعدين والأتمتة الصناعية.

Ubiqconn and RuggON participate at Embedded World North America

ستعرض Ubiqconn أنظمتها المدمجة القابلة للتخصيص وتقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ((SATCOM، المصممة لدعم الصناعات ذات البيئات التشغيلية الصعبة. بفضل فريق البحث والتطوير الداخلي والخبرة الواسعة في تصنيع التصميمات الأصلية ((ODM، ترتكز قيمة Ubiqconn الأساسية على تقديم حلول قابلة للتخصيص إلى حد كبير ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها.

ستسلط RuggON الضوء على أجهزتها القوية المصممة لبيئات المهام الحرجة والقاسية في المعرض، بما في ذلك:

تابلت Iridium® المتصل بالأقمار الصناعية، موديل PX501 : مصمم للاتصال القوي في المواقع النائية.

تابلت LUNA3 مقاس 8 بوصة وتابلت PA501 مقاس 10.1 بوصة : أجهزة تابلت متينة بالكامل تتفوق في الظروف الصعبة.

أجهزة الكمبيوتر المثبتة على المركبات : ومنها النماذج VX-601 مقاس 12.1 بوصة، و VULCAN مقاس 10.4 بوصة، و Vortex و Viking مقاس 7 بوصة.

حيث تتسم هذه المنتجات بتصميم يضمن لها موثوقية الأداء في البيئات القاسية، والقدرة على مواجهة التحديات، مثل مستويات الغبار المرتفعة، ودرجات الحرارة القصوى، والاهتزازات الشديدة. كما أنها تدعم الاتصال العالمي، والاتصالات في الوقت الحقيقي، ونقل البيانات، وهي أمور ضرورية لعمليات التعدين الفعالة.

قال Tim Tsai، الرئيس التنفيذي لأمريكا الشمالية في Ubiqconn وRuggON: "في Ubiqconn، نحن ملتزمون بدفع حدود الاتصال، خاصة في مجال التكنولوجيا المدمجة والمتينة". "توفر حلولنا المحسنة بتقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية ((SATCOM اتصالات موثوقة وتبادل البيانات، مما يساعد الصناعات على التغلب على تحديات الشبكات البعيدة أو غير المستقرة. نتطلع إلى إظهار هذه الابتكارات في مؤتمر Embedded World في أمريكا الشمالية."

سيحظى زوار الكشك رقم 1733 بفرصة استكشاف هذه الحلول المتطورة والتعرف على كيف أحدثت Ubiqconn وRuggON ثورة في مستقبل التكنولوجيا المدمجة والحوسبة المتينة بفضل تكامل الاتصالات المتقدمة عبر الأقمار الصناعية ((SATCOM. ستكون الفرق متاحة لعروض المنتجات ومشاورات الخبراء طوال الحدث.

لمزيد من المعلومات حول Ubiqconn وRuggON، يرجى زيارة http://www.ubiqconn.com و http://www.ruggon.comأو اتبعنا على Ubiqconn Technology و RuggON على منصة LinkedIn.

نبذة عن Ubiqconn

شركة Ubiqconn هي شركة تابعة لمجموعة FIC، الرائدة في التصميم والتكنولوجيا الفائقة العالمية والهندسة والتصنيع لأكثر من 40 عامًا. بالنظر إلى هذه الخبرة، يوفر فريق Ubiqconn من المحترفين أيضًا ضمانًا عالي الجودة على تصنيع التصميمات الأصلية ((ODM ومنتجات الشركة المصنعة الأصلية ((OEM. شركة Ubiqconn هي شركة تصنيع مبتكرة متخصصة في حلول إنترنت المركبات الصناعية (IoV) وحلول إنترنت الأشياء المدمجة ((IoT، وبفضل التوازن المثالي بين التكنولوجيا والمعرفة التطبيقية، يمكن لشركة Ubiqconn تلبية الطلب المتزايد للعملاء وقهر التحديات المتزايدة في مجال إنترنت الأشياء ((IoT. للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة http://www.ubiqconn.com أو متابعتنا على منصة LinkedIn

نبذة عن RuggON

شركة RuggON Corp إحدى الشركات التابعة لشركة Ubiqconn Technology، وهي أحد رواد مُصنّعي حلول الحوسبة المحمولة المتينة. حيث تعتنق تكنولوجيا شركة Ubiqconn المتقدمة لدفع الابتكار والتوسع في سوق إنترنت الأشياء الصناعية المحمولة ((Mobile Industrial (IioT). وتتوق RuggON إلى تحسين إنتاجية الأجهزة المحمولة في البيئات القاسية، تحدوها في ذلك عقود من الخبرة في حلول الأجهزة المحمولة الفائقة التحمل. ويقدم فريق هندسي ملتزم أجهزة ذات قيمة وجودة استثنائية تُحسِّن تجربة المستخدم. وتلتزم الشركة بفهم مختلف مطالب الصناعات المتنوعة من أجل توفير حلول عملية، ومصممة خصيصًا، وفعالة، وفاعلة. كما تلتزم RuggON بمعايير راقية لنَيل رضا العملاء. فهي تفخر بتوفيرها إمكانيات غير محدودة في الوقت الحاضر لتلبية متطلبات المستقبل. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب http://www.ruggon.com أو متابعتنا على منصة LinkedIn.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2521621/Ubiqconn_RuggON_participate_Embedded_World_North_America.jpg

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