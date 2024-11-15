شركة Ubiquity Sprouting Corporation تكشف النقاب عن النموذج الأولي لنظامها الثوري لإنتاج الحليب النباتي من البذور المنتشة

تايبيه، 15 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- حققت شركة Ubiquity Sprouting Corporation إنجازًا بارزًا في مجال صناعة الحليب النباتي، إذ أكملت النموذج الأولي لمعداتها المبتكرة لإنتاج الحليب النباتي من البذور المُنتشة. هذه التكنولوجيا المتطورة، المصممة للعمل بسلاسة مع نظام Ubiquity المتخصص في زراعة البذور والبقوليات وإنتاشها وصولًا إلى الاستحلاب، ستسمح قريبًا للمستهلكين بالاستمتاع بحليب بديل عالي المغذيات ومعالج بأقل قدر ممكن من العمليات، ومشتق من مكونات نباتية مُنتشة.

يقدم حليب البذور المُنتشة ميزات مهمة مقارنة بالحليب النباتي التقليدي، وذلك من خلال الاستفادة من القيمة الغذائية المعززة التي يتم إطلاقها في أثناء عملية الإنتاش. هذه المكونات المُنتشة توفر فوائد غذائية فائقة، بما في ذلك زيادة نشاط الإنزيمات وتوافرها البيولوجي، مما يجعل حليب البذور المُنتشة خيارًا مغذيًا للمستهلكين المهتمين بالصحة.

على عكس معالجة حليب النباتات التقليدية، فإن طريقة استحلاب البذور المُنتشة الخاصة بـ Ubiquity مُحسّنة للحفاظ على أقصى قدر من العناصر الغذائية، مما ينتج عنه حليب أغنى بالفيتامينات والمعادن والنكهات الطبيعية. يتيح دمج البذور النابتة في أنظمة الاستحلاب عملية إنتاج مبسطة توفر حليبًا طازجًا غنيًا بالعناصر الغذائية مع معالجة أقل. ومن الميزات الأخرى التي يتمتع بها هذا الحليب هي مذاقه اللذيذ مع حلاوته الطبيعية وقوامه الكريمي.

قال Michael Lai، الرئيس التنفيذي لشركة Ubiquity Sprouting Corporation: "مع نظامنا العضوي لإنتاش البذور واستحلابها، تقدم Ubiquity حلًا شاملًا لسوق الحليب النباتي. يمكننا هذا النهج الشامل—من الإنتاش إلى الاستحلاب—من ابتكار منتج عالي الجودة يحدد بحق معيارًا جديدًا في مجال التغذية والطزاجة والاستدامة". يتوافق هذا الحليب من البذور المُنتشة مع زراعة فول الصويا/الفول الأسود/الفاصولياء الحمراء، والحمص، والفول السوداني، واللوز، والشوفان والحنطة السوداء لإنتاج الحليب. يمكن أن تكون الأنظمة صغيرة بحجم 100 لتر أو كبيرة تصل إلى 100 طن في الساعة من مرافق إنتاش البذور الخاصة بـ Ubiquity.

من المقرر أن تطلق شركة Ubiquity Sprouting Corporation هذا "النظام المتقدم لإنتاش البذور واستحلابها" قريباً، مما يفتح الأبواب أمام إمكانيات جديدة للجميع، بما في ذلك المنازل والمطاعم والمؤسسات التي تقدّر التغذية الممتازة النباتية حق تقديرها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

Michael HJ Lai

البريد الإلكتروني: [email protected]

الهاتف: +886 2 26274897

حول شركة Ubiquity Sprouting Corporation

شركة Ubiquity Sprouting هي رائدة في الحلول الزراعية والتغذية العضوية والمبتكرة، وتتخصص في غرف الزراعة ذات المناخ المضبوط (CCGC) ومنتجات الأغذية عالية القيمة الغذائية. من إنتاش الفاصولياء/البذور/المكسرات إلى تقنيات الاستحلاب المتقدمة، تلتزم Ubiquity بتقديم منتجات غذائية مستدامة وصحية تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

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