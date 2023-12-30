شركة UBTech إحدى الشركات المدرجة في المحفظة الاستثمارية لمجموعة Qiming Venture Partners تدرج أسهمها في بورصة هونغ كونغ

UBTech هي أول شركة متخصصة في الروبوتات الآلية الشبيهة بالإنسان تُدرج في بورصة هونغ كونغ HKEx .

شركة Qiming هي المستثمر المؤسسي المبكر في UBTech ، وقد استثمرت حصريًا في تمويلها من السلسلة A في عام 2015.

يمثل الإدراج الناجح لشركة UBTech في البورصة الاكتتاب العام IPO الثامن لشركة Qiming في عام 2023.

شنغهاي، 30 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- نجحت اليوم شركة UBTech، إحدى الشركات الرائدة في مجال الروبوتات الآلية الشبيهة بالإنسان في جمهورية الصين الشعبية وإحدى الشركات المدرجة في المحفظة الاستثمارية لمجموعة Qiming Venture Partners، في تحقيق اكتتابها وتداولها على بورصة هونغ كونغ. وقد بلغ سعر إصدار سهم شركة UBTech (التي تتداول في بورصة SEHK تحت رمز 9880) والتي تعتبر أول شركة متخصصة في مجال الروبوتات الآلية الشبيهة بالإنسان تُدرج في البورصة، 90.00 دولار هونغ كونغ للسهم الواحد، بقيمة إجمالية قدرها 37.60 مليار دولار هونغ كونغ.

وشهد الحفل الذي أقيم بمناسبة إدراج الشركة في بورصة هونغ كونغ، صعود روبوت الباندا Youyou إلي المسرح ليقدم مطرقة إلى رئيس مجلس إدارة شركة UBTECH والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي CEO لها، السيد Zhou Jian. وفي خطوة رائدة، قام Zhou Jian إلى جانب مجموعة من أحدث روبوتات Walker S الصناعية الشبيهة بالإنسان لشركة UBTECH، بضرب الجرس الاحتفالي بشكل مشترك، عن طريق المطرقة سالفة الذكر، الأمر الذي جعل من هذه اللحظة حدثاً تاريخيًا ورمزيًا أعلن انطلاق عصر التآزر بين الإنسان والروبوتات.

وكانت مجموعة Qiming، كونها مستثمراً مؤسسياً مبكراً في UBTech، داعمًا أساسيًا ومؤيدًا رئيسيًا أن استثمرت حصريًا في تمويل الشركة من السلسلة A في عام 2015. ويمثل الإدراج الناجح سالف الذكر للشركة في البورصة أيضًا الاكتتاب العام IPO الثامن لشركة Qiming في عام 2023.

تعتبر شركة UBTech،التي تأسست في مارس 2012، واحدة من الجهات الفعالة القليلة في السوق العالمية لصناعة الروبوتات الشبيهة بالإنسان. وتكرس الشركة جهودها للبحث والتطوير في مجال الروبوتات الشبيهة بالإنسان، وتصميم وإنتاج وتسويق حلول روبوتات الخدمة الذكية. ومن الجدير بالذكر أن شركة UBTech كانت من بين أوائل الشركات التي تم تسويقها بينما كان هذا القطاع لا يزال في مرحلة النشأة.

وقد بلغت نفقات البحث والتطوير R&D لشركة UBTech، من عام 2020 حتى النصف الأول من عام 2023، ما متوسطه 56.5% من إجمالي إيرادات الشركة. تمتلك الشركة، حتى 30 يونيو 2023، أكثر من 1800 براءة اختراع مسجلة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي AI، بما في ذلك أكثر من 900 براءة اختراع منها أكثر من 380 براءة اختراع خارج الصين. تجمع تقنية UBTech الكاملة بين تقنيات الروبوتات مثل (تقنية تخطيط حركة الروبوت وتقنية التحكم فيها ومشغلات المؤازِرة الآلية servo) وتقنيات الذكاء الاصطناعي AI على غرار (تقنيات الرؤية الحاسوبية والتفاعل الصوتي)، الأمر الذي يعمل على تشغيل مجموعة من تقنيات الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي AI المتكاملة بما في ذلك (تقنية SLAM وتقنية القيادة الذاتية، وتقنية تشغيل المؤازرة المرئية servo، وتقنية التفاعل بين الإنسان والروبوتات)، والتي يتم التحكم فيها من خلال إطار عمل برنامج وسيط نظام تشغيل الروبوت المطور ذاتيًا (ROSA).

تقدم UBTech، من خلال استفادتها من تقنيات الروبوتات الشبيهة بالإنسان، منتجات وخدمات في خمسة مجالات رئيسية، وهي التعليم بالذكاء الاصطناعي AI واللوجستيات الذكية والرعاية الصحية الذكية ورعاية المسنين والخدمات التجارية والروبوتات على مستوى المستهلك. حتى 10 ديسمبر 2023، خدمت شركة UBTech قاعدة عملاء واسعة أساسا في جمهورية الصين الشعبية وأكثر من 50 دولة ومنطقة على مستوى العالم، مع أكثر من 900 عميل تجاري وأكثر من 760,000 وحدة من منتجات الروبوتات التي بيعت منذ تأسيسها وحتى الآن.

هذا وصرح السيد Zhou Jian قائلًا: "إن من الأمور الأساسية بالنسبة لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الصعبة والأساسية، هو إيجاد توازن بين ما هو ممكن تقنياً وما يحتاجه السوق. أنا مقتنع تماماً بالحاجة الفعلية والكبيرة للروبوتات الشبيهة بالإنسان. وبغض النظر عما إذا كان الأمر سيستغرق عشر سنوات أو ثلاثين عامًا، فإننا في الشركة ملتزمون بتحقيق أهدافنا". وأضاف قائلًا: "لذلك، من المهم أن يتعاون رواد الأعمال مع المستثمرين الذين يشتركون في رؤية مماثلة ويركزون على تعزيز القيمة على المدى الطويل. ولنا فيما قامت به Qiming Venture Partners مثالًا يحتذي به على ذلك".

ومن جانبه، قال السيد Duane Kuang، الشريك الإداري المؤسس لمجموعة Qiming Venture Partners: "إن التزام السيد Zhou بصناعة الروبوتات الشبيهة بالإنسان وروحه المبادرة للتغلب على التحديات قد أثار إعجابنا منذ البداية. نحن فخورون بدعم رحلة UBTech إلى الاكتتاب العام IPO. ونحن في Qiming متفائلين بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي AI والروبوتات الشبيهة بالإنسان، كما نود أن نعرب عن تفائلنا بشأن رواد الأعمال والشركات الصينية الذين يجرؤون على الابتكار وكسر آفاق جديدة في هذه القطاعات".

نبذة عن Qiming Venture Partners

تأسست شركة Qiming Venture Partners في عام 2006، وهي إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال رأس المال الاستثماري في الصين ولها مكاتب في كل من شنغهاي وبكين وسوتشو وهونغ كونغ في الصين وسنغافورة.

حاليًا، تدير Qiming Venture Partners أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق RMB برأس مال تم جمعه يقدر بِـ 9.5 مليار دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة في صناعات التكنولوجيا والمستهلكين (T&C) والرعاية الصحية في المراحل المبكرة والنمو.

منذ ظهورنا لأول مرة، قمنا بدعم أكثر من 530 شركة سريعة النمو ومبتكرة. وقد حققت أكثر من 200 من شركات محفظتنا مخارج من خلال الاكتتابات IPOs في بورصات NYSE وNASDAQ وHKEX وبورصة شنغهاي أو شنتشن للأوراق المالية، أو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ أو بوسائل أخرى. هناك أيضًا أكثر من 70 شركة ضمن محفظة المجموعة ممن حققن وضعية اليونيكورن أو سوبر يونيكورن. العديد من شركات محفظتنا هي الشركات الأكثر نفوذًا اليوم في قطاعاتها، بما في ذلك Xiaomi وMeituan وBilibili وZhihu وRoborock وGan & Lee Pharmaceuticals وTigermed, Zai Lab وCanSino Biologics وSchrödinger وAPT Medical وNew Horizon Health وSanyou Medical وAmoyDx وBerry Genomics وSinocellTech وUBTech وYuanxin Technology وCaidya وBelief BioMed وWeRide وBiren Technology وغيرها الكثير.