شركة UEM Edgenta Expands توسع بصمتها في سوق العقارات في الشرق الأوسط من خلال الاستحواذ على مجموعة KAIZEN وشراكات التقنية

Exchange of documents of MOBE with Tadoom & Disrupt-X

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- تسعى شركة UEM Edgenta ("UEM Edgenta Berhad" أو "الشركة")، المزود الأول لحلول إدارة الأصول والبنية التحتية في ماليزيا، على تطوير استراتيجيتها للتوسع الإقليمي في سوق إدارة المرافق المتكاملة في الشرق الأوسط. وفي سعيها لتحقيق ذلك، أبرمت الشركة مؤخرًا اتفاقية نهائية مع مجموعة KAIZEN، الأمر الذي عزز وجودها في المنطقة. وتأكيداً لالتزامها بمبادرة النمو الاستراتيجي هذه، يسر شركة UEM Edgenta أيضًا أن تعلن عن توقيع ثلاث (3) مذكرات تفاهم تجاري (MOBE) مع شركائها وهم شركة DISRUPT-X DMCC (Disrupt-X)، وشركةZAIN TECHNOLOGIES LLC (Zain Tech) وشركة Tadoom.

وقد أعلنت الشركة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ ("COP28") عن استحواذها على حصة 60% في شركة متميزة تقدم خدمات إدارة الممتلكات القائمة على التكنولوجيا والكائن مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أرست مجموعة KAIZEN سمعة مثالية في تقديم خدمات شاملة عبر سلسلة قيم العقارات، تشمل إدارة تجمعات الملاك وإدارة المجتمعات الرئيسية وإدارة مشاريع التطوير وإدارة العقارات والتأجير والاستشارات، بالإضافة إلى خدمات فحص أعطال المباني وتسليمها.

تعمل شركتا UEM Edgenta وKAIZEN Group على تجميع قواهما من أجل إنشاء منصة متكاملة لخدمات العقارات. ويكرس هذا الجهد التعاوني لتعزيز تقديم الخدمات المتكاملة وصياغة تجارب حياة فريدة، وكل ذلك مدعومًا بالتكنولوجيا المتطورة والحلول المستدامة.

هذا الاستحواذ سيسهل أيضًا عملية دمج المباني الذكية لشركة Edgenta، مستفيدًا من منصة Asseto SaaS الخاصة بها، ودمج حلول الاستدامة مثل كفاءة الطاقة وعقود أداء الطاقة ومبادرات البناء الأخضر. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى معالجة الطلب المتزايد على هذه الحلول في الشرق الأوسط.

هذا وقال السيد Syahrunizam Samsudin، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة UEM Edgenta: "إن وجود مجموعة KAIZEN كجزء من UEM Edgenta يمثل خطوة استراتيجية هامة، وتعظم الاستفادة من فرص النمو في القطاع العقاري. وهو الأمر المدعوم بخطة دبي الرئيسة للتنمية الحضرية 2040، التي تهدف إلى إنشاء نموذج للرفاهية، الأمر الذي يعزز سمعة دبي كمدينة رائدة في مجال العيش بجودة عالية. ويعزز هذا التكامل بين الشركتين وجود UEM Edgenta في منطقة الشرق الأوسط، كما يتماشى مع رؤيتنا Edgenta of the Future 2025. كما يعد توسعة لبصمتنا الدولية، التي تمتد بالفعل إلى ماليزيا وسنغافورة وتايوان وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع رفع مستوى عروض منتجاتنا وتقنياتنا في الأسواق عالية النمو. هذه المغامرة هي شهادة على التزامنا المستمر بإثراء الحياة وتطوير البنية التحتية على نطاق عالمي، كل ذلك ونحن نحقق حلولاً تكنولوجية تتطلع إلى المستقبل في تطوير المدن الذكية المستدامة".

وأضاف Syahrunizam قائلًا: "إن مبادراتنا هذه ليست مجرد تطلعات فحسب؛ فنحن نؤمن بثقة بأنها تعتبر خارطة طريق نحو عالم أكثر استدامة وشمولية وازدهارًا. نحن نعتبر البيانات والذكاء الاصطناعي، لا سيما في سياق المدن الذكية، بمثابة العناصر الأساسية في هذه الرحلة التحويلية. ومن خلال تكامل هذه العناصر، تطمح شركتنا في أن تكون إحدى الشركات الكبرى الرائدة في وضع معايير صناعية جديدة، وتعزيز التعاون العالمي وتأصيل مبادئ البيئة والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات ESG في جوهر عمليات مدننا الذكية".

بالإضافة إلى الاستحواذ على مجموعة KAIZEN، يسر شركة UEM Edgenta أن تعلن عن إبرام اتفاقية تعاون مع كل من شركة Disrupt-X، وشركة Zain Tech وشركة Tadoom. هذا التعاون الاستراتيجي يمثل بداية جهد جماعي يهدف إلى استغلال خبرة الجهات الثلاث (3) مجتمعين. تقوم UEM Edgenta، من خلال التعاون مع Zain Tech وTadoom، بالشروع في تنفيذ مبادرات مخصصة في عمان ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وتلعب شركة Disrupt-X دورًا محوريًا في هذه الشراكة مع Zain وTadoom، مع التركيز على تطوير المدن الذكية والاستدامة في البيئة المبنية من خلال تسخير إنترنت الأشياء (IoT) والحلول الذكية على مستوى الأصول وعلى مستوى المدينة.

هذه الشراكات تعزز التزام UEM Edgenta الثابت بتقديم حلول مبتكرة مدعومة بالتكنولوجيا داخل قطاع العقارات، وفي الوقت نفسه تشكيل مستقبل مستدام ومتقدم تكنولوجياً للمنطقة.

وشهدت مراسم توقيع اتفاقية التعاون حضور كل من Fadi Marwan Alnwilati Almasri، الرئيس التنفيذي لمجموعة KAIZEN Group، وHany Hanna، الرئيس التنفيذي لشركة Zain Tech، وAbdullah Al Badi، الرئيس التنفيذي لشركة Tadoom، ممثلين عن شركاتهم.

كما أجرت وكالة Reuters مقابلة مع العضو المنتدب MD والرئيس التنفيذي CEO لشركة UEM Edgenta، السيد Syahrunizam Samsudin على هامش مؤتمر COP 28 المقام في دبي. وتماشيُا مع الموضوع العام لمؤتمر الأطراف COP28، ناقشت المقابلة كيف تعمل التقنيات المبتكرة والبنية التحتية الخضراء كأدوات أساسية للجهات الفعالة في إدارة الأصول مثل UEM Edgenta للمساهمة في أهداف المناخ. يمكن الوصول إلى فيديو هذه المقابلة من خلال الرابط الموضح أدناه: [ https://www.reuters.com/plus/acumen-stories/cop-28/uem-edgenta ]

لمزيد من المعلومات حول تواجد UEM Edgenta في الشرق الأوسط ومبادراتها الأخرى، قم بتسجيل الدخول إلى https://www.uemedgenta.com .