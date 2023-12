شركة UEM Edgenta تعزز من تواجدها في منطقة الشرق الأوسط من خلال شراكة استراتيجية

تشهد الشراكة استحواذًا بنسبة 60٪ في شركة تعمل في مجال تقديم خدمات إدارة الممتلكات المدعومة بالتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة

Left to right Datuk Mohd Izani Ghani, Managing Director, UEM Group (left); Datuk Amran Hafiz Affifudin, Chairman, UEM Group (second from left); Datuk Amirul Feisal Wan Zahir, Managing Director, Khazanah Nasional Berhad (third from left); YB Nik Nazmi Nik Ahmad, Minister of Natural Resources, Environment and Climate Change (fourth from left); Syahrunizam Samsudin, Managing Director & CEO, UEM Edgenta (fourth from right) and Fadi Marwan Alnwilati Almasri, CEO, KAIZEN Group (third from right).

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة UEM Edgenta Berhad UEM") Edgenta" أو "الشركة")، إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال توفير حلول إدارة الأصول والبنية التحتية عبر المنطقة، أن تعلن عن شراكتها الاستراتيجية بحصة 60% في مجموعة KAIZEN Group، وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ ("COP28") بمدينة دبي الإماراتية. وتعتبر KAIZEN Group إحدى أكبر الشركات الرائدة في خدمات إدارة الممتلكات المدعومة بالتكنولوجيا، وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها.

تتمتع KAIZEN Group بتاريخ ملفت يمتد على مدار 16 عامًا في مجال تقديم خدمات إدارة الممتلكات الشاملة القائمة على التكنولوجيا في دبي. وتتنوع الخدمات الشاملة التي تقدمها المجموعة عبر سلسلة قيم خدمات الممتلكات، بدءًا من خدمات التسليم وإدارة الممتلكات والاستشارات الاستثمارية وإدارة الإيجار إلى إدارة جمعيات الملاك. وتدير الشركة حاليًا محفظة أعمال تضم أكثر من 130 مشروعًا لبعض من أبرز ملاك الممتلكات والمطورين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة KAIZEN قد حصلت على جوائز عدة في مجموعة مختلفة الفئات، بما في ذلك جائزة Property Management Company of the Year، وجائزة Sustainable Community Award، وجائزة Partnership Award-PropTech في مؤتمر Smart Built Environment لعام 2023، إلى جانب جائزة Happiest Residential Community of the Year في حفل جوائز Customer Happiness Awards لعام 2023. كما تم تكريم الشركة في عام 2022 بكل من جائزة Best Property Management Company of the Year، وجائزة Most Customer-Centric Company of the Year، وجائزة Best Digital Transformation of the Year من مبادرة IRECMS. علاوة على ذلك، تم تكريمها بجائزتي Property Management Company of the Year وPartnership Award - PropTech في حفل Smart Built Awards لعام 2022. بالإضافة إلى ذلك، حققت مجموعة KAIZEN علامة فارقة في عام 2022 من خلال كونها من بين أوائل شركات الإدارة التي حصلت على تصنيف WELL Health-Safety لمحفظة أعمالها من معهد WELL Building Institute (IWBI).

تسرع عملية التآزر الفوري بين قدرات إدارة الممتلكات وإدارة المرافق التي تتميز بها شركة UEM Edgenta ومجموعة KAIZEN من وتيرة وسرعة تحقيق رؤية UEM Edgenta لإنشاء منصة خدمات عقارية شاملة ومتكاملة. وستضيف حلول المباني الذكية وحلول الاستدامة من UEM Edgenta المزيد من القيمة لتلبية التركيز المتزايد على الاستدامة في سوق دبي وسوق منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

علق السيد Syahrunizam Samsudi، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة UEM Edgenta، قائلًا: "إن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو إنشاء منصة خدمات عقارية شاملة ومتكاملة. وقد جرى تصميم هذه الشراكة، من خلال القدرات المشتركة وامتياز العلامة التجارية لشركة UEM Edgenta ومجموعة KAIZEN، للتكيف مع الطلب المتغير على الخدمات الشاملة والوتيرة السريعة لهذا التغير إلى جانب تجربة نمط الحياة عالية الجودة من قبل مالكي ومستخدمي الممتلكات المدعومة بالحلول التقنية والمستدامة".

وأضاف قائلًا: "إحدى نقاط التركيز الرئيسية لهذه الشراكة تكمن في دمج تقنيات البناء الذكية وحلول الاستدامة في عمليات مجموعة KAIZEN، باستفادة من منصتنا Asseto، وهي منصة مخصصة لإدارة الأصول كخدمة ("SaaS")، وخبرتنا في حلول الاستدامة مثل كفاءة الطاقة وعقود أداء الطاقة. وتبشر هذه الشراكة بالخير مع التزام القطاع العقاري بالرقمنة والممارسات الواعية من الناحية البيئية".

ومن جانبه، تحدث السيد Fadi Marwan Alnwilati Almasri، الرئيس التنفيذي لمجموعة KAIZEN Group، قائلاً: "كشركة مدفوعة الغرض، دائمًا ما تبوأت مجموعة KAIZEN قمة شركات الصناعة في تقديم حلول فريدة لعملائنا. ونؤكد، من خلال الشراكة المبرمة مع شركة UEM Edgenta ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرائدة لدى هذه الشركة لتحويل مبانينا إلى مباني ذكية، دليلًا على استمرار التزامنا بتقديم قيمة فريدة لعملائنا، الأمر الذي من شأنه أن يساهم بشكل أكبر في تقليل أثر الانبعاثات الكربونية للشركة. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إعادة تعريف مفهوم رضا العملاء من خلال دمج سلس للرفاهية، والصحة، والسعادة في كل جوانب الخدمات التي تقدمها شركتنا. ونحن ملتزمون، إلى جانب التركيز المتفاني على رفاهية عملائنا، بتقديم تجارب شاملة لا تضاهى يتردد صداها في صميم مهمتنا. وتأتي هذه الشراكة ضمن أهداف شركتنا للتوسع إقليمياً وتقديم تجارب لا تُنسى لفئة أوسع من السوق. ونحن، أنا وفريق KAIZEN، نتطلع إلى إطلاق العنان لإمكانات شركتنا بالتعاون مع شركة UEM Edgenta لدفع قدرتنا على تحقيق رؤية Kaizen لعام 2040".

تتماشى الرؤية التي تتبناها شركة UEM Edgenta في بناء منصة متكاملة لخدمات الممتلكات مع رؤية خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كأفضل مدينة للعيش وكنموذج يحتذى به في تحسين الرفاهية العامة. وترسخ هذه الشراكة مكانة UEM Edgenta كإحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في تشكيل المشهد الحضري لمدينة دبي وذلك على النحو الذي يتماشى مع رؤية المدينة وأهدافها التنموية المستقبلية، إلى جانب تعزيز رؤية "Edgenta of the Future 2025" التي تهدف إلى تأكيد حضور الشركة وتواجدها في الأسواق عالية النمو، مع تعزيز تقديم خدماتها ومقترحاتها التكنولوجية في الوقت نفسه.

تشعر مجموعة UEM Edgenta بالحماس تجاه مجموعة من الفرص الجديدة وعلاقات التآزر التي تجلبها هذه الشراكة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الشركة كجهة فعالة رئيسية في مجال تقديم الحلول العقارية المبتكرة والمستدامة في مدينة دبي وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وقد شارك في حفل تبادل الوثائق، إلى جانب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة UEM Edgenta، السيد Fadi Marwan Alnwilati Almasri، الرئيس التنفيذي لمجموعة KAIZEN.

لمزيد من المعلومات حول تواجد المجموعة في الشرق الأوسط ومبادراتها الأخرى، قم بتسجيل الدخول إلى https://www.uemedgenta.com .