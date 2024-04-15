شركة UGREEN تكشف عن شاحن Nexode RG 65W

تم إطلاق شاحن UGREEN Nexode RG 65W في الشرق الأوسط

الشاحن يعطيك تجربة شحن ممتعة

مدينة شنزن ، الصين ، 15 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- UGREENشركة Nexode RG، إن الشركة الرائدة عالمياً في مجال ملحقات ولوازم الشحن متحمسة للكشف عن شاحنها Nexode RG 65W في منطقة الشرق الأوسط. يستخدم RG 65W تقنية GaNFast لتوفير شحن أسرع وأكثر أمانًا وأكثر ملاءمة لما يصل إلى ثلاثة أجهزة، بالإضافة إلى تصميم الروبوت الفريد والمرح.

UGREEN Nexode RG 65W charger offers a unique charging experience with its innovative robot design and powerful charging performance.

يتميز Nexode RGبأنه قطعة سطح طاولة غريبة ورفيق يومي رائع. وعلى النقيض من التصاميم المقياسية للشواحن العادية، يمتلك Nexode RG تصميمًا روبوتيًا غريبًا ومميزًا، ويستحوذ على اهتمام المستخدمين الذين يرغبون في أكثر من مجرد الأداء الوظيفي لشواحنهم.

في قلب عملية ابتكار Nexode RG هو المصمم، Canyu Yang، الذي تجرأ على تحدي سمات التصميم التقليدية وتلك التي تركز على تصميم الأعمال التجارية. وقد أوضح السيد Christy Wang مدير الإنتاج في Ugreen أن "رؤية السيد Yang لم تكن فقط على الجانب الوظيفي، بل أيضًا على إيجاد تواصل عاطفي". "لقد اختار أن يملأ الشاحن بجمالية فنية ومدمجة، مما يعزز دفئها وسحرها. كما وجد حبه الشخصي للموسيقى أيضًا طريقه إلى التصميم، وبلغ ذروته في المفهوم اللطيف لروبوت صغير، مزين بشكل ساحر بسماعات رأس. ويميز المنتج هذا الاندماج بين التكنولوجيا والفن."

يوفر Nexode RG 65W، مدعومًا بتقنية GaNFast™ المتطورة، قدرات الشحن السريع التي تتفوق في أدائها على الشاحنات التقليدية. كم أن انخفاض الحجم وسهولة الحمل بالمقارنة مع الشاحنات التقليدية يرجع إلى تكنولوجيا التراكم Airpyra™، مما يجعل الشاحن W65 مثاليًا للمنزل أو العمل أو السفر. وهو مزود بمنفذين USB-C ومنفذ واحد USB-A، ويتوافق هذا الشاحن اللطيف مع جميع الهواتف الذكية الحديثة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الأخرى. كما أنه يتميز بالقدرة على شحن iPhone 15 Pro إلى 60٪ أو MacBook Air M2 إلى 51٪ في 30 دقيقة فقط، وهو إنجاز مثير للإعجاب.

ومع تاريخ UGREEN الواسع في صناعة شحن الهاتف المحمول، هناك فهم واضح للأولوية، فيما يتعلق بسلامة المستخدم. لقد تم بناء سلسلة Nexode RG بمواد مقاومة للحريق وتتميز بقوة التحمل. ولزيادة تعزيز السلامة، يراقب نظام Thermal Guard™من UGREEN باستمرار درجة حرارة الجهاز، مع أخذ قراءات درجة حرارة منتظمة طوال فترة استخدامه. فهذه المراقبة اليقظة تساعد على منع المشكلات المحتملة مثل الدوائر القصيرة والحمولات الزائدة والجهد الزائد، مما يضمن تجربة شحن آمنة وخالية من المخاوف.

يعتبر شاحن Nexode RG، المشهور بتجربته الفريدة في الشحن، ضرورة يومية بين المستخدمين النهائيين في أمريكا الشمالية وأوروبا. وهو متاح الآن في متجر UGREEN Amazon بالإمارات العربية المتحدة، بسعر أصلي 189 درهم إماراتي، وقد عرض بسعر ترويجي 149 درهم إماراتي. وعرض في المتجر السعودي، بسعر أساسي 199 ريال سعودي متاح بسعر ترويجي 159.2 ريال.

نبذة عن شركة UGREEN

تأسست شركة UGREEN في عام 2012، وهي متخصصة في توفير الملحقات المتميزة والحلول الرقمية للمستهلكين العالميين. لقد نمت شركة UGREEN بشكل مطرد لتصبح علامة تجارية جديرة بالثقة مع أكثر من 40 مليون مستخدم حول العالم، وتوفر منتجات تتراوح ما بين أجهزة الشحن والهواتف وملحقات ولوازم الكمبيوتر إلى ملحقات ولوازم المنزل والسيارات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.ugreen.com

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