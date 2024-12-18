شركة Ultima Markets تسجل حدث تاريخي جديد كأول وسيط للعقود مقابل الفروقات (CFD) ينضم إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

ولاية نيويورك، 17 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- تفتخر Ultima Markets، المزود الرائد لخدمات تداول العقود مقابل الفروقات (CFD)، بالإعلان عن انضمامها إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، لتصبح أول وسيط للعقود مقابل الفروقات (CFD) يشارك في هذه المبادرة.

الاتفاق العالمي للأمم المتحدة هو أكبر مبادرة استدامة مؤسسية في العالم، تسمح للشركات بموائمة استراتيجياتها وعملياتها مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs). تتشرف شركة Ultima Markets بأن تكون جزءًا من مبادرة الاتفاق العالمي.

Jean Philippe at UN Global Compact’s New York Headquarters

تعزز هذه المبادرة التزام شركة الوساطة بالاستدامة من خلال موائمة ممارساتها التجارية مع المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة. وتهدف إلى تعزيز المسؤولية البيئية والإنصاف الاجتماعي والحوكمة القوية في قطاع الخدمات المالية.

تحالف عالمي

إن الانضمام إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة إنجاز هام ضمن التزام Ultima Markets ببناء اقتصاد عالمي أكثر شمولًا واستدامة. كجزء من شبكة تضم أكثر من 25,000 منظمة عبر 167 دولة، ستعمل الشركة مع القادة الدوليين لمكافحة تغير المناخ، وتعزيز الإنصاف، وتشجيع الازدهار الاقتصادي.

يقول Jean Philippe، مستشار مجلس إدارة شركة Ultima Markets في مجال حوكمة الشركات والاستدامة: "بالانضمام إلى مبادرة الاتفاق العالمي، فإننا نعزز الخدمات المالية الأخلاقية ونساهم في مستقبل مستدام. فالاستدامة جزء من مهمتنا الأساسية."

"كأحد اللاعبين الرئيسيين في الصناعة المالية والتكنولوجيا، نركز على موائمة عملياتنا وممارساتنا التجارية مع الأهداف العالمية".

الموائمة مع الأهداف العالمية

تهدف شركة التقنية المالية هذه إلى تعزيز الوعي المالي والتعليم لتمكين الموظفين والمجتمعات، ما يعزز ثقافة التعليم التي تدعم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (SDG 4). التعليم الجيد. إن تركيز الشركة على الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (SDG 9): الصناعة والابتكار والبنية التحتية يعكس التزامها بتسخير التقنيات المبتكرة لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية.

تتعهد منصة التداول متعددة الأصول Ultima Markets بتبني ممارسات مكتبية صديقة للبيئة للحد من تأثيرها البيئي تلبيةً للهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المُستدامة (SDG 13): العمل المناخي. ستواصل الشركة دعم الاتفاق العالمي والشركاء العالميين الآخرين لتحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المُستدامة (SDG 17): الشراكات من أجل الأهداف.

تسعى Ultima Markets إلى تقديم قيمة طويلة الأجل لعملائها من خلال التعليم والابتكار والعمل المناخي والتعاون العالمي مع المساهمة في حركة الاستدامة على نطاق أوسع.

نبذة عن Ultima Markets

منصة Ultima Markets، هي شركة وساطة مرخصة تمنح الوصول إلى أكثر من 250 أداة مالية. نخدم عملاءنا في 172 دولة، مع فريق يضم أكثر من 2,000 محترف يعملون في 15 مكتبًا حول العالم. انضم إلينا على فيسبوك، X، وإنستجرام، ولينكدان ويوتيوب.

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