شركة upGrad تعين فينكاتيش تاراكاد في منصب المدير المالي (CFO)

~ مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة، سيشرف فينكاتيش على الاستراتيجيات المالية المحلية والعالمية لشركة upGrad التي تشمل نطاقًا ماليًا أوسع ~

مومباي، الهند, 2 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- قامت شركة upGrad، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في مجال التعلم والمهارات وتنمية القوى العاملة المتكاملة في آسيا، بتعيين فينكاتيش تاراكاد كمدير مالي (CFO). قاد فينكاتيش المبادرات المالية والمخزون والاستراتيجية في DealShare ويتولى منصبه في upGrad اعتبارًا من 1 مارس/آذار 2024.

وسيكون مسؤولاً عن الإشراف على الاستراتيجيات المالية المحلية والعالمية لشركة upGrad، والتي تشمل نطاقًا أوسع من المجالات مثل علاقات المستثمرين، وتمويل الأعمال، وتمويل الشركات، ومراقبة المؤسسات/المحاسبة، والتخطيط والتحليل المالي، وإدارة المخاطر، والضرائب، ووظائف الخزانة.

Venkatesh Tarakkad, CFO, upGrad

في السابق، ساعد الشركات في بناء عملياتها المالية وتوسيع نطاقها، وإنشاء أطر الامتثال والحوكمة، والعمليات الآلية بما في ذلك تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وعمليات الاستحواذ المُدارة، وقيادة جولات التمويل، وطرح الشركة للاكتتاب العام. وقد شغل العديد من المناصب القيادية في علامات تجارية بارزة أخرى مثل Ecom Express، وTCNS Clothing، وSiam Makro تايلاند، وMetro Cash & Carry، وCoca-Cola الهند، وذلك بعد أن بدأ حياته المهنية مع Ernst & Young في أوائل التسعينيات.

تعليقًا على تعيينه، قال مايانك كومار، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة upGrad، "إن فينكاتيش هو قائد مؤسسي متمرس، ويمثل تعيينه قفزة استراتيجية إلى الأمام في رحلة نمونا، سواء في الهند أو على مستوى العالم. لقد وضعنا أساسًا تجاريًا قويًا حتى الآن، وقمنا ببناء عروضنا وتوسيع نطاقها، وبينما نسعى جاهدين لتحقيق الريادة العالمية، وسيضمن تفوقه التشغيلي ملفًا ائتمانيًا قويًا وامتثالًا شاملاً وحوكمة مؤسسية ومالية شفافة ضمن نظام upGrad البيئي." سيكون مقر فينكاتيش خارج المقر الرئيسي لشركة upGrad في مومباي.

ومع هذا التعيين الرئيسي، سيحافظ روهيت أغاروال - الذي يقود العمليات المالية حاليًا، على دور حاسم داخل النظام البيئي لـ upGrad، حيث سيوسع مسؤولياته عالميًا لقيادة العمليات في جميع المناطق خارج الهند.

نبذة عن upGrad

بدأت شركة upGrad في عام 2015، وهي أكبر شركة متكاملة لتطوير التعلم والمهارات والقوى العاملة في آسيا. تقدم upGrad مجموعة من برامج المهارات عبر الإنترنت والهجينة، والشهادات، ومعسكرات التدريب ضمن محفظة B2C الخاصة بها. كما أنها تسهل على أفضل الجامعات الهندية والعالمية تقديم شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم برامج مختارة لعملاء المؤسسات بموجب نموذج بين الشركات B2B، إلى جانب خدمات التعيين والتوظيف الأخرى. www.upgrad.com

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