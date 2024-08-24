شركة UTime Limited تُشارك في المعارض الطبية الدولية والمؤتمرات الطبية

شنجن، الصين، 24 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- يَسر شركة UTime Limited (التي تتداول أسهمها في بورصة NASDAQ برمز: ) (WTO"UTime" أو "الشركة") أن تعلن عن خططها للمشاركة في سلسلة من المعارض الطبية والمؤتمرات الطبية المعترف بها دوليًا. ستوفر هذه الفعالية المرتقبة فرصة قيمة لشركة UTime من أجل عرض أحدث إنجازاتها في الأجهزة والحلول الطبية، وتعزيز اتصالاتها وشراكاتها داخل القطاع الطبي العالمي.

في معرض MEDICA الذي سيقام قريبًا في دوسلدورف، ألمانيا، أحد المعارض التجارية الطبية الأكثر تأثيرًا في العالم للتكنولوجيا والأجهزة الطبية، تخطط UTime لعرض أحدث ابتكاراتها في أجهزة المراقبة الطبية وأدوات التشخيص الذكية. يسعى كُشك الشركة الموجود بالمعرض إلى تسليط الضوء على ممارساتها الرائدة عبر منظومة القيمة بأكملها لمنتجات التكنولوجيا الطبية.

بجانب مؤتمر MEDICA، تخطط UTime لحضور مؤتمر جمعية أمراض القلب، ومؤتمر أمراض النوم، ومؤتمر مرض ارتفاع ضغط الدم في الولايات المتحدة. تجمع هذه المؤتمرات خبراء وعلماء طبيين بارزين، مما يوفر لشركة UTime ليس فقط منصة لتقديم التطورات التكنولوجية للقطاع، إنما فرصة ممتازة للتعلم واستخلاص رؤى من أقرانها العالميين.

وتؤكد هذه المشاركات المخطط لها على التزام UTime المستمر بالتأثير في المشهد الطبي والعالمي للرعاية الصحية، وتوضح مهمة الشركة في تعزيز الصحة البشرية من خلال الابتكار التكنولوجي.

وتعتزم UTime أيضًا البحث في مشاريع تعاونية محتملة مع مختلف منظمات الرعاية الصحية الدولية ومعاهد البحوث، ولا سيما في مجالات التطبيب عن بُعد واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. من خلال هذه التعاونات الدولية، تهدف الشركة إلى تسريع نشر منتجاتها عالميًا، مما يفيد المرضى في جميع أنحاء العالم في نهاية المطاف.

نبذة عن UTime Limited

التزمت UTime بالقيام بنقلة في مجال الصحة والعافية من خلال التقنيات الطبية المبتكرة التي يمكن ارتداؤها. من خلال الاستفادة من الأبحاث المتطورة والشراكات الإستراتيجية، تهدف UTime إلى توفير حلول فعالة للوقاية من الأمراض وإدارة الصحة على نطاق عالمي. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع الشركة على http://www.utimeworld.com/.

البيانات التطلعية

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Eaky Tan

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