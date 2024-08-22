شركة UTime Limited تُعلن عن إستراتيجيتها الطامحة في مجال الصحة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعاون الإستراتيجي

شنجن، الصين، 22 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- يَسر شركة UTime Limited (التي تتداول أسهمها في بورصةNASDAQ برمز:WTO ) ("UTime" أو "الشركة") أن تعلن عن إستراتيجيتها الطامحة لتطوير الحلول الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي. إدراكًا للقيمة والإمكانات المتزايدة لتقنيات الذكاء الصناعي في مجال الصحة، تلتزم UTime باستثمارات كبيرة لتوسيع أعمالها في المنتجات الطبية الذكية التي يمكن ارتداؤها.

بالتعاون الإستراتيجي مع الدكتور Ehud Baron، وهو شخصية مشهورة في مجال ابتكار التكنولوجيا الطبية، من المقرر أن تعزز UTime عروضها في أجهزة قياس ضغط الدم، وتمتد إلى منتجات رسم خرائط الدورة الدموية والصحية. سيتعاون الدكتور Baron مع فريق UTime لتطوير خطط شاملة لمجموعة متنوعة من خطوط المنتجات الصحية. وسيكون التركيز في البداية على تحسين ساعة مراقبة ضغط الدم الرائدة من UTime. بعد التطوير الناجح، تخطط الشركة لتوسيع نطاق منتجاتها بشكل أكبر لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات الرعاية الصحية الذكية.

إضافة إلى ذلك، تعتزم UTime إطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات التي تركز على الكشف الذكي للمؤشرات الصحية الرئيسية، مثل أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب والنوم.

وعلق Hengcong Qiu، رئيس UTime، قائلًا "نعتقد أن تعاوننا الإستراتيجي مع الدكتور Ehud Baron ومبادرات الرعاية الصحية المدعومة من الذكاء الاصطناعي ستقود فرص النمو الرئيسية لـ UTime، مما يضعنا في طليعة الابتكار في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية".

نبذة عن UTime Limited

توفر شركة UTime المحدودة، التي أُسست في عام 2008، أجهزة محمولة فعالة من حيث التكلفة للمستهلكين على مستوى العالم لمساعدة الأفراد ذوي الدخل المنخفض من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، على تحسين فرصة حصولهم على التكنولوجيا المحمولة المُحدّثة. منذ عام 2024، التزمت UTime بالقيام بنقلة في مجال الصحة والعافية من خلال التقنيات الطبية المبتكرة التي يمكن ارتداؤها. من خلال الاستفادة من الأبحاث المتطورة والشراكات الإستراتيجية، تهدف UTime إلى توفير حلول فعالة للوقاية من الأمراض وإدارة الصحة على نطاق عالمي. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع الشركة على http://www.utimeworld.com/.

البيانات التطلعية

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