شركة Uxin Limited تعلن عن نجاح التحقق من نموذج الأعمال الخاص بالمتاجر الكبرى، وحدوث انخفاض كبير في الخسائر، وتحقيق هدف الربحية الشاملة بحلول عام 2024

بكين، 6 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركةUxin Limited ("Uxin" أو "الشركة") (Nasdaq:UXIN)، إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال بيع السيارات المستعملة بالتجزئة في السوق الصينية، في 28 نوفمبر 2023 عن نتائجها المالية للربعين الأول والثاني من السنة المالية 2024.

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وأظهرت النتائج المالية للشركة، تحقيق Uxin نموًا قويًا من الربع الأول إلى الربع الثاني من السنة المالية 2024، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والتنافسية العالية التي يشهدها سوق السيارات المستعملة في جمهورية الصين الشعبية. وقد بلغ حجم المعاملات التجارية التي أجرتها الشركة في الربع الثاني إلى 2,287 وحدة، وهو ما يمثل زيادة نسبية تقدر بـ 35.6% عما تم تحقيقه في الربع الأول، وهو ما يفوق بشكل كبير نمو حجم المعاملات المتسلسلة في الصناعة بنسبة 5%. وبدأ متجر Changfeng الرئيسي الخاص بالشركة، وهو مشروع مشترك عملت عليه الشركة بالتعاون مع حكومة المحلية لمدينة خفي الصينية، في إجراء عملياته التجريبية. وتبلغ مساحة متجر Changfeng الرئيسي 450,000 متر مربع، ويتضمن أكثر مصانع تجديد السيارات المستعملة تطورًا في العالم وأكبر متجر لبيع السيارات المستعملة على طراز المستودعات، مع القدرة على عرض ما يصل إلى 10000 سيارة. ومن المتوقع أن يحقق هذا المتجر الرئيسي نموًا مستدامًا في أعمال Uxin في المستقبل القريب.

وقد أثبت نموذج عمل متجر Uxin نجاحه على مدار العامين الماضيين. وتمكنت الشركة من الحفاظ بشكل فعال على فترة دوران للمخزون الخاص بها أقل من 45 يومًا، في حين قامت بتوسيع هامشها الإجمالي إلى 6.2% في الربع الثاني مقارنة بـ 1.3% في نفس الفترة من العام الماضي. في الربع الثاني من العام، قللت الشركة أيضا خسائرها الإجمالية المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين EBITDA بمقدار النصف تقريبا على أساس سنوي، مع تحقيق متجر Xi'an لأرباح EBITDA إيجابية في سبتمبر. وإلى جانب التحسن الملحوظ في الربحية، حافظت Uxin على صافي نقاط الترويج الجيد (NPS) للعملاء بحوالي 60 نقطة، الأمر الذي أدى إلى تبوأ الشركة لقيادة الصناعة لسبعة أرباع متتالية.

من جانبه، سلط السيد Kun Dai، مؤسس شركة Uxin ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي CEO، الضوء على خارطة طريق الشركة لتحقيق الربحية الإجمالية في البيان الصحفي للأرباح. وأكد على أن متجر Xi'an، الذي تم نقله وترقيته في ديسمبر 2022، حقق نتائج EBITDA إيجابية في سبتمبر 2023 بعد 10 أشهر من بدء العمل به. ومن المتوقع أن يحقق متجر Changfeng الواقع في مدينة خفي الصينية، الذي بدأ في تشغيل تجاربه في سبتمبر 2023، نتائج EBITDA إيجابية بحلول مارس 2024 أو قبل ذلك. وتستهدف الشركة، من خلال الاستفادة من ربحية متاجرها الكبرى القابلة للتوسع جنبًا إلى جنب مع جهود Uxin المستمرة في مراقبة التكاليف وتحسينها، تحقيق أرباح EBITDA اجمالية معدلة بحلول سبتمبر 2024 أو قبل ذلك.

وقد أعرب السيد Feng Lin، المدير المالي CFO لشركة Uxin، عن ثقته بمسار الشركة نحو التنمية المستدامة عالية الجودة. كما أكد على المركز المالي القوي للشركة باعتباره الركيزة الأساسية لنمو الأعمال التجارية للشركة وتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالربحية. في سبتمبر 2023، أبرمت Uxin اتفاقية استثمار في الأسهم مع منصة الاستثمار التابعة للحكومة المحلية لمدينة خفي. وستقوم منصة حكومة خفي، ضمن إطار هذه الاتفاقية، باستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار يوان في شركة Hefei التابعة لشركة Uxin على مدى العقد المقبل، مع دفعة أولى تقدر بحوالي 150 مليون يوان صيني تقريبًا تم إكمالها بشكل أساسي. وقد نجحت الشركة في اتخاذ ترتيبات مع مستثمريها لإنهاء تسليم ما يقرب من 30 مليون دولار أمريكي من معاملات التمويل السابقة بحلول نهاية هذا العام.

نبذة عن شركة Uxin

تعتبر Uxin هي أكبر شركة في جمهورية الصين الشعبية لبيع السيارات المستعملة، وتقود الشركة عملية التحول في الصناعة من خلال الإنتاج المتقدم وتجارب البيع بالتجزئة الجديدة والتمكين الرقمي. نحن نقدم سيارات عالية الجودة ومناسبة من حيث القيمة، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع المتميزة من خلال عمليات تجارية موثوقة وتتم كلها في مكان واحد وخالية من المتاعب. وتستفيد شركتنا، بموجب استراتيجيتها متعددة القنوات، من منصتها الإلكترونية الرائدة لخدمة العملاء على مستوى الوطن وتحقيق الريادة في الأسواق المحددة من خلال مراكز الفحص والتجديد غير المتصلة بالإنترنت. وتعتمد قدراتنا القوية في إدارة وتشغيل السيارات المستعملة على الاستفادة من بيانات شركتنا الواسعة للصناعة وابتكاراتها التكنولوجية المستمرة على مدار أكثر من عشر سنوات من التشغيل. ونلتزم، من جانبنا، بدعم نهج الشركة الذي يركز على العملاء ودفع التنمية الصحية لصناعة السيارات المستعملة.

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قسم علاقات المستثمرين بشركة Uxin Limited

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