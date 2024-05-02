شركة Vale تعلن عن إتمام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع شركة Manara Minerals

ريو دي جانيرو، 2 مايو 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Vale S.A ("Vale" أو "الشركة") أن تعلن، وبعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، عن إتمام صفقة شرائها التي تبلغ قيمتها ما يقرب من 2.5 مليار دولار أمريكي إلى شركة Manara Minerals، وتعتبر هذه الصفقة بمثابة مشروع مشترك بين شركة Ma'aden وصنـدوق الاستثمارات العامـة بالمملكة العربية السعودية، والذي بموجبه ستستحوذ شركة Manara Minerals على حصة 10% من شركة Vale Base Metals Limited ("VBM").

تعمل هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في يوليو 2023، على تعزيز الربحية من خلال محفظة VBM الاستثنائية من الأصول والمشاريع، الأمر الذي سيساهم في دعم شركة VBM للقيام بدور ريادي في عملية التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع عبر المناطق الرئيسية التي تزخر بالمعادن الأساسية التي تعمل بها الشركة. ومن المتوقع أن تستثمر شركة VBM خلال العقد المقبل في مشاريع جديدة في البرازيل وكندا وإندونيسيا، بهدف تحقيق زيادة كبيرة في إنتاج النحاس من 350 ألف طن سنويًا إلى 900 ألف طن سنويًا، وإنتاج النيكل من 175 ألف طن سنويًا إلى 300 ألف طن سنويًا.

في يوليو 2023، أعلنت شركة Vale S.A أيضًا عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Engine No. 1 والتي بموجبها ستمتلك شركة الاستثمار التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها حصة 3% في VBM. وفي أعقاب إجراء مزيد من المفاوضات خلال الأشهر الأخيرة، اتفق الطرفان على عدم المضي قدمًا بالشروط والأحكام المتفق عليها سابقًا، لكنهما يظلان منفتحين على إبرام شراكات في المستقبل. تعتبر شركة Engine No. 1 شريكًا قيمًا، حيث تلتزم من جانبها بإنشاء بنية تحتية وسلاسل توريد مستدامة ومكملة لمهمة شركة Vale كمزود مسؤول للمواد الأساسية.

وفي هذا الصدد، صرح Eduardo Bartolomeo، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Vale، قائلًا: "يسعدنا أن نعلن عن إتمام مرحلة رئيسية في منصة معادن التحول نحو الطاقة النظيفة، وذلك بعد نجاح فصل قطاع أعمالها. تعكس هذه الاستثمارات الاستراتيجية من قبل شركة Manara الثقة في مواردنا المعدنية الفريدة وقدرتنا على توفير المعادن اللازمة للتحول العالمي للطاقة النظيفة. تجلب شركة Manara خبراتها الواسعة في مجال التعدين لتكون شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا يشاركنا رؤيتنا طويلة الأجل".

ومن جانبه، صرح Mark Cutifani، رئيس مجلس إدارة شركة VBM، قائلًا: "يسعدنا أن نرحب رسميًا بشركة Manara Minerals كشريك استراتيجي في شركة Vale Base Metals، فنحن نتطلع إلى استكشاف القيمة التشغيلية والمالية الهائلة التي تكمن في محفظتنا عالية الجودة من الأصول، لنعزز ريادتنا في مجال معادن التحول نحو الطاقة النظيفة، وفي الوقت نفسه، نتطلع إلى إبرام تعاون مستقبلي محتمل مع شركة Engine No. 1".

هذا وقال Bob Wilt، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Manara Minerals، والرئيس التنفيذي لشركة Ma'aden: "تمثل شراكتنا مع شركة VBM، باعتبارها الاستثمار الافتتاحي لشركة Manara، بيانًا قويًا بطموح الشركة والتزامها بالتصدير العالمي للمعادن الاستراتيجية الضرورية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع. وسنمضي قدمًا في ترسيخ قطاع التعدين كركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي، ونتطلع بشغف للعمل مع شركة VBM في هذا الوقت الذي تتزايد فيه أهمية المعادن الحيوية أكثر من أي وقت مضى".