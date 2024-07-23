شركة Valinor Pharma تعلن عن الاستحواذ على Grünenthal بقيمة صفقة إجمالية تبلغ حوالي 250 مليون دولار

Grünenthal تستحوذ على Valinor Pharma في صفقة لكافة الأسهم وتصبح مالكًا للحقوق العالمية لـ Movantik® (naloxegol)





Valinor Pharma كانت تملك Movantik منذ أوائل عام 2023 واستفادت من المنصة التجارية لـ Apollo Care لتنمية حجم Movantik في الولايات المتحدة مع تقليل معدل الإجمالي إلى الصافي وتكاليف التشغيل





وتشمل أبرز النقاط المالية في الربع الأول نمو الإيرادات بنسبة 150٪ وأعلى مستوى في تاريخ الأرباح قبل الفوائد، والضريبة، والإهلاك، والاستهلاك

شيكاغو ، 23 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "فالينور فارما، إل إل سي" Valinor Pharma ، LLC ("فالينور") اليوم أنها تم شراؤها من قبل شركة "جغوننتال" (Grünenthal) بقيمة صفقة إجمالية تبلغ حوالي 250 مليون دولار في مقابل نقدي مقدم.

قال تود إن سميث ، الرئيس التنفيذي لشركة فالينور: "يمثل إعلان اليوم اعترافًا بالقيمة الكبيرة التي بنيناها لمرضانا ومساهمينا". "يأتي هذا الاستحواذ في وقت مناسب؛ حيث إن فالينور قد نفذت منصة تجارية مبتكرة من أدوات المبيعات والوصول إلى المرضى، والتي ستوفر لشركة جغوننتال أساسًا قويًا للنمو المستقبلي".

على مدى الأشهر الـ 12 الماضية ، بالشراكة مع شركة Apollo Care (أبولّو كير)، نفذت فالينور مجموعة متكاملة من حلول المبيعات ، والتحليلات ، ووصول المرضى ، وحلول إدارة الإجمالي إلى الصافي التي قدمت الأساس لنمو قياسي في الوصفات الطبية مع تقليل معدل الإجمالي إلى الصافي وتكاليف التشغيل.

قال بن بوف ، رئيس شركة فالينور: "نحن فخورون بالإنجازات الرائعة لفريقنا". "في وقت قصير ، تمكنا من تحويل الأداء التجاري والمالي لشركة موفانتيك (Movantik) من خلال تنفيذ استراتيجية تجارية مبتكرة خفضت التكاليف الإجمالية إلى الصافية مع دفع نمو الوصفات الطبية وتحسين الوصول للمرضى في الوقت نفسه".

كان أداء موفانتيك يتراجع باستمرار قبل استحواذ فالينور، لكنه نما باستمرار منذ عام 2023. مدفوعةً بموفانتيك، كانت صافي إيرادات فالينور في الربع الأول من عام 2024 أعلى بنسبة 150٪ من الربع الأول من عام 2023 ، وسجلت الشركة أعلى مستوى في تاريخ الأرباح قبل الفوائد، والضريبة، والإهلاك، والاستهلاك على الإطلاق.

قال كلارك بي فوتش ، رئيس مجلس إدارة فالينور والرئيس التنفيذي لشركة هيلث كير رويالتي (HealthCare Royalty) "لقد حولت الاستراتيجية التي نفذها فريق فالينور جنبًا إلى جنب مع حلول أبولّو كير المبتكرة موفانتيك بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة". "يُظهر أداء فالينور أن المنتجات المتميزة مثل موفانتيك لا تزال قادرة على النجاح في الأسواق الناضجة مع الاختيارات الصحيحة من حيث الاستراتيجيات، والأدوات، والتنفيذ".

المستشارون

عملت شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس، إل إل سي" (RBC Capital Markets ، LLC) كمستشار مالي رئيسي لفالينور، كما عملت شركة ويلز فارجو (Wells Fargo) أيضًا كمستشار مالي. عملت شركة "مكديرموت ويل آند إيميري إل إل بي" (McDermott Will & Emery LLP) كمستشار قانوني لشركة فالينور.

عن Valinor

تسعى فالينور إلى تحقيق قيمة وتأثير كبيرين للمرضى، ومقدمي الرعاية الصحية، والمستثمرين. تم تأسيسها على الاعتقاد البسيط ولكن القوي بأن خدمة المرضى هي الأهم وأنه يمكن تحقيق التسويق الناجح للعلاجات في سوق اليوم. من خلال تطبيق الخبرة التجارية والابتكار التي تقودها التحليلات ، يمكننا المساعدة في معالجة تحديات السوق التي تقف عائقًا بين مقدمي الخدمات، والمرضى، وأدويتهم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.valinorrx.com.

حول Apollo Care

تقوم أبولّو كير بتطوير ونشر حلول وصول المرضى والتحليلات من خلال التكنولوجيا المصممة خصيصًا لمساعدة العلامات التجارية الصيدلانية على مواجهة التحديات التجارية. مع تاريخ من الابتكارات الأولى من نوعها في الصناعة ، تعيد أبولّو كير التفكير في ممارسات الصناعة التي عفا عليها الزمن لتقديم حلول متكاملة تدفع النمو، وتحسن التكاليف الإجمالية إلى الصافية، وتحسن نتائج المرضى. يقع مقر شركة أبولّو كير في شيكاغو ، إلينوي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب www.apollocare.com أو متابعتنا على لينكد إن.

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