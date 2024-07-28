شركة VAPORESSO تحتفل بمرور 9 سنوات من الابتكار ودعوة لإطلاق العنان للبطل الكامن بداخلك

شينزين، الصين، 28 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- يَسُر شركة VAPORESSO، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات التدخين الإلكتروني، الإعلان عن احتفالها بالذكرى التاسعة لتأسيسها. وقد التزمت العلامة التجارية الرائدة، منذ تأسيسها، بفلسفتها الجوهرية "تجاوز المألوف"، دافعةً للابتكار وبحدود الإمكانات التكنولوجية لتقديم منتجات موثوقة وأنيقة وحديثة. واحتفاءً بهذا الإنجاز، تدعو VAPORESSO مجتمعها للمشاركة في أنشطة مثيرة تجسد روح التنافس والإنجاز.

VAPORESSO 9th Anniversary - Pushing The Envelope

وفي يوم 18 أغسطس، ستضرم VAPORESSO نار الحماسة في مدينة نيس الفرنسية بحفل موسيقي يمزج الإيقاعات الصاخبة مع الرياضات الخطرة. سيشهد الحضور عن قرب إمكانات الإنسان الاستثنائية عندما يجتمع نخبة الرياضيين من البحر (ركوب الأمواج) والأرض (سباق درجات BMX) والجو (الطيران الشراعي) في تحدي لا حدود له.

نلهمكم على تجاوز الحدود، ندعوكم لمشاركة "لحظات البطولة" الشخصية في قسم التعليقات على موقع VAPORESSO الإلكتروني للاحتفال مع مجتمعنا. شاركونا تلك اللحظات التي تحديتم فيها أنفسكم أيها المدخنون لتتخطوا حدودكم. فلنحتفل معًا بالانتصارات الصغيرة والكبيرة، ولنلهم بعضنا البعض لتحقيق آفاق جديدة. الجميع يستطيع أن يكون بطلاً من خلال العزيمة والإصرار.

لديك فرصة ذهبية للفوز بجوائز مذهلة، بما في ذلك الجائزة الكبرى المتمثلة في تذكرة طيران ذهاب وعودة إلى باريس، حيث يكتب الأبطال هذا العام أسطورة جديدة في تحدي المستحيل، ويمكن للزوار المشاركة في مسابقة ترفيهية سريعة لتعلم حقائق ثلاث رياضاتٍ خطيرة؛ سباق درجات BMX، والطيران الشراعي، وركوب الأمواج.

"يُمثل احتفالنا بالذكرى التاسعة شاهداً حياً على شغف وتفاني فريقنا ودعم جماهيرنا الثابت. نأمل أن يتعرف الجميع، من خلال احتفالنا بالذكرى السنوية، على معنى شعار VAPORRESSO، تجاوز المألوف. إن روح الابتكار المستمر وتحدي الحدود ستظل حاضرة بقوة في أعمال VAPORESSO"، هذا ما صرح به Jimmy Hu، نائب رئيس VP شركة VAPORESSO. وأضاف قائلًا: "نأمل أن نرد الجميل لمجتمعنا بجوائز تعكس روح شركتنا. شكراً لكم على تسعة أعوام من الرفقة في رحلة التدخين الإلكتروني".

استعدوا لمزيد من الإثارة والفعاليات المذهلة، فاحتفالنا بالذكرى التاسعة ما زال مستمرًا. لنصنع معًا رحلة لا تُنسى، مليئة بالإلهام والحماس والسعي الدؤوب نحو تحقيق نتائج استثنائية.

نبذة عن VAPORESSO

تأسست VAPORESSO على الاعتقاد بأن كل عمل هو مسعى لتحقيق التميز. لقد دفعنا التزامنا الثابت بتجاوز حدود المألوف إلى أن نصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال التدخين على مستوى العالم. نحن نجسد رؤية تتداخل فيها التكنولوجيا مع قيمنا لخلق حياة أفضل وأكثر نظافة وأكثر متعة للجميع.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2469992/VAPORESSO_9th_Anniversary_Pushing_The_Envelope.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/Vaporesso_Logo.jpg