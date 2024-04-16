شركة Veefin تتعاون مع Computech المحدودة لتحويل صناعة الخدمات المصرفية والمالية والتأمين BFSI رقميًا من خلال تمويل سلسلة التوريد والإقراض الرقمي في أفريقيا

نيروبي، كينيا، 16 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أفريقيا تقع في طليعة التحول الرقمي، والصناعة المصرفية في المنطقة كنقطة فاعلة للحلول المبتكرة للمشاكل القائمة. تعاونت Veefin، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإقراض الرقمي وتمويل سلسلة التوريد، مع Computech المحدودة، وهي شركة تكامل أنظمة رئيسية في شرق أفريقيا، لتوفير حلول الإقراض الرقمي وتمويل سلسلة التوريد للمؤسسات المالية في البلاد.

تمنح هذه الشراكة مع Computech لشركة Veefin فرصة لتوفير حلولها الثورية المدمجة المتاحة للمؤسسات المالية البارزة في أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة تبسيط وأتمتة تمويل سلسلة التوريد للمؤسسات المالية في مناطق شرق أفريقيا.

وقال Raja Debnath، المدير التنفيذي لشركة Veefin Solutions، "نحن سعداء بالشراكة مع أنظمة Computech المحدودة ودمج معرفتهم المحلية واستراتيجية التحول الرقمي المخصصة لتوسيع نطاق حلول التمويل الفريدة في سلسلة التوريد في شرق أفريقيا. ومن المتوقع أن تُفيد هذه الشراكة قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين BFSI في أفريقيا، مما يوفر لهم تجربة مباشرة للحل الخاص بنا الذي ربما فاتهم في السابق."

ومع رؤيتها التي تتمثل في جعل التكنولوجيا المتطورة متاحة للمقرضين من جميع الفئات، كسرت Veefin حواجز الدخول التقليدية لتَبَنِّي التكنولوجيا في مجال الخدمات المصرفية والمالية والتأمين BFSI، حيث تقوم Veefin بإعادة تصور تمويل سلسلة التوريد والإقراض الرقمي من خلال التكنولوجيا المبتكرة والمرنة والقابلة للتوسع.

وقال السيد Santhosh Kumar Kandayath، الرئيس التنفيذي لتكامل الأنظمة، وقائد الأعمال والتحول الإقليمي لشركة Computech المحدودة، "إن الجمع بين خبرتنا في التحول الرقمي مع حل تمويل سلسلة التوريد الرقمية SCF العالمي الأول والفريد من نوعه لشركة Veefin هو خطوة إلى الأمام في هدفنا المتمثل في تزويد المؤسسات المالية بحلول تكنولوجية شاملة. ستسهل الشراكة اعتماد حل تكنولوجي قابل للتطوير لعملية الإقراض من قبل المؤسسات المالية في جميع أنحاء شرق أفريقيا، وبالتالي تمكينها من توسيع نطاق وصولها داخل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. "

وبالإضافة إلى الحلول المبتكرة لشركة Veefin، وبفضل الوجود الإقليمي الواسع لشركة Computech وخبرة 30 عامًا، استطاعت الشركات وخاصة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين BFSI، التغلب على الحواجز التقليدية لتبني التكنولوجيا.

نبذة عن Veefin Solutions المحدودة:

شركة Veefin Solutions المحدودة هي شركة رائدة عالميًا في مجال تمويل سلسلة التوريد الرقمية، وهي شركة مدرجة في قائمة منصة بورصة بومباي للشركات الصغيرة والمتوسطة BSE SME، تقوم ببناء حلول تمويل وإقراض سلسلة التوريد ذات العلامة البيضاء بما في ذلك حزمة الإقراض الشاملة، واتخاذ القرارات الائتمانية الذكية، وذكاء الأعمال، والتحليلات، والانضمام إلى القناة الشاملة للبنوك والمؤسسات المالية، والتكنولوجيا المالية، وأسواق العمل بين الشركات B2B، والشركات.

لمزيد من التفاصيل قم بزيارة الموقع الإلكتروني | لينكد إن | فيسبوك | تويتر