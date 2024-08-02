شركة VERSACE HOME للأزياء وشركة RGZ Developers وقَّعتا اتفاقية تعاون لإنشاء فيلات فاخرة بتصاميم راقية

ماربيلا، إسبانيا, 2 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- وقعت دار الفخامة الإيطالية Versace، اتفاقية تعاون مع شركة RGZ Developers لتصميم ثماني فيلات استثنائية جدًّا في منطقة نيوفا أندالوسيا في ماربيلا بتصميم داخلي تصممه Versace Home، العلامة التجارية لتصميم المنزل وأسلوب الحياة من Versace.

Versace and developer RGZ Developers are collaborating to launch a real estate project in Marbella for the sale of ultra-exclusive villas located in Nueva Andalucía, Marbella. The properties, valued at more than 10 million euros, will be located on private hills with panoramic views and will offer extensive gardens, wellness centres, swimming pools, advanced security and 5-star service. Versace Home will decorate the interior of the villas, the first time it has participated in a similar project in continental Europe.

ستتمتع الفيلات الثمانية بتصميم حصري وفريد من نوعه من Versace، من المستحيل أن تجد لها مثيلًا في العالم. سيكون للفيلات قيمة سوقية تزيد على 10 ملايين يورو لكل منها، وستقع في التلال الخاصة والهادئة في نيوفا أندالوسيا، مما يضمن الاستمتاع برؤية مناظر بانورامية مذهلة من جميع الطوابق. وستبلغ مساحة كل فيلا نحو 2000 متر مربع، وستتميز بوسائل الراحة الفاخرة بما في ذلك حدائق خاصة واسعة مع مناظر طبيعية مصممة ومراكز صحية شخصية وحمامات سباحة متعددة لكل عقار، واحد منها سيحتوي على مياه ساخنة ومتصل بأحد حمامات السباحة الخارجية، وستكون عبارة عن مجمع سكني محاطة بالأسوار مع وجود أمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يتم التحكم فيه بواسطة الذكاء الاصطناعي. سيتمتع أصحاب هذه الفيلات أيضًا بخدمة 5 نجوم. ستقوم Versace Home بتصميم الديكور الداخلي، بما في ذلك جميع الأرضيات والمطبخ والحمامات. إنها المرة الأولى التي تشارك فيها Versace Home في مشروع من هذا النوع في أوروبا.

نبذة عن Versace Home

توسع Versace Home رؤية تصميم الأزياء الخاصة بشركة Versace لتشمل أسلوب حياة. تنعكس نفس الطاقة والتطور والحداثة المميزة لمجموعات أزياء Versace من خلال مجموعة تصميم منزلية وأسلوب حياة كاملة تتضمن الأثاث، والمنسوجات، والخزف، والأواني الزجاجية، والديكور الداخلي، وغير ذلك الكثير. الأيقونات الحقيقية لـ Versace مثل Medusa وGreca وBarocco، يمكن التعرف عليها من أول وهلة، وهي واضحة على الجزء الخلفي من الكرسي، أو مدمجة في مقبض الأواني المطلية بالذهب، أو تغطي الفراش الفاخر، مثل مجموعات الملابس في البيت.

كما هو الحال مع جميع المنتجات الإبداعية لـ Versace، فإن التعاون مع زملائهم الحرفيين والخبراء في حرفتهم المخصصة هو جوهر Versace Home، يتجلى ذلك على سبيل المثال في تعاون مجموعة Versace مع Rosenthal التي احتفلت بمرور 30 عامًا من التعاون مع الحرفيين الألمانيين في تصميم الخزف الجميل في عام 2023.

تم إطلاق أول قطع للأدوات المنزلية من Versace في عام 1992، مما يجعلها واحدة من أولى تشكيلات الأثاث والأدوات المنزلية التي تم إنشاؤها باسم منزل الأزياء الفاخرة.

نبذة عن المطورين: RGZ Developers وKalgoum Group

إن RGZ Developers متخصصة في تطوير وبناء العقارات الفاخرة في كوستا ديل سول، ويدعمها سجل حافل ومشاريع تشترك في التصميمات والجودة الراقية والمواقع الرئيسية والتصميمات المستدامة والخيارات القابلة للتخصيص. وهي مملوكة لـ Juan Manuel Reyes وJosé Luis Suarez من Grupo COPASA، التي تعمل في 15 دولة بمحفظة بناء سنوية تبلغ 2000 مليون يورو. طورت الشركة مشاريع في كوستا ديل سول في السنوات الأخيرة بقيمة تقترب من 900 مليون يورو لمنازل تتراوح قيمتها بين مليون يورو و12 مليون يورو لكل وحدة، وهي تطلق حاليًّا مشروعين لفندقين من فئة 5 نجوم.

مجموعة Kalgoum هي شركة عائلية سويدية، أسسها Monir Kalgoum، وهي مخصصة لتطوير العقارات والاستثمار لأكثر من عقد من الزمان.

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