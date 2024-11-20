شركة Vertex تستحوذ على مجموعة CBBG

الاستحواذ يوسع مجموعة الحلول العالمية عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) لصالح المحامين، والمقاولين العامين، وشركات الضمان، وممولي البناء، والجهات المالية

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة, 20 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة The Vertex Companies, LLC ("Vertex")، وهي شركة مملوكة ضمن محفظة Wind Point Partners ("Wind Point")، الإعلان عن استحواذها على شركة CBBG Group Construction Expert Services, Ltd ("CBBG")، وهي شركة مرموقة متخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع البناء، مع خبرة خاصة في نزاعات البناء والتحكيم، بما في ذلك المطالبات المتعلقة بالتأخير، ومطالبات التعطيل، والتقييم الكمي، وآراء الخبراء، والخدمات الاستشارية الفنية. شركة Vertex هي شركة خدمات مهنية متعددة التخصصات تقدم خدمات الطب الشرعي والخدمات المتخصصة، وتقديم المشورة بشأن مشاريع البناء، وحلول الامتثال والحلول التنظيمية. إن هذه الشراكة توسع مجموعة الخبراء التقنيين لدى Vertex وتوسع قدراتها في الاستشارات الجنائية وشهادات الخبراء إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ولا سيما في مجال خدمات البناء المتخصصة.

قال David Tortorello، الرئيس التنفيذي لشركة Vertex: "يسعدني أن أرحب بـ CBBG ضمن عائلة Vertex. أعتقد أن CBBG هي الشركة المثالية لتنفيذ استراتيجيتي للتوسع على الصعيد العالمي". "تشهد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) نموًا كبيرًا في مشاريع البنية التحتية والبناء، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الطب الشرعي المتخصصة، والتحليل الفني، وخدمات حل النزاعات على يد الخبراء. لقد كنا محظوظين لوجود شريك في Wind Point يشاركنا رؤيتنا واستراتيجية النمو، بينما نواصل التوسع كرائد في الصناعة. إن إضافة CBBG إلى الشراكة القائمة بين Vertex وWind Point يُعد حلًا تجاريًا بالغ الأهمية."

شركة CBBG هي شركة لخدمات البناء المتخصصة تساعد العملاء على حل النزاعات المعقدة في مجال البناء والبنية التحتية والطاقة. ولديها مكاتب في أبو ظبي ودبي والدوحة ولندن، كما تقدم CBBG مجموعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات التقييم الكمي وتقييم التأخير على يد خبراء، ومشورة الخبراء المستقلين، وحلول ضرورية للأعمال، وخدمات المشورة للمشاريع. تتمتع شركة CBBG بخبرة إقليمية ودولية كبيرة في قطاع البناء والهندسة.

الخدمات المهنية متعددة التخصصات التي تقدمها شركة Vertex، بالإضافة إلى قاعدة عملائها العالمية والتزامها بالجودة والقيمة وتوفير فرص النمو المستمر، تجعلها شريكًا مثاليًا لشركة CBBG. سيُتاح لدى CBBG وعملائها إمكانية الوصول المباشر إلى موارد Vertex ومجموعة من الخدمات المتخصصة. أحد الشركاء الكبار في CBBG، السيد Lee Barry، أوضح قائلًا: "مع مساعدة شركة Vertex، ستواصل CBBG تقديم التميز الفني الذي يعتمد عليه عملاؤنا، مع توسيع نطاق خدماتنا وانتشارنا الجغرافي."

ستواصل Vertex البحث عن شركات للاستحواذ تتميز بموهبة استثنائية وثقافات يكمل بعضها بعضًا وتركز على الموظفين ولديها التزام عميق تجاه العملاء. قال Jeff Picard، رئيس الاستراتيجية في Vertex: "باعتباره أول استحواذ عالمي لنا، لعبت شركة المحاماة DWF والسيدة Jayne McGlynn دورًا أساسيًا في تحقيق عملية شراء سلسة وناجحة".

نبذة عن CBBG Consulting Group، Ltd

تأسست مجموعة CBBG في سبتمبر 2019، وهي شركة خبيرة في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا مع مجموعة من محترفي البناء ذوي المهارات العالية، المتخصصين في نزاعات التأخير والتعطيل والتقييم الكمي. موظفو CBBG مؤهلون ولديهم سمعة ممتازة. بفضل محفظة متنوعة من المشاريع التي تشمل القطاعات التجارية والسكنية، والبنية التحتية والنقل، تقدم CBBG لعملائها استشارات وحلولًا متخصصة تغطي جميع جوانب مشاريع البناء والبنية التحتية. للحصول على معلومات إضافية عن مجموعة CBBG، تفضل بزيارة: https://www.cbbggroup.com/

نبذة عن The Vertex Companies, LLC

شركة Vertex هي شركة خدمات مهنية تقدم خدمات شهادات الخبراء وتسوية النزاعات، والاستشارات الجنائية، وخدمات الكفالة المالية، واستشارات المشاريع، والامتثال، والاستشارات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. تركز شركة Vertex على تحسين النتائج لعملائها وزملائها ومجتمعاتها من خلال تنظيف البيئة، وتقديم المشورة وإرشاد عمليات بناء المجتمعات، وحل التحديات المعقدة بهدف تحقيق عالم أكثر استدامة وأمانًا وعدلاً. تُصنِّف مجلة ENR شركة Vertex باستمرار كواحدة من أفضل شركات التصميم الهندسي، وإدارة البناء/البرامج، والشركات البيئية. تُصنف Vertex أيضًا على أنها "أفضل شركة للعمل فيها" في الصناعة، ما يؤكد التزام Vertex تجاه موظفيها. تتوفر معلومات إضافية حول استراتيجية النمو وحلول Vertex على .www.vertexeng.com

للتواصل: Lisa Dehner - [email protected]