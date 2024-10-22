شركة Vici Energy تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة, 22 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- بمناسبة اليوم العالمي للطاقة، يسر شركة Vici Energy أن تعلن أنها أصبحت عضوًا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) وشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة، وهي منصة رائدة تطوعية لتطوير ممارسات أعمال تجارية مسؤولة وتنفيذها والإفصاح عنها.

بالتزامن مع هذا الإعلان، ستنضم Vici Energy إلى أكبر مبادرة للاستدامة في العالم، مع أكثر من 20,000 شركة و3,800 شركة مشاركة غير تجارية في أكثر من 160 دولة وأكثر من 70 شبكة محلية، جميعهم ملتزمون باتخاذ إجراءات تجارية مسؤولة لخلق عالم أفضل.

Vici Energy joins the United Nations Global Compact

كجزء من مشاركتها المستمرة في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ستقوم شركة Vici Energy بإكمال تقرير سنوي عن التقدم المحرز (COP)، يحدد تقدمها في دعم المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد والحفاظ عليها.

وتعزز المشاركة في المبادرة أيضًا التزام Vici Energy بدعم تحول الطاقة من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة لتقليل الانبعاثات في جميع أنحاء سلسلة التوريد في صناعة النفط والغاز بأكملها. ومن خلال هذه الجهود، تهدف Vici Energy إلى تقليل بصمتها البيئية بشكل كبير مع الاستمرار في تلبية الطلب العالمي المتزايد على موارد الطاقة.

تلعب صناعة الطاقة دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل كوكبنا، وتعتزم Vici Energy تعزيز التقدم والازدهار في المجتمعات التي تخدمها مع الحفاظ على البيئة من أجل غد أفضل وأكثر استدامة.

نبذة شركة Vici Energy

شركة Vici Energy هي شركة طاقة متكاملة خاصة ملتزمة باستكشاف وتطوير وتوفير مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية. هدفنا بسيط: تقديم طاقة موثوقة وعالية الجودة وبأسعار معقولة. نحن نعطي الأولوية للأسواق الناشئة، ونستغل خبراتنا المحلية لدفع النمو الاقتصادي وخلق قيمة ملموسة لشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها.

شركة Vici Energy مشاركة في الميثاق العالمي للأمم المتحدة وشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم بنهجهم القائم على المبادئ لتحقيق أعمال تجارية المسؤولة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.vicienergy.com/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2535643/Vici_Energy.jpg