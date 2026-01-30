شركة ViewTrade Holding ويقين كابيتال تُعلنان عن شراكة إستراتيجية لإتاحة الوصول إلى السوق السعودي للمستثمرين الأفراد حول العالم

نيويورك، 30 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ViewTrade Holding، المزوّد العالمي للوساطة المؤسسية والتداول وتكنولوجيا الاستثمار، اليوم عن شراكة إستراتيجية مع يقين كابيتال لتعزيز الوصول العابر للحدود بين الأسواق الدولية والمملكة العربية السعودية. يهدف هذا التعاون بشكلٍ خاص إلى إتاحة الوصول إلى بورصة السعودية (تداول)، لجعلها أسهل في الوصول لشريحة أوسع من المستثمرين الأفراد حول العالم.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب القرار الأخير الصادر عن هيئة السوق المالية (CMA) بفتح السوق المالية السعودية أمام جميع المستثمرين الأجانب، في خطوة هامة ضمن مسيرة المملكة المستمرة نحو تحرير أسواق رأس المال والاندماج العالمي. تاريخيًا، كان الوصول المباشر مقتصرًا على "المستثمرين الأجانب المؤهلين" (QFIs) – وهم المؤسسات الكبرى ذات الأصول الكبيرة – في حين يواجه المستثمرون الأفراد تحديات كبيرة أو يقتصر وصولهم على اتفاقيات "المبادلة (Swap)" غير المباشرة.

بموجب هذه الشراكة، ستستفيد يقين كابيتال من تكنولوجيا التداول العالمية، والبنية التحتية للوساطة، والقدرات التشغيلية التي توفّرها ViewTrade لإتاحة الوصول لعملائها إلى الأسواق الأمريكية وغيرها من الأسواق الدولية الرئيسية. وهذا يُمكِّن شركة يقين كابيتال من توسيع عروضها الاستثمارية الدولية عبر منصة مرنة وقوية، صُمّمت لدعم الطلب المتزايد.

في الوقت نفسه، ستعمل يقين كابيتال كشريك محلي مُفضّل لـ ViewTrade لتوفير الوصول إلى سوق رأس المال السعودي، بما في ذلك البورصة السعودية (تداول). من خلال هذا التعاون، ستمكّن ViewTrade عملاءها من المؤسسات وشركات إدارة الثروات في أكثر من 30 دولة من الوصول إلى الأسهم السعودية، مستفيدةً من خبرة يقين كابيتال المحلية في السوق، وقدرات التنفيذ، والإطار التنظيمي.

قال Laksh Gangwani، رئيس النمو في ViewTrade: "نرحّب بالقرار التاريخي الصادر عن هيئة السوق المالية (CMA) بفتح السوق السعودي أمام جميع المستثمرين العالميين – وهي خطوة مهمة في مسيرة تطوّر سوق رأس المال في المملكة". "تكتسب المملكة العربية السعودية مكانة متزايدة في أسواق رأس المال العالمية، مَدعومةً بأسس اقتصادية قوية واهتمام دولي متنامٍ. توفّر شراكة ViewTrade مع يقين كابيتال، ولأول مرة، مسارًا يتيح للمستثمرين الأفراد الأجانب الوصول إلى الأسهم المدرجة في السوق السعودي دون الاعتماد على اتفاقيات المبادلة أو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والتي كانت سابقًا الخيارات المحدودة الوحيدة المتاحة للمستثمرين غير المؤسسيين".

"استثمرت ViewTrade في تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية المُصمّمة لخفض العوائق أمام الوصول إلى الأسواق، بهدف جعل المشاركة في السوق السعودي أكثر سهولة وشفافية للمستثمرين الأفراد حول العالم. ونحن متحمّسون للمساهمة في هذا الفصل الجديد من تطوّر السوق وتوسيع نطاق الوصول إلى تداول".

وقال أحمد الشبانة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة يقين كابيتال: "تهانينا على هذه الشراكة الإستراتيجية مع ViewTrade Holding، والتي تمثّل جسرًا استثماريًا يربط السوق السعودي بالأسواق العالمية". "من خلال هذا التعاون، نفتح آفاقًا أوسع لعملائنا للوصول إلى أبرز الأسواق الدولية عبر بنية تحتية تقنية متقدّمة وخدمات تداول عالية الجودة".

وأضاف James St. Clair، رئيس خدمات الوساطة في ViewTrade: "هذه الشراكة مع يقين كابيتال هي دليل على التزامنا بتوسيع حضورنا العالمي وتزويد عملائنا بإمكانية وصول واسعة إلى كلٍّ من الأسواق الناشئة والأسواق الراسخة".

تؤكد هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتوسيع نطاق المشاركة في الأسواق، وتعزيز الربط بين البورصات العالمية والإقليمية، وتقديم بنية تحتية سوقية تقودها التكنولوجيا من الجيل القادم لمنظومة الخدمات المالية العالمية.

نبذة عن شركة يقين كابيتال

تأسست شركة يقين كابيتال عام 2006، وهي شركة خدمات مصرفية استثمارية مقرّها الرياض، بالمملكة العربية السعودية. تقدّم الشركة خدمات استشارية تشمل الأسهم الخاصة، وإدارة الأصول، وعمليات الطرح العام الأوّلي، والاكتتاب الخاص، والبحوث المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تخدم يقين كابيتال قطاعات: الأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية، والبيانات الضخمة، وغيرها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.yaqeen.sa

نبذة عن شركة ViewTrade

شركة ViewTrade هي مزوّد لحلول تكنولوجيا الاستثمار والتداول العالمية، تُمكِّن الاستثمار العابر للحدود لشركات الخدمات المالية حول العالم. توفّر ViewTrade خدمات التكنولوجيا والدعم والوساطة التي يحتاج إليها مبتكرو الأعمال لإطلاق أي تجربة استثمار للأفراد بسرعة أو تعزيزها. بعد وصولها حاليًا إلى عقدها الثالث، فقد ساعد نهج ViewTrade أكثر من 300 شركة – بدءًا من الشركات التقنية الناشئة وصولًا إلى البنوك الكبرى وشركات الوساطة والمستشارين – على ابتكار تجارب استثمارية مميّزة تُلبي متطلبات عملائهم. مع عملاء في أكثر من 30 دولة وفريق يمتلك عقودًا من الخبرة والفهم لتقنيات وخدمات الوساطة، فإن ViewTrade تساعد عملاءها من الشركات على توفير إمكانية الوصول إلى الاستثمارات والحلول المالية التي يحتاجون إليها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.viewtrade.com/

الأوراق المالية وخدمات الوساطة مقدّمة من شركة ViewTrade Securities Inc. ("ViewTrade Securities")، وهي شركة وساطة وتداول مسجّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وعضو في هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) ومؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية (SIPC). وحلول التقنية والأعمال مُقدّمة من Orbis Systems Inc. ("Orbis"). شركتا Orbis و.ViewTrade Securities Inc هما شركتان تابعتان، ويُشار إليهما مجتمعتين (إلى جانب الشركات التابعة الأخرى) باسم "ViewTrade". لا يشكل هذا الإعلان عرضًا لشراء أو بيع الأوراق المالية ولا يشكل توصيةً بشأن أي استثمار أو إستراتيجية استثمارية. ينطوي الاستثمار على مخاطر والأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية.

