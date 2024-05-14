شركة Voyager Space تُكرَّمَ من قبل مركز مارشال لبعثات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية NASA لتطوير مفهوم جديد لغرف معادلة الضغط

دنفر, 14 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Voyager Space ، الشركة العالمية الرائدة في مجال استكشاف الفضاء، اليوم عن منحها إشعار إعلان التعاون (CAN) من مركز مارشال لبعثات الفضاء (MSFC) التابع لوكالة الفضاء الأمريكية NASA، وذلك نظير مشاركتها في تطوير غرفة معادلة الضغط لمركبة نقل رواد الفضاء إلى المريخ، والمعروفة أيضًا باسم Deep Space Transport. يمثل هذا الاتفاق التعاوني المشترك لتقاسم التكاليف مع NASA تكاملاً بين اهتمامات مركز MSFC لتطوير التكنولوجيا ودعم تقدم تقنيات لشركة Voyager Space وبنيتها التحتية الأساسية الحيوية.

ستوظف هذه الدراسة التي تمتد على مدار 12 شهرًا، والتي ستبدأ هذا الشهر، موارد من كل من فريق Voyager والفريق التأهيلي في مركز MSFC لتقييم قابلية تمديد تصميم غرفة معادلة الضغط Bishop الخاصة بشركة Voyager لتتناسب مع بنية مركبة نقل رواد الفضاء إلى المريخ. ستحمل غرفة معادلة الضغط الجديدة اسم "Red Knight" وستستفيد من تراث غرفة معادلة الضغط Bishop التي سبق تجريبها في رحلات الفضاء لمواجهة تحديات الفضاء العميق وتوفير الدعم وتعزيز سلامة طاقم مركبة نقل رواد الفضاء إلى المريخ، بالإضافة إلى إتاحة فرص علمية لا مثيل لها على سطح الكوكب الأحمر.

وفي هذا الصدد، صرح Marshall Smith، كبير مسؤولي التكنولوجيا لدى شركة Voyager Space، قائلًا: "يواصل فريق استكشاف Voyager تحقيق إنجازات عظيمة باستخدام غرفة معادلة الضغط Bishop، ونتطلع إلى استكشاف كيفية ترجمة تقنيتنا وخبرتنا إلى نجاحات مماثلة مع غرفة معادلة الضغط Red Knight". وأضاف: "نحن نؤمن من خلال هذه الشراكة مع NASA بأن إمكانات أنشطة استكشاف الفضاء العميق على المريخ لا حصر لها، ونحن متحمسون للمشاركة في صناعة التاريخ".

تلعب غرفة معادلة الضغط Bishop، التي تمتلكها وتشغلها شركة Voyager Space، دورًا رائدًا في مجال استكشاف الفضاء، فهي الإضافة التجارية الأولى الدائمة إلى المحطة الفضائية الدولية، وتوفر سعة حمولة أكبر بخمس مرات من غرف معادلة الضغط السابقة الموجودة على متن المحطة. وقد أكملت الغرفة مؤخرًا العديد من المهام المهمة في الفضاء بما في ذلك التركيب الناجح للذراع الآلي S2 من شركة GITAI و تغيير موقع حمولة Gambit المصممة ذاتيًا.

ستكون غرف معادلة الضغط المستقبلية، بما في ذلك غرفة Red Knight، ضرورية لتسهيل حركة المعدات بشكل أكثر فعالية، وإجراء الأبحاث الداخلية والخارجية، ونشر الأقمار الصناعية والتخلص من النفايات، وإجراء عمليات الصيانة على متن المحطات الفضائية والمركبات الفضائية لدعم البعثات العلمية واستكشاف الكواكب وعروض التكنولوجيا وغيرهم المزيد.

نبذة عن Voyager Space

إن Voyager Space مكرسة لبناء مستقبل أفضل للبشرية في الفضاء وعلى الأرض. مع أكثر من 35 عامًا من تراث رحلات الفضاء وأكثر من 2000 مهمة ناجحة، تعمل Voyager على تعزيز ثورة الفضاء التجارية. تقدم Voyager حلول الاستكشاف والتكنولوجيا والدفاع لقاعدة عملاء عالمية تشمل وكالات الأمن المدني والوطني والشركات التجارية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وغيرها.

بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية". جميع البيانات، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، والتي تتضمن تلك المتعلقة ببيان مهمة شركة Voyager Space (ويشار لها باسم "الشركة") واستراتيجية النمو، هي "بيانات تطلعية". وعلى الرغم من أن إدارة الشركة تعتقد أن مثل هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تضمن أن هذه التوقعات صحيحة أو ستكون كذلك. وتتضمن هذه البيانات التطلعية العديد من المخاطر والشكوك، مما قد يتسبب في اختلاف النتائج المستقبلية للشركة بشكل جوهري عن تلك المتوقعة. وتشمل المخاطر والشكوك المحتملة، من بين أمور أخرى، الظروف الاقتصادية العامة والظروف التي تؤثر على الصناعات التي تعمل فيها الشركة؛ وعدم التأكد من المتطلبات التنظيمية والموافقات؛ والقدرة على الحصول على التمويل اللازم بشروط مقبولة أو على الإطلاق. لا ينبغي للقراء أن يعتمدوا بلا داعٍ على البيانات التطلعية لأنها تتضمن هذه الشكوك المعروفة وغير المعروفة وعوامل أخرى قد تكون في بعض الحالات خارجة عن سيطرة الشركة والتي يمكن ومن المرجح، أن تؤثر ماديًا على النتائج الفعلية ومستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات. ويعكس أي بيان تطلعي وجهات النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية ويخضع لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بالعمليات ونتائج العمليات واستراتيجية النمو والسيولة. ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا لأي سبب من الأسباب أو لتحديث أسباب اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية، حتى لو أصبحت أي معلومات جديدة متاحة في المستقبل.